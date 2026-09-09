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    Trump bitti Biden başladı: Laptop token skandalı

    Bir dönem çaldırdığı kişisel verilerle Beyaz Saray’da skandal yaşanmasına neden olan Hunter Biden bu kez kripto para piyasasını karıştırmak için geliyor.        

    Laptop Tam Boyutta Gör
    Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana kripto para piyasasının adeta kanını emen Trump ailesinin ardından şimdi de eski başkan Biden’ın ailesi devreye girdi. Trump’ın zararını karşılama sözü veren Hunter Biden daha fazlasını aldı.

    Laptop token skandalı

    Zaten uzun süredir zor günler geçiren kripto para piyasasına bir darbe de Hunter Biden vurdu. Yaklaşık 1 hafta önce Laptop adında Base ağı üzerinde bir token çıkaracağını duyuran Biden, Trump coinden zarar eden yatırımcılara dağıtım yapacağını açıkladı.

    77 dolar seviyesinden 2 dolar seviyelerine kadar düşen Trump coinden zararı olan sayısız yatırımcı bir umut Biden’ın sözlerine umut bağladı. Ne var ki bugün işlem görmeye başlayan Laptop kısa sürede 300$ seviyesine ulaştıktan sonra bir anda 1.2$ seviyesine düştü. Ardından minik bir toparlanma ile 1.4$ seviyesine yükseldi. Trump coinin yaptığı vurgundan daha fazlasını yapan Laptop yaklaşık 300 milyar dolar pazar değerini silerek 1.45 milyar dolara geriledi. Trump coinden mağdur olanların aksine dağıtımların belirli hesaplara yapıldığı belirlendi.

    İşin ilginç tarafı Hunter Biden 2019 yılında bir tamirciye bıraktığı dizüstü bilgisayarının hacklenmesi ve gizli verilerinin sızdırılması sonrasında 2020 ABD Başkanlık seçimi öncesinde büyük bir skandala yol açmıştı. Bu yaşananları ti’ye alarak adını verdiği Laptop coin daha büyük bir skandal yaşattı.

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