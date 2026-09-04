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    Lara Croft Temple of Osiris 8 Eylül'de mobile çıkıyor

    Lara Croft and the Temple of Osiris, 8 Eylül 2026'da iOS ve Android'e geliyor. Aksiyon, macera ve platform öğelerini birleştiren oyunun ilk bölümü ücretsiz oynanabilecek ve co-op modu olacak.

    Lara Croft and the Temple of Osiris mobile çıkış tarihi 8 eylül 2026 Tam Boyutta Gör
    Feral Interactive, Crystal Dynamics'in izometrik aksiyon-macera  spin-off yapımı Lara Croft and the Temple of Osiris'in 8 Eylül 2026'da iOS ve Android’e geleceğini resmen duyurdu. Feral'ın daha önceki mobil uyarlaması Lara Croft and the Guardian of Light'ın ardından gelen bu sürüm konsol ve PC deneyimini uyarlanmış dokunmatik özelliklerle mobil platforma taşıyor.

    Mobilde Lara Croft and the Temple of Osiris deneme sürümü ile geliyor. Oyuncular oyunu ücretsiz olarak indirip ilk bölümün tamamını ödeme yapmadan tamamlayabilecek. Bu noktadan sonra devam etmek için 349 TL tutarında tek seferlik uygulama içi satın alma işlemi gerekecek. Satın alım, tüm hikaye ve tüm DLC paketlerinin kilidini açacak.

    Feral, dokunmatik ekran kontrollerinin yanı sıra fiziksel kontrolcüler, mouse ve klavye için de tam destek sağlıyor. Oyun, iOS’ta oyun iOS 18 veya üzeri, Android'de ise Android 13 veya üzeri sürümde çalışıyor ve her iki platformda da en az 3.6GB boş depolama alanı gerekiyor.

    Dört oyunculu co-op ve antik Mısır mezarlarında keşif

    Lanetli piramitler ve antik kalıntılar arasında geçen hikaye, Lara Croft'un rakip mezar yağmacısı Carter Bell ve hapsedilmiş Mısır tanrıçaları İsis ve Horus ile güçlerini birleştirmesini konu alıyor. Dörtlü, Kaos Tanrısı Set'in insanlığı köleleştirmesini engellemek için Osiris'in dağılmış parçalarını geri almak zorunda.

    Oyun, ölümsüz düşman ordularına karşı hızlı tempolu mücadeleyi, fizik tabanlı çevresel bulmacaları ve tuzaklarla dolu platform oynanışını bir araya getiriyor. Oyuncular tek başlarına oynamayı veya online ve yerel olarak en fazla üç arkadaşıyla birlikte oynamayı seçebilecek.

    Lara Croft and the Temple of Osiris, 8 Eylül 2026 itibarıyla iOS ve Android cihazlarda oynanabilecek:

    Lara Croft: Temple of Osiris Lara Croft: Temple of Osiris Lara Croft: Temple of Osiris Lara Croft: Temple of Osiris Feral Interactive Ltd Aksiyon 3,5 GB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feralinteractive.laracrofttoo_android

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