Laptop toplamak mümkün mü? Casper ile kendi bilgisayarını özelleştir!

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Laptop toplama fikri, masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi farklı donanım bileşenlerini bir araya getirerek ihtiyacına uygun bir bilgisayar oluşturmak isteyen kullanıcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak laptoplarda işlemci, ekran kartı ve ekran gibi temel bileşenler genellikle anakarta entegre veya modele özel tasarlandığı için masaüstü bilgisayarlardaki gibi serbest bir şekilde laptop toplamak mümkün değil.

Fakat Casper laptop satın alırken donanım tercihlerini belirlerken çeşitli özelleştirmeler yapabilmek mümkün. Casper.com.tr’de sunulan laptop özelleştirme seçeneğiyle kullanıcılara farklı donanım konfigürasyonları arasından seçim yapma imkânı sunuluyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun laptopu hazırlayabiliyor.

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Laptop laptop özelleştirme nasıl yapılır?

Laptop toplama veya laptop özelleştirme ifadesi kullanıcıların işlemci, ekran kartı, RAM, depolama ve ekran gibi donanım bileşenlerini kendi ihtiyaçlarına göre belirleyerek bir bilgisayar oluşturması anlamına geliyor. Masaüstü bilgisayarlarda bu parçalar ayrı ayrı satın alınarak bir araya getirilebilirken laptoplarda üreticinin sunduğu donanım seçenekleriyle sınırlı bir özelleştirme yapılabiliyor.

Casper laptop özelleştirme sistemi nasıl kullanılır?

Casper'ın internet sitesinde yer alan özelleştirme özelliği laptopun işlemci, ekran kartı, RAM, işletim sistemi gibi özelliklerini değiştirmeyi mümkün hale getiriyor. Müşteriler kendilerine uygun bir dizüstü bilgisayar oluşturabiliyor.

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Casper.com.tr’de dizüstü bilgisayarların sayfasında yer alan “Özelleştir” butonu ile laptop özelleştirme ekranına ulaşabilirsiniz. İşlemci, işletim sistemi, ekran kartı, RAM, depolama, ekran ve tasarım tercihlerinizi yaparak son aşamada hazırladığınız bilgisayarı kontrol edip “Satın Al” butonuna basmanız yeterli.

Casper'ın laptop özelleştirme sistemini farklı kılan özelliklerden biri, donanım değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisini şeffaf şekilde göstermesi. Kullanıcılar yalnızca işlemci, RAM veya SSD gibi bileşenleri değiştirmekle kalmıyor, yaptıkları her tercihin fiyat farkını da ayrı ayrı görebiliyor.

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Örneğin 16 GB RAM ile sunulan bir laptopu 32 GB RAM'e yükseltmek isteyen kullanıcı, bu değişikliğin ne kadar ek maliyet getirdiğini doğrudan inceleyebiliyor. Aynı durum SSD kapasitesi ve diğer desteklenen donanım seçenekleri için de geçerli.

Casper laptoplarda hangi özellikler özelleştirilebiliyor?

Özelleştirme sürecinde öne çıkan bileşenler ve seçenekler şöyle:

1. İşlemci seçimi

Laptop performansını belirleyen en önemli bileşenlerden biri işlemci. Günlük kullanım, ofis uygulamaları, çoklu görevler, yazılım geliştirme ve içerik üretimi gibi farklı kullanım senaryolarında işlemci tercihi önem taşıyor.

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Casper'ın özelleştirme ekranında modelin desteklediği işlemciler arasından seçim yapılabiliyor. Örneğin Casper Nirvana S100 (S100.1362-DQ00A-G-F) modelinin özelleştirme ekranında 6 farklı işlemci seçeneği mevcut. En ucuz seçenek ile en ucuz seçenek arasında yaklaşık 15 bin TL’lik fiyat farkı mevcut. Fiyat farkları, özelleştirdiğiniz modele ve sunulan işlemci seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor.

2. Ekran kartı seçimi

Ekran kartı, özellikle oyun, grafik tasarım, video düzenleme ve 3D modelleme gibi işlemlerde önemli rol oynuyor. Casper Excalibur oyuncu laptoplarında RTX 3050’dan RTX 5090’a kadar farklı farklı ekran kartları arasından seçim yapılabiliyor.

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3. RAM miktarını seçme

Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak, büyük dosyalarla çalışmak ve yoğun iş yüklerini yönetmek için RAM kapasitesi önem taşıyor. Casper'ın özelleştirme ekranında desteklenen modellere göre farklı RAM kapasiteleri arasından seçim yapılabiliyor.

