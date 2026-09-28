Laptop karşılaştırma rehberi: Kıyaslamalar neye göre yapılmalı?

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Laptop seçerken yalnızca işlemci modeline veya RAM miktarına bakmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Aynı işlemciyi kullanan iki dizüstü bilgisayar arasında ekran, soğutma, batarya kapasitesi ve güç limitleri nedeniyle ciddi kullanım farkları oluşabiliyor. Bu nedenle bir laptop karşılaştırma yaparken cihazın bütününü değerlendirmek gerekiyor. Peki dizüstü bilgisayar karşılaştırma sürecinde hangi özellikler gerçekten önemli ve laptop alırken nelere dikkat edilmeli?

Doğru karşılaştırma için önce cihazın hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeli, ardından işlemci, ekran kartı, RAM, depolama, ekran, batarya ve taşınabilirlik gibi özellikler birlikte ele alınmalı. Özellikle yeni nesil laptoplarda NPU gibi daha önce pek dikkate alınmayan bileşenler de tabloya ekleniyor.

Kullanım amacına göre laptop seçimi

Tam Boyutta Gör Laptop karşılaştırmasına cihazın teknik özelliklerinden başlamak yerine kullanım senaryosundan başlamak daha doğru bir yaklaşım sunuyor. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu donanımla oyun oynayan veya video düzenleyen bir kullanıcının beklentileri aynı olmuyor.

Kullanım amacına göre laptop seçimi yaparken temel soru, bilgisayarın hangi iş yükünü ne kadar sık çalıştıracağı olmalı. Ofis programları, internet ve video görüşmeleri için alınan bir cihazda güçlü bir ekran kartına fazla bütçe ayırmak anlamlı olmayabilir. Buna karşılık oyun, 3D modelleme veya video düzenleme gibi grafik işlem gücü isteyen işlerde GPU ve soğutma sistemi daha belirleyici hale geliyor.

Buradaki RAM değerleri katı sistem gereksinimleri olarak görülmemeli. Windows 11'in resmi minimum RAM gereksinimi 4 GB seviyesinde olsa da bu değer yeni bir laptop satın alırken hedeflenmesi gereken kullanım kapasitesini ifade etmiyor. Microsoft, Copilot+ PC sınıfında ise 16 GB RAM ve 256 GB depolama gibi daha yüksek donanım gereksinimleri belirliyor.

Bu nedenle bugün yeni bir bilgisayar satın alırken 16 GB RAM, çoğu kullanıcı için daha mantıklı bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Çok sayıda uygulama kullanan, sanal makine çalıştıran veya profesyonel üretim yapan kullanıcıların 32 GB ve üzerine çıkması gerekebilir.

Aynı durum içerik üretiminde de geçerli. 4K video düzenleme, RAW fotoğraf işleme veya 3D projelerde yalnızca işlemcinin güçlü olması yeterli olmayabilir. Projenin boyutu büyüdükçe RAM ve SSD kapasitesi de doğrudan çalışma süresini etkileyebilir.

Donanım özellikleri nasıl kıyaslanmalı?

Laptop işlemci karşılaştırma

Tam Boyutta Gör Laptop işlemci karşılaştırma yapılırken model isminden daha fazlasına bakmak gerekiyor. Çekirdek sayısı, iş parçacığı yapısı, mimari, önbellek, çalışma frekansı, güç limitleri ve üreticinin soğutma tasarımı gerçek performansı belirleyen temel unsurlar arasında.

Özellikle modern mobil işlemcilerde performans çekirdekleri ile verimlilik çekirdekleri farklı görevler üstlenebiliyor. Bu nedenle sadece "12 çekirdek" gibi bir değer üzerinden iki işlemcinin doğrudan karşılaştırılması sağlıklı değil. İşlemcilerin çekirdek türleri ve bu çekirdeklerin hangi güç seviyesinde çalıştığı da incelenmeli.

İşlemcinin önbellek kapasitesi de bazı iş yüklerinde önemli. Büyük L2 ve L3 önbellek yapıları, verinin işlemciye daha yakın tutulmasına yardımcı olarak bazı uygulamalarda gecikmeyi azaltabiliyor. Ancak bunun etkisi kullanılan uygulamaya göre değişiyor.

Daha kritik konulardan biri ise güç limiti. Üreticiler aynı işlemciyi farklı laptoplarda farklı güç değerleriyle çalıştırabiliyor. İnce bir cihazda daha düşük sürekli güç tüketimi hedeflenirken daha büyük bir kasada işlemci daha yüksek güçte çalıştırılabiliyor. Sonuç olarak kağıt üzerinde aynı işlemciye sahip iki laptop, uzun süreli yük altında farklı performans gösterebiliyor.

Bu nedenle işlemci kıyaslamasında kısa benchmark sonuçlarından çok sürekli yük altındaki performans da dikkate alınmalı. Özellikle video render veya uzun süreli kod derleme gibi işlemlerde ısı nedeniyle oluşan thermal throttling, işlemcinin saat hızlarını düşürmesine neden olabiliyor.

NPU neden önemli hale geldi?

Tam Boyutta Gör Yeni nesil laptoplarda CPU ve GPU'nun yanına NPU da ekleniyor. NPU, yapay zeka iş yüklerini daha düşük güç tüketimiyle çalıştırmak üzere tasarlanan özel bir işlem birimi.

Özellikle görüntü işleme, ses işlemleri, gerçek zamanlı çeviri ve benzeri cihaz içi yapay zeka görevlerinde NPU'nun kullanılması, CPU ve GPU üzerindeki yükün paylaşılmasını sağlıyor. Microsoft'un Copilot+ PC platformunda 40 TOPS'un üzerinde NPU performansı şartı bulunuyor ve bu donanım sınıfına özel bazı Windows özellikleri sunuluyor.

Ancak NPU bulunan her laptop aynı yapay zeka deneyimini sunmuyor. Desteklenen uygulamalar, işletim sistemi özellikleri ve NPU'nun performansı birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle yalnızca teknik özellikler tablosunda "NPU var" ibaresini görmek, tek başına yeterli bir karşılaştırma ölçütü sayılmaz.

GPU karşılaştırmasında model isminden fazlasına bakın

Tam Boyutta Gör Oyun laptoplarında yapılan en yaygın hatalardan biri ekran kartının yalnızca model adına göre karşılaştırılması. Laptop GPU'larında aynı çip farklı güç seviyelerinde çalıştırılabildiği için iki cihaz arasında ciddi performans farkı oluşabiliyor.

Burada önemli kavramlardan biri TGP. Total Graphics Power, GPU'nun kullanabileceği güç seviyesinin önemli göstergelerinden biri. Daha yüksek güç limiti, uygun soğutmayla birlikte GPU'nun daha yüksek saat hızlarında çalışmasına imkan verebilir.

Örneğin aynı GPU ailesindeki iki laptop arasında TGP farkı varsa benchmark sonuçlarında belirgin ayrışma görülebilir. Bu nedenle teknik özelliklerde sadece GPU modelinin yazması, karşılaştırma için yeterli bilgi sağlamıyor.

Bir diğer önemli unsur VRAM. Ekran kartının kendi belleği özellikle yüksek çözünürlükte oyunlarda, yüksek kaliteli doku paketlerinde ve profesyonel grafik uygulamalarında önem kazanıyor. VRAM kapasitesi yetersiz kaldığında sistem RAM'i üzerinden veri taşınması gerekebiliyor ve bu durum performansı olumsuz etkileyebiliyor.

GPU karşılaştırmasında ayrıca MUX switch ve ekran bağlantısının nasıl kurulduğu da kontrol edilmeli. Bazı oyun laptopları ekranı doğrudan harici GPU'ya bağlayarak CPU üzerinden geçen görüntü yolunun oluşturduğu ek yükü azaltabiliyor. Bu yapı özellikle yüksek kare hızlarında fark oluşturabiliyor.

RAM kapasitesinden önce RAM'in nasıl kullanıldığına bakın

Tam Boyutta Gör Aynı şekilde Laptop RAM'i karşılaştırılırken yalnızca 16 GB veya 32 GB gibi kapasite bilgisine bakmak yeterli değil. Belleğin türü, hızı, kanal yapısı ve yükseltilebilir olup olmadığı da önemli.

DDR5 ve LPDDR5X gibi farklı bellek türlerinin çalışma karakterleri birbirinden farklı. Özellikle ince ve hafif laptoplarda düşük güç tüketimli lehimli LPDDR bellekler tercih edilebiliyor. Bu bellekler performans ve enerji tüketimi açısından avantaj sağlayabilirken sonradan yükseltme imkanı sunmayabiliyor.

SODIMM kullanan laptoplarda ise RAM sonradan artırılabiliyor. Bu nedenle iki cihaz da 16 GB RAM ile satılıyorsa, birinde 16 GB lehimli bellek bulunurken diğerinde yükseltilebilir iki adet 8 GB modül bulunabilir. Uzun vadeli kullanım açısından bu fark satın alma kararını etkileyebilir.

