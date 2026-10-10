Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler? Kapsamlı satın alma rehberi

- İşlemci seçimi neden önemli?
- RAM kapasitesi ne kadar olmalı?
- SSD kapasitesi ve depolama hızı
- Dahili ve harici ekran kartı farkı
- Ekran boyutu, çözünürlük ve yenileme hızı
- Pil ömrü ve taşınabilirlik
- Soğutma sistemi ve bağlantı seçenekleri
- Klavye, kamera ve diğer özellikler
- İşletim sistemi ve garanti koşulları
- Örnek laptop modelleri
Laptop seçiminde ilk adım, bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağını belirlemek. Çünkü ofis işleri, eğitim, oyun ve profesyonel içerik üretimi farklı donanım ihtiyaçları doğuruyor. İnternette gezinmek, belge hazırlamak, çevrim içi toplantılara katılmak ve video izlemek için giriş veya orta segment donanıma sahip bir bilgisayar yeterli olabilir.
İşlemci seçimi neden önemli?
İşlemci, bilgisayarın genel performansını belirleyen temel bileşenlerden biri. Uygulamaların açılması, çoklu görevlerin yürütülmesi ve farklı yazılımların çalıştırılması gibi işlemlerde işlemci performansı önemli rol oynuyor. Intel Core ve AMD Ryzen aileleri, farklı performans ve güç tüketimi seviyelerine sahip işlemciler içeriyor.
Ancak işlemci seçerken yalnızca marka veya model adına bakılmamalı. İşlemcinin nesli, çekirdek sayısı, güç tüketimi ve kullanım amacı da değerlendirilmeli. Keza ofis uygulamaları ve günlük işler için tasarlanan bir işlemciyle yüksek performanslı oyun veya iş istasyonlarında kullanılan işlemcilerin ihtiyaçları birbirinden farklı. Ayrıca aynı işlemci ailesindeki modeller, güç limitleri ve soğutma tasarımı nedeniyle farklı performans seviyelerine ulaşabiliyor.
RAM kapasitesi ne kadar olmalı?
RAM, bilgisayarın aynı anda çalıştırdığı uygulamalar ve işlemler için geçici çalışma alanı sağlıyor. Bellek kapasitesi yetersiz kaldığında sistem daha yavaş çalışabiliyor ve uygulamalar arasında geçiş yapmak zorlaşabiliyor. Günlük kullanımda 8GB RAM temel işlemler için yeterli olabilse de güncel işletim sistemleri, tarayıcı sekmeleri ve birden fazla uygulamanın birlikte çalıştırılması düşünüldüğünde 16 GB daha dengeli bir başlangıç noktası oluşturuyor.
SSD kapasitesi ve depolama hızı
Depolama birimi, bilgisayarın açılış hızından uygulamaların yüklenmesine kadar birçok işlemi etkiliyor. Günümüzde SSD'ler, geleneksel mekanik sabit disklere kıyasla daha hızlı veri erişimi sunduğu için laptoplarda yaygın olarak kullanılıyor. 256 GB SSD, temel kullanımda yeterli olabilir ancak işletim sistemi, uygulamalar, belgeler ve medya dosyaları zamanla depolama alanını doldurabilir.
Dahili ve harici ekran kartı farkı
Laptoplarda ekran kartı seçimi, özellikle oyun oynayan ve grafik ağırlıklı uygulamalar kullanan kişiler için önemli. Dahili GPU, işlemciyle birlikte çalışarak daha düşük güç tüketimi sunarken harici GPU, grafik işlemleri için ayrılmış bellek ve daha yüksek işlem kapasitesi sağlayabiliyor. Ofis uygulamaları, web gezintisi ve multimedya kullanımı için dahili grafik birimi çoğu zaman yeterli oluyor.
Ekran kartının güç limiti, VRAM kapasitesi ve soğutma sistemi gerçek performansı etkileyebiliyor. Aynı ekran kartını kullanan iki farklı laptop, tasarım ve güç sınırları nedeniyle aynı sonuçları vermeyebilir.