Dünya genelinde yaşanan RAM krizinin etkisiyle bilgisayar fiyatlarının büyük bölümünü RAM’ler oluşturmaya başladı. Buradaki özelleştirme seçeneği, fiyatın esnek bir şekilde optimize edilmesini sağlıyor.

4. Depolama kapasitesi ve SSD seçimi

Laptop satın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu depolama alanı. İşletim sistemi, programlar, oyunlar, fotoğraflar ve videolar zaman içerisinde ciddi miktarda alan kaplayabiliyor.

Casper'ın depolama seçeneklerinde kapasite miktarının yanı sıra SSD hızında da özelleştirme imkanı sunuyor. Üstelik hangi SSD’nin ne kadar okuma ve yazma hızdığını da belirtiyor. Böylece ihtiyacınıza en uygun seçimi yapabiliyorsunuz.

5. İşletim Sistemi

Laptop satın alırken üreticinin size sunduğu işletim sistemini almak zorunda değilsiniz. Casper’ın laptop özelleştirme imkanı sayesinde laptopunuzu özelleştirerek FreeDos, Windows 11 Home veya Windows 11 Pro arasında seçim yapulabiliyor.

17,3 inç ekranlı yeni oyun laptop Casper Excalibur G887 tanıtıldı 4 gün önce eklendi

6. Ekran

Casper'ın model bazında sunduğu özelleştirme seçenekleri kapsamında farklı ekran özellikleri arasından tercih yapılabiliyor. Burada çeşitli boyutlar ve ekran teknolojileri seçenek olarak listeleniyor.

7. Tasarım

Aynı modelin farklı renkleri ve farklı malzeme seçenekleri bulunması durumunda tasarımsal seçim yapılabiliyor.

Hangi Casper Laptoplar özelleştirilebiliyor?

Casper.com.tr’de yer alan tüm dizüstü bilgisayarlarda özelleştirme seçeneği mevcut. Casper Nirvana, Casper NevoPro ve Casper Excalibur laptoplarda kişiselleştirme yapabilirsiniz.

Casper Excalibur G920: RTX 5090 ekran kartıyla üst düzey performans

Casper Excalibur G920, yüksek performanslı oyun bilgisayarı arayan ve profesyonel iş yüklerinde yüksek performans isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Bu laptopun ekran kartı, ram, SSD ve işletim sistemi özelleştirilebiliyor.

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Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) konfigürasyonunda NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı yer alıyor. Satın alabileceğiniz en güçlü ekran kartı olan RTX 5090 ekran kartı ile oyunlarda yüksek FPS'in yanı sıra 3D modelleme, render, video düzenleme ve yapay zeka uygulamaları için de güçlü bir donanım altyapısı sunuyor. Dilerseniz özelleştirme ekranında bu bilgisayarın ekran kartını RTX 5070Ti veya RTX 5080'e düşürebilirsiniz.

Özelleştirmek için tıklayın: Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)

Intel Core i9-14900HX işlemciyle desteklenen Excalibur G920, 24 çekirdekli işlemci mimarisiyle yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda performans hedefliyor.

Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) Öne Çıkan Özellikleri:

İşlemci : Intel Core i9-14900HX

: Intel Core i9-14900HX RAM : 32 GB DDR5 4800 MHz

: 32 GB DDR5 4800 MHz Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7

: NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB GDDR7 Ekran : 16 inç QHD+ IPS, 300 Hz, 3 ms, %100 DCI-P3, 500 nit

: 16 inç QHD+ IPS, 300 Hz, 3 ms, %100 DCI-P3, 500 nit İşletim sistemi: FreeDOS

16 inçlik QHD+ ekranı 300 Hz yenileme hızıyla özellikle rekabetçi oyunlarda akıcı görüntü deneyimi hedefliyor. %100 DCI-P3 renk kapsamı ise renk doğruluğunun önemli olduğu görsel üretim çalışmalarında avantaj sağlıyor.

Excalibur G920, yalnızca oyun oynamak için değil yüksek grafik performansı gerektiren profesyonel uygulamalar, içerik üretimi ve yapay zeka destekli iş yükleri için de değerlendirilebilecek güçlü bir laptop.

Casper Nirvana S100: Şık tasarım, üstün performans

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100 serisi özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor. Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F) konfigürasyonunda 13. Nesil Intel® Core™ i5 13420H işlemci, 24GB DDR5 4800MHZ RAM, 1TB M.2 SSD ve Windows 11 Home Single Language işletim sistemi yer alıyor. Fakat tüm bu özellikleri özelleştirebilmek mümkün.