Ek olarak çift kanal bellek yapısı da önemli. Bellek bant genişliğinin artırılması, özellikle dahili GPU kullanan sistemlerde performansa doğrudan katkı sağlıyor. Çünkü dahili GPU, sistem belleğini ekran kartı belleği olarak kullanıyor.

Bu nedenle laptop alırken nelere dikkat edilmeli sorusuna yalnızca "kaç GB RAM var?" şeklinde cevap vermek yeterli değil. RAM'in türü, hızı, kanal düzeni ve yükseltme imkanının da kontrol edilmesi gerekiyor.

SSD karşılaştırmasında PCIe sürümüne takılıp kalmayın

Tam Boyutta Gör NVMe SSD'lerde PCIe 4.0 ve PCIe 5.0 gibi bağlantı standartları teorik bant genişliğini belirliyor. Ancak daha yüksek PCIe sürümü her kullanım senaryosunda aynı oranda performans artışı sağlamıyor.

Bir laptopta PCIe 5.0 SSD bulunması, işletim sisteminin veya uygulamaların her işlemde PCIe 4.0 SSD'ye göre iki kat hızlı çalışacağı anlamına gelmiyor. Büyük dosyaların sürekli taşındığı profesyonel iş yüklerinde sıralı okuma-yazma hızları önem kazanırken günlük kullanımda rastgele erişim gecikmesi, denetleyici performansı ve SSD'nin genel tepkisi daha belirleyici olabilir.

Ayrıca SSD'nin doluluk oranı da performansı etkileyebilir. SSD'lerin veri yönetimi sırasında kullandığı boş alan azaldıkça bazı modellerde uzun süreli yazma performansı düşebilir.

Laptop karşılaştırmasında SSD için kapasite, PCIe arayüzü, gerçek okuma-yazma performansı, uzun süreli yazma davranışı ve ikinci SSD yuvasının bulunup bulunmadığı birlikte değerlendirilmeli.

Ekran karşılaştırması: OLED ve IPS'ten fazlası var

Tam Boyutta Gör Laptop ekranı kıyaslanırken panel türü kadar çözünürlük, yenileme hızı, parlaklık, renk gamı, kontrast, tepki süresi, VRR desteği ve PWM kullanımı da incelenmeli.

OLED paneller piksel bazında ışık ürettiği için çok yüksek kontrast ve gerçek siyaha yakın görüntü sunabiliyor. IPS paneller ise farklı fiyat seviyelerinde geniş seçenek sunuyor ve bazı modeller yüksek parlaklık ile güçlü renk doğruluğu sağlayabiliyor.

İçerik üretiminde sRGB, Display P3 veya benzeri renk gamlarının desteklenip desteklenmediğine bakmak gerekiyor. Ancak renk gamının geniş olması tek başına renk doğruluğunu garanti etmiyor. Delta E gibi ölçümler, panelin renkleri referansa ne kadar yakın gösterebildiği konusunda daha fazla bilgi sağlıyor.

Parlaklık da önemli. Üreticinin verdiği maksimum parlaklık değeri yerine ölçümlerde görülen gerçek nit seviyesine bakılması daha doğru olur. Özellikle yüksek ortam ışığında kullanılan laptoplarda düşük parlaklık, günlük kullanım deneyimini doğrudan etkileyebilir.

Oyuncular açısından yenileme hızı ve tepki süresi ayrıca ele alınmalı. 144 Hz, 165 Hz veya 240 Hz gibi yüksek yenileme hızları hareketli görüntülerde daha akıcı bir deneyim sağlıyor ancak bu avantajdan yararlanabilmek için GPU'nun da yeterli kare hızını üretebilmesi gerekiyor.

Ekran kartı ile ekran birlikte değerlendirilmeli

Örneğin yüksek performanslı bir GPU ile 2560 x 1600 çözünürlükte 240 Hz ekranın bir araya geldiği bir laptop, belirli oyunlarda yüksek kare hızını hedefleyen kullanıcıya yönelik olabilir. Aynı GPU'nun 4K panel ile kullanıldığı başka bir model ise daha yüksek görüntü keskinliği sunarken aynı oyunlarda daha düşük kare hızlarına ulaşabilir.

Bu nedenle çözünürlüğü tek başına olumlu veya olumsuz değerlendirmek doğru değil. GPU'nun gücü ile ekranın çözünürlük ve yenileme hızı arasında dengeli bir kombinasyon aranmalı.

Soğutma sistemi performansın gizli belirleyicilerinden biri

Tam Boyutta Gör Teknik özelliklerde en az görünen ama performans üzerinde en fazla etkisi olabilen unsurlardan biri soğutma sistemi. Laptoplarda ısı boruları, buhar odası, fan sayısı, fan çapı ve hava giriş-çıkış tasarımı işlemci ve GPU'nun ne kadar süre yüksek performansta çalışabileceğini belirliyor.

