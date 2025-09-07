Lazer tabanlı optik iletişim: Uçak ve uydu arasında çığır açan bağlantı

Tam Boyutta Gör General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) ve Kepler Communications, havacılık ve uzay teknolojilerinde önemli bir ilke imza attı. Şirketler, gerçekleştirilen son uçuş testinde, bir De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter uçağına monte edilen Optik İletişim Terminali (OCT) sistemi aracılığıyla, alçak Dünya yörüngesindeki Kepler uydusuyla lazer tabanlı bir veri bağlantısı kurmayı başardı.

GA-EMS ve Kepler, hava-uzay bağlantısında yüksek hızlı veri iletimini başarıyla test etti

Radyo frekansları, uzun yıllardır havacılık ve uzay iletişiminin temelini oluşturuyor. Ancak, mevcut radyo sistemleri sınırlı bant genişliği nedeniyle yüksek hacimli veri iletiminde yetersiz kalıyor. Bu durum, derin uzay araştırmalarında ciddi bir sorun yaratıyor. Örneğin, uzay araçlarının dakikalar içinde topladığı verilerin Dünya’ya indirilmesi mevcut teknolojilerle günler sürebiliyor. Bu nedenle NASA ve diğer uzay ajansları, son yıllarda geleneksel radyo dalgaları yerine lazer tabanlı optik iletişim sistemleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Yeni testte kullanılan OCT sistemi, 12 inç (30 cm) çapındaki kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 10 watt gücünde bir lazerle donatılan sistem, 2,5 Gbps’ye kadar veri aktarım kapasitesine sahip. Yüksek hassasiyetli lazer, 2.970 deniz mili (yaklaşık 5.500 km) uzaklıktaki hedef uydularla bağlantı kurabiliyor ve saniyede 25°’lik hedefleme hızıyla yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Yapılan testlerde, uçak ile Kepler uydusu arasında 1 Gbps’ye yakın veri aktarım hızı başarıyla elde edildi.

Grafen oksit tabanlı yapay tat alma sistemi tanıtıldı 6 gün önce eklendi

GA-EMS Başkanı Scott Forney, testin başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, hava platformları ile uzay tabanlı sistemler arasındaki iletişim açığını kapatmada kritik bir adım attı. OCT sistemi, yüksek hızlı ve güvenli veri aktarımı sağlayarak taktik ve operasyonel görevlerde yeni bir standart oluşturacak." ifadelerini kullandı.

GA-EMS ve Kepler’in gerçekleştirdiği bu başarılı test, yalnızca teknoloji açısından değil aynı zamanda stratejik iletişim altyapısının geleceği açısından da kritik öneme sahip. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin daha yüksek hızlara, daha uzun menzillere ve daha güvenli protokollere evrilmesi bekleniyor. Böylece hava ve uzay sistemleri arasındaki sınırlar giderek daha da silikleşecek ve küresel veri paylaşımı yeni bir boyuta taşınacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Lazer tabanlı optik iletişim: Uçak ve uydu arasında yeni bağlantı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: