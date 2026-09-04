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    Lanterns dizisinden büyük başarı: HBO izleyici rakamlarını paylaştı

    DC'nin Green Lantern (Yeşil Fener) karakterine odaklanan yeni HBO dizisi Lanterns, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Dizinin bu hafta yayınlanan 3. bölümü, çıtayı daha da yukarı çekti.

    Lanterns her bölümde izleyicisini biraz daha artırıyor Tam Boyutta Gör
    DC'nin Green Lantern (Yeşil Fener) karakterine alışık olduğumuzdan daha karanlık, daha ayakları yere basan bir yorum getiren Lanterns dizisi, izleyicileri fazlasıyla etkilemiş görünüyor. İlk bölümünde 9.3 milyon izlenmeye ulaşarak HBO adına etkileyici bir başlangıç yapan Lanterns, haftalar ilerledikçe daha fazla izleyiciye ulaşmaya başladı.

    Bir yandan sosyal medyada dolaşan teoriler ve yorumlar, diğer yandan kulaktan kulağa yayılan övgüler derken, dizi sadece ilk bölümdeki izleyicisini korumakla kalmadı, her hafta bu sayıyı biraz daha yukarı çekti. Nitekim üçüncü bölüm, ilk üç günde 10 milyon izleyiciye ulaşarak dizi adına yeni bir rekora imza attı. HBO ayrıca ilk bölümün izlenme sayısının da 20 milyona ulaştığını açıkladı. Bu da giderek daha fazla izleyicinin bu diziden haberdar olup şans verdiğini gösteriyor.

    Alışık olduğumuz süper kahraman dizilerinden ziyade True Detective'e benzetilen Lanterns'ı bu başarısında aldığı olumlu yorumların etkisi büyük. Damon Lindelof (The Leftovers, Watchmen), Chris Mundy ve Tom King gibi üç başarılı ismin elinden çıkan dizi, yayınlanan ilk üç bölümüyle pek çok kişiyi etkilemeyi başardı.

    Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir kahramandır; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğiyle de baş etmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

    Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor. Fillion, Superman filminde de canlandırdığı Guy Gardner karakteriyle geri dönüyor.

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