Ekran boyutu, çözünürlük ve yenileme hızı
Laptop ekranı, bilgisayarla doğrudan etkileşim kurulan bileşen olduğu için satın alma kararında önemli bir yere sahip. Ekran boyutu, çözünürlük, panel teknolojisi, parlaklık ve yenileme hızı birlikte değerlendirilmelidir. Günümüzde 13-14 inç ekranlı laptoplar taşınabilirlik açısından avantaj sağlarken 15,6 ve 16 inç modeller daha geniş bir çalışma alanı sunabiliyor.
Büyük ekranlar özellikle birden fazla pencereyle çalışan veya oyun oynayan kullanıcılar için daha rahat bir deneyim sağlayabilir. Full HD çözünürlük günlük kullanım ve birçok oyun senaryosu için yeterli olabilir. Daha geniş çalışma alanı ve daha fazla görüntü ayrıntısı isteyenler ise QHD veya daha yüksek çözünürlüklü ekranları değerlendirebilir.
Pil ömrü ve taşınabilirlik
Laptopların masaüstü bilgisayarlara kıyasla en önemli avantajlarından biri taşınabilirlik. Ancak her laptop aynı pil ömrünü veya taşıma kolaylığını sunmuyor. Bilgisayarın ağırlığı, kalınlığı, batarya kapasitesi ve adaptör boyutu günlük kullanımda fark yaratabiliyor. Sürekli seyahat eden veya bilgisayarını okulda ve iş yerinde kullanan kişiler için hafif modeller daha kullanışlı olabilir.
Oyun laptopları ve yüksek performanslı bilgisayarlar ise güçlü donanımları nedeniyle daha fazla enerji tüketebiliyor. Bu cihazlarda pil ömrü, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak önemli ölçüde değişebiliyor. Ayrıca yüksek performans gerektiren oyun ve uygulamalarda en iyi sonuçlar genellikle adaptör bağlıyken elde ediliyor.
Soğutma sistemi ve bağlantı seçenekleri
Laptopun performansı yalnızca işlemci ve ekran kartıyla belirlenmiyor. Soğutma sistemi de donanımın uzun süre boyunca ne kadar yüksek performans sunabileceğini etkiliyor. Yetersiz soğutma, yoğun kullanım sırasında sıcaklıkların yükselmesine ve işlemci veya ekran kartının performansını düşürmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle oyun ve profesyonel iş yükleri için tasarlanan modellerde fan yapısı, hava kanalları ve soğutma tasarımı önem taşıyor.
Klavye, kamera ve diğer özellikler
Laptop satın alırken gözden kaçabilen ayrıntılardan biri de kullanım konforu. Klavyenin tuş aralığı, yazım hissi, arka aydınlatma, dokunmatik yüzeyin hassasiyeti ve web kamerasının görüntü kalitesi günlük deneyimi etkileyebiliyor. Çevrimiçi toplantılara sık katılan kullanıcılar için kamera ve mikrofon kalitesi önemli olabilir. Gece çalışanlar veya loş ortamlarda bilgisayar kullananlar için klavye aydınlatması kolaylık sağlayabilir.
İşletim sistemi ve garanti koşulları
Bazı laptoplar işletim sistemi yüklü şekilde gelirken bazıları FreeDOS veya işletim sistemi olmadan satışa sunulabiliyor. Bu nedenle satın alma sırasında işletim sistemi durumunu kontrol etmek ve gerekiyorsa lisans maliyetini de hesaba katmak gerekiyor. Garanti kapsamı, teknik servis hizmetleri ve üreticinin satış sonrası destek seçenekleri de göz önünde bulundurulmalı.
Özellikle uzun yıllar kullanılması planlanan bir bilgisayarda yalnızca ilk satın alma fiyatına odaklanmak yerine bakım, yükseltme ve destek imkânlarını da değerlendirmek faydalı olabilir.
Örnek laptop modelleri:
|Marka-Model
|Fiyat
|Casper Excalibur Laptop G920.1490-DQ90X-E
|223.827 TL
|Casper Excalibur Laptop G915.240H-DQ70X-C
|112.446 TL
|Casper Nirvana Laptop S100.1362-CQ00A-G-F
|55.660 TL
|MSI CYBORG 15 B13WEKG-613XTR
|71.039 TL
|Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU231
|68.999 TL
|Lenovo Legion 5 15IRX10
|127.999 TL
|MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
|97.999 TL
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