Soğutma kapasitesi yetersiz olduğunda işlemci ve ekran kartı sıcaklığı yükseliyor. Bunun sonucunda termal sınırlar nedeniyle çalışma frekansı düşebiliyor. Böyle bir laptop kısa benchmark testlerinde yüksek skor alırken 20 veya 30 dakikalık sürekli yük altında performansını kaybedebilir.

Bu nedenle özellikle oyun ve profesyonel kullanım için laptop karşılaştırılırken yalnızca ilk benchmark sonucuna değil, testin ilerleyen dakikalarındaki performansa da bakılmalı.

Batarya kapasitesi ile gerçek kullanım süresini karıştırmayın

Batarya karşılaştırmasında en çok dikkat edilen değerlerden biri mAh olsa da laptoplarda Wh değeri daha anlamlı. Aynı kapasitedeki bataryalar farklı voltaj yapıları nedeniyle farklı Wh değerlerine sahip olabilir.

Fakat yüksek Wh değeri de tek başına uzun pil ömrünü garanti etmiyor. İşlemcinin güç tüketimi, ekranın parlaklığı, panel teknolojisi, yenileme hızı ve arka plandaki yazılımlar batarya süresini doğrudan etkiliyor.

Örneğin 80 Wh bataryaya sahip yüksek performanslı bir oyuncu laptopu, 55 Wh bataryalı düşük güç tüketimli bir ultrabooktan daha kısa süre çalışabilir. Burada belirleyici olan yalnızca bataryanın kapasitesi değil, sistemin toplam güç tüketimi.

USB-C üzerinden şarj desteği de taşınabilirlik açısından incelenmeli. Özellikle adaptörünü yanında taşımak istemeyen kullanıcılar için USB Power Delivery desteği önemli olabilir. Ancak USB-C portunun bulunması otomatik olarak yüksek güçlü şarj desteği olduğu anlamına gelmiyor, desteklenen güç seviyesi ayrıca kontrol edilmeli.

Portlar ve bağlantılar da teknik özellik sayılmalı

Tam Boyutta Gör Laptop karşılaştırmalarında HDMI, USB ve USB-C girişleri genellikle listenin sonunda yer alıyor ancak profesyonel kullanımda bu bağlantılar önemli hale gelebiliyor.

USB-C portunun yalnızca veri aktarımı mı yaptığı, DisplayPort Alt Mode destekleyip desteklemediği, USB4 veya Thunderbolt desteği ve Power Delivery üzerinden ne kadar güç kabul ettiği kontrol edilmeli.

Benzer şekilde HDMI çıkışının sürümü ve desteklediği çözünürlük ile yenileme hızı, harici monitör kullanacak kişiler için önemli olabilir.

Ethernet portunun bulunması da özellikle oyun ve profesyonel iş istasyonlarında dikkate alınabilecek bir ayrıntı. Wi-Fi tarafında ise desteklenen standart, kanal genişliği ve kullanılan anten yapısı bağlantı performansını etkileyebilir.

En iyi fiyat performans laptoplar nasıl bulunur?

En iyi fiyat performans laptoplar belirlenirken yalnızca aynı fiyat aralığındaki modellerin işlemci ve ekran kartı kıyaslanması yeterli değil. Cihazın toplam donanım dengesi incelenmeli.

Örneğin benzer fiyat seviyesinde iki laptop düşünelim. Birinci model daha güçlü CPU kullanırken yalnızca 8 GB RAM ve 512 GB SSD ile geliyor olabilir. İkinci model biraz daha düşük CPU'ya sahip olsa da 16 GB RAM, daha iyi ekran ve daha yüksek TGP değerine sahip bir GPU sunabilir.

Bu durumda sonuç, kullanım senaryosuna göre değişecektir. Oyun oynayan kullanıcı için ikinci model daha anlamlı olabilirken yalnızca CPU ağırlıklı iş yapan kişi birinci modele yönelebilir.

Bu yüzden fiyat performans hesabında "en güçlü donanım" yerine "ödenen paranın kullanım amacına ne kadar karşılık verdiği" incelenmeli.

Laptop karşılaştırırken teknik özellikler nasıl okunmalı?

Bir laptop karşılaştırmasına başlamadan önce ürün sayfasındaki konfigürasyonun tam olarak okunması gerekiyor. Aynı model adı farklı RAM, SSD, ekran veya GPU seçenekleriyle satılabiliyor.

