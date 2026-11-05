Lassa’dan elektrikli araçlara da uygun kış lastiği: Snoways 5

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Oynat Lassa, elektrikli ve hibrit araçlara uyumlu yeni kış lastiği Snoways 5'i sundu. Yerli NextGen teknolojisiyle Türkiye'de geliştirilen ürün, önceki nesline göre kar performansında yüzde 11, ıslak zemin tutuşunda ise yüzde 9 iyileşme sağlıyor. TÜV SÜD tarafından onaylanan lastik, 15 ile 21 inç arasında değişen geniş ebat seçenekleriyle hem yakıt verimliliğini hem de sürüş güvenliğini artırıyor. İzmit ve Aksaray'da üretilen Snoways 5, Türkiye ile birlikte 28 ülkede satışa sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Brisa, Lassa markasının ilk EV Ready kış lastiği Snoways 5’i tanıttı. Yerli NextGen teknolojisiyle geliştirilen Snoways 5, önceki nesline göre kar performansında yüzde 11, ıslak zemin performansında yüzde 9 iyileşme ve aşınma direncinde yüzde 10 artış sunuyor. Yuvarlanma direnci etiket sınıfındaki bir basamaklık iyileşmeyle enerji ve yakıt verimliliğini de destekleyen ürünün performansı, bağımsız test kuruluşu TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testlerle değerlendirildi.

İçten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlarla uyumlu Snoways 5, 15 inçten 21 inçe uzanan 46 ebatlık ürün gamıyla pazara sunuluyor. Tüm ebatlarında EV Ready özelliği bulunan ürünün ebat portföyünün yaklaşık yüzde 40’ını 18 inç ve üzeri seçenekler oluşturuyor. Snoways 5 böylece farklı araç teknolojilerinin yanı sıra büyüyen jant ebatları ve değişen sürücü beklentilerine de yanıt veriyor.

Değişen araç parkına yeni nesil kış lastiği

Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, SUV ve yüksek jantlı araçların payının artması; güvenlik, dayanıklılık, sessizlik ve enerji verimliliğini lastik seçiminde daha belirleyici hale getiriyor. Kış aylarında bu beklentilere, düşük sıcaklıklar ile ıslak ve karlı zeminlerin gerektirdiği performans ihtiyaçları da ekleniyor.

2026’nın ilk dokuz ayında 17 inç ve üzeri jantların yeni otomobillerdeki payı yüzde 72’ye ulaştı. Yüksek jantlı ve katma değerli ürünler segmenti ise yenileme lastik pazarının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyor. Snoways 5, geniş ebat portföyü ve farklı araç teknolojileriyle uyumlu yapısıyla araç parkındaki bu dönüşüme karşılık veriyor.

Yeni ürün, Brisa’nın EV Ready portföyünü büyütme hedefinin de bir parçasını oluşturuyor. EV Ready ürünlerin Brisa’nın toplam binek lastik satışlarındaki payı, 2023’te yaklaşık yüzde 2 seviyesindeyken bugün yüzde 55’e ulaştı. Şirket, 2027’de bu oranı en az yüzde 65’e çıkarmayı hedefliyor. Snoways 5, Lassa’nın EV Ready ürün portföyünü kış lastiği kategorisine taşıyarak bu hedefi destekliyor.

Tam Boyutta Gör Brisa, yüksek jant segmentindeki pazar liderliğini korurken 2026’nın ilk dokuz ayında bu segmentte pazarın iki katı büyüme elde etti. Aynı dönemde geliştirdiği 131 yeni ürünün yüzde 93’ünü premium segment ürünler oluşturdu.

TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testler sonucunda TÜV Performance Mark almaya hak kazanan Snoways 5; test edilen rakip lastiklerin ortalamasına göre karlı zeminde hızlanma, frenleme ve yanal tutuşta daha iyi sonuçlar elde etti. Ürün, aynı testler kapsamında ıslak zeminde frenleme, yol tutuş ve suda kızaklama direncinde de test edilen rakip lastiklerin ortalamasının üzerinde performans gösterdi. (Rapor No. 713392472, 2026, ebat 225/40 R18 92W XL)

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Snoways 5’in geliştirme sürecinde 52 farklı prototip üzerinde çalışıldı. Malzeme geliştirme ve desen tasarımından prototip üretimi ve test aşamalarına kadar Brisa’nın Türkiye’deki Ar-Ge ve üretim altyapısından yararlanıldı. Türkiye’de geliştirilen ürün, Brisa’nın İzmit ve Aksaray fabrikalarında üretilebiliyor.

Türkiye’den 28 ihracat pazarına

Snoways 5, Brisa’nın Ar-Ge ve üretim yetkinliklerini yaygın satış ve hizmet ağıyla bir araya getiriyor. Türkiye’de geliştirilen ürün, yurt içinde 1.200’ü aşkın satış noktasından oluşan ağ aracılığıyla tüketicilere ulaşırken 28 ihracat pazarında da yerini aldı.

Brisa, yaygın bayi ve satış ağını dijital ve fiziksel hizmet kanallarıyla destekliyor. Lastik.com.tr üzerinden lastik seçimi ve randevu planlama imkânı sunan şirket, 400’ün üzerinde noktada toplam 600 bin lastik kapasiteli Lastik Oteli hizmetiyle mevsimlik lastik saklama ihtiyacına yanıt veriyor. Otopratik noktaları ise hızlı bakım hizmetleriyle tüketicilere hizmet sunuyor.

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Lassa’dan elektrikli araçlara da uygun kış lastiği: Snoways 5

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