Özelleştirmek için tıklayın: Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F)

İşlemciyi daha iyi bir işlemciye veya Core 9 270H'li en yüksek seçeneğe yükselterek çok daha yüksek performans yakalayabilirsiniz. RAM tarafında ise 8 GB'dan 32 GB'a kadar seçenek mevcut. Depolamayı 250 GB'dan 2 TB'a kadar artırabilirsiniz.

Casper Nirvana S100 (S100.1342-CQ00A-G-F) Dizüstü Bilgisayar Öne Çıkan Özellikleri:

İşlemci : 13. Nesil Intel® Core™ i5 13420H

: 13. Nesil Intel® Core™ i5 13420H RAM : 24GB DDR5 4800MHZ

: 24GB DDR5 4800MHZ Depolama : 1TB M.2 SSD PCle 4.0

: 1TB M.2 SSD PCle 4.0 Ekran kartı : Intel entegre grafik birimi

: Intel entegre grafik birimi Ekran : 16 inç FHD 300 NIT IPS panel

: 16 inç FHD 300 NIT IPS panel İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

Casper Excalibur G915: Yeni nesil işlemci ve RTX 50 serisi ekran kartı

Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C, oyun performansı ile günlük bilgisayar ihtiyaçlarını bir arada karşılamak isteyen kullanıcılara yönelik bir model. Intel Core 7 240H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor.

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Intel Core 7 240H işlemci, oyunların yanı sıra çoklu görev, yazılım geliştirme ve içerik üretimi gibi işlemler için de performans sunuyor. NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB ekran kartı ise güncel oyunlarda yüksek grafik performansı ve NVIDIA'nın DLSS gibi görüntü teknolojilerinden yararlanma imkânı sağlıyor.

Özelleştirmek için tıklayın: Casper Excalibur G920 (G915.240H-DQ70X-C)

Casper Excalibur G915.240H-DQ70X-C Öne Çıkan Özellikleri:

İşlemci : Series 2 Intel® Core™ 7 240H

: Series 2 Intel® Core™ 7 240H RAM : 32GB DDR5 4800MHZ

: 32GB DDR5 4800MHZ Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX5070 8GB 128Bit GDDR7

: NVIDIA GeForce RTX5070 8GB 128Bit GDDR7 Ekran : 16" 165HZ 16:10 FHD IPS 350NIT

: 16" 165HZ 16:10 FHD IPS 350NIT İşletim sistemi: FreeDOS

16 inç ekranı, oyun oynarken ve birden fazla pencereyle çalışırken geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. G915 serisinde Full HD ve QHD çözünürlüklü ekran alternatifleri de bulunuyor.

Excalibur G915, özellikle güncel oyunları oynamak, yayın yapmak, yazılım geliştirmek ve günlük işlerini yüksek performanslı bir bilgisayarda gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için değerlendirilebilir bir seçenek.

Excalibur G915 serisinin özelleştirme seçenekleri sayesinde işlemci, ekran kartı, RAM, SSD ve ekran tercihleri modele göre değiştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar performans ve bütçe beklentilerine uygun bir konfigürasyon oluşturabiliyor.

Laptop toplarken nelere dikkat edilmeli?

Laptop toplama veya özelleştirme sürecinde yalnızca en yüksek donanım seçeneklerini tercih etmek doğru yaklaşım olmayabilir. Önemli olan, bilgisayarın kullanım amacına uygun bileşenleri belirlemek ve bütçeyi dengeli kullanmak.

Laptop satın almadan önce şu noktalara dikkat etmekte fayda var: Kullanım Amacı Önerilen Donanım Eğitim ve günlük kullanım Düşük işlemci, 16 GB RAM Ofis ve çoklu görev Orta işlemci, 16 RAM Yazılım geliştirme Yüksek işlemci, 32 GB RAM, geniş SSD Oyun Yüksek işlemci, yüksek ekran kartı 3D tasarım ve render Yüksek işlemci, yüksek ekran kartı, yüksek RAM

Örneğin yalnızca internet, ofis uygulamaları ve video izleme amacıyla laptop satın alan bir kullanıcının en pahalı işlemciyi veya en yüksek RAM kapasitesini tercih etmesi gerekmeyebilir. Buna karşılık yazılım geliştirme, video düzenleme ve yoğun çoklu görev gibi işlerle uğraşan kullanıcılar daha güçlü donanımlara yatırım yapabilir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Laptop toplamak mümkün mü? Casper ile laptop özelleştir

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