Örneğin bir ürün ailesinin bir versiyonunda 16 GB RAM ve 120 Hz IPS ekran bulunurken başka bir versiyonda 32 GB RAM ve OLED panel kullanılabilir. İki cihaz aynı seri adına sahip olsa da kullanım deneyimleri birbirinden farklı olacaktır.

Bu nedenle karşılaştırma yapılırken işlemcinin tam model kodu, GPU'nun güç limiti, RAM'in türü ve yükseltme durumu, SSD'nin kapasitesi ve arayüzü, ekranın çözünürlüğü ve parlaklığı, batarya kapasitesi ve portların tam özellikleri tek tek kontrol edilmeli.

Laptop alırken nelere dikkat edilmeli?

Laptop alırken nelere dikkat edilmeli sorusunun cevabı tek bir donanım parçasına indirgenemez. İşlemci ve ekran kartı performansı kadar bu bileşenlerin hangi güç limitlerinde çalıştığı, nasıl soğutulduğu ve hangi bellek ile depolama çözümleriyle eşleştirildiği de önem taşıyor.

Özellikle yeni bir cihaz seçerken 16 GB RAM, NVMe SSD, yeterli ekran parlaklığı, kullanım amacına uygun yenileme hızı ve yeterli bağlantı seçenekleri başlangıç kriterleri arasında değerlendirilebilir. Daha ağır iş yüklerinde 32 GB veya daha yüksek RAM kapasitesi, daha güçlü GPU ve daha geniş depolama alanı denkleme eklenebilir.

Oyun laptoplarında GPU modeli kadar TGP, VRAM, MUX yapısı ve soğutma sistemi; profesyonel kullanımda CPU'nun sürekli yük performansı, RAM kapasitesi, ekranın renk doğruluğu ve SSD kapasitesi; taşınabilir modellerde ise ağırlık, Wh değeri ve güç tüketimi daha fazla önem taşıyor.

Sık sorulan sorular

İş için kaç GB RAM yeterli?

Günlük ofis kullanımı, çok sayıda tarayıcı sekmesi ve standart uygulamalar için 16 GB RAM dengeli bir kapasite sunuyor. Sanal makine, büyük veri setleri, ağır yazılımlar veya profesyonel üretim süreçlerinde 32 GB ve üzeri kapasite gerekebilir.

Intel mi AMD mi?

İki üreticinin de farklı çekirdek yapılarına ve güç tüketimi seviyelerine sahip mobil işlemcileri bulunuyor. Marka üzerinden karar vermek yerine işlemcinin tek çekirdek ve çok çekirdek performansı, güç limiti, entegre grafik birimi, NPU desteği ve bulunduğu laptopun soğutma sistemi birlikte değerlendirilmelidir.

Laptopta ekran kartı TGP değeri neden önemli?

TGP, GPU'nun kullanabileceği güç seviyesini belirleyen temel göstergelerden biri. Aynı GPU modelinin farklı güç limitlerinde çalıştırılması, özellikle uzun süreli oyun ve render yüklerinde performans farkına neden olabilir.

NPU bulunan her laptop yapay zeka için daha iyi mi?

Hayır. NPU'nun anlamlı bir avantaj sağlaması için kullanılan yazılımın ilgili yapay zeka iş yükünü NPU üzerinde çalıştırabilmesi gerekiyor. Ayrıca NPU performansı, CPU ve GPU kapasitesiyle birlikte değerlendirilmelidir.

OLED ekran mı IPS ekran mı tercih edilmeli?

Seçim kullanım amacına göre değişiyor. OLED yüksek kontrast ve hızlı tepki avantajı sunarken iyi bir IPS panel yüksek parlaklık, doğru renk üretimi ve farklı fiyat seviyelerinde daha geniş seçenekler sağlayabilir. Panel türünün yanında parlaklık, renk doğruluğu, yenileme hızı ve çözünürlük de incelenmeli.

SSD hızında PCIe 5.0 gerçekten gerekli mi?

Her kullanıcı için gerekli değil. Büyük dosya aktarımı, profesyonel video işleme ve yüksek depolama performansı gerektiren iş yüklerinde avantaj sağlayabilir. Günlük kullanımda ise SSD'nin genel tepkisi ve rastgele erişim performansı daha önemli olabilir.

Aynı işlemciye sahip iki laptop neden farklı performans gösteriyor?

Güç limitleri, soğutma sistemi, fan profili, BIOS ayarları ve kasanın termal kapasitesi aynı işlemcinin farklı performans vermesine neden olabilir. Bu nedenle işlemci modelini tek başına karşılaştırmak yeterli değil.

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