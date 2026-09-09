Trump bitti Biden başladı: Laptop token skandalı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana kripto para piyasasının adeta kanını emen Trump ailesinin ardından şimdi de eski başkan Biden’ın ailesi devreye girdi. Trump’ın zararını karşılama sözü veren Hunter Biden daha fazlasını aldı.

Laptop token skandalı

Zaten uzun süredir zor günler geçiren kripto para piyasasına bir darbe de Hunter Biden vurdu. Yaklaşık 1 hafta önce Laptop adında Base ağı üzerinde bir token çıkaracağını duyuran Biden, Trump coinden zarar eden yatırımcılara dağıtım yapacağını açıkladı.

Hunter Biden’a şok 4 yıl önce eklendi

77 dolar seviyesinden 2 dolar seviyelerine kadar düşen Trump coinden zararı olan sayısız yatırımcı bir umut Biden’ın sözlerine umut bağladı. Ne var ki bugün işlem görmeye başlayan Laptop kısa sürede 300$ seviyesine ulaştıktan sonra bir anda 1.2$ seviyesine düştü. Ardından minik bir toparlanma ile 1.4$ seviyesine yükseldi. Trump coinin yaptığı vurgundan daha fazlasını yapan Laptop yaklaşık 300 milyar dolar pazar değerini silerek 1.45 milyar dolara geriledi. Trump coinden mağdur olanların aksine dağıtımların belirli hesaplara yapıldığı belirlendi.

İşin ilginç tarafı Hunter Biden 2019 yılında bir tamirciye bıraktığı dizüstü bilgisayarının hacklenmesi ve gizli verilerinin sızdırılması sonrasında 2020 ABD Başkanlık seçimi öncesinde büyük bir skandala yol açmıştı. Bu yaşananları ti’ye alarak adını verdiği Laptop coin daha büyük bir skandal yaşattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: