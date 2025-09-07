Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lazer tabanlı optik iletişim: Uçak ve uydu arasında çığır açan bağlantı

    General Atomics ve Kepler Communications, lazer tabanlı optik iletişim teknolojisiyle bir uçak ile alçak yörüngedeki uydu arasında yüksek hızlı bağlantı kurarak havacılık ve uzayda çığır açtı.

    Lazer tabanlı optik iletişim: Uçak ve uydu arasında yeni bağlantı Tam Boyutta Gör
    General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) ve Kepler Communications, havacılık ve uzay teknolojilerinde önemli bir ilke imza attı. Şirketler, gerçekleştirilen son uçuş testinde, bir De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter uçağına monte edilen Optik İletişim Terminali (OCT) sistemi aracılığıyla, alçak Dünya yörüngesindeki Kepler uydusuyla lazer tabanlı bir veri bağlantısı kurmayı başardı.

    GA-EMS ve Kepler, hava-uzay bağlantısında yüksek hızlı veri iletimini başarıyla test etti

    Radyo frekansları, uzun yıllardır havacılık ve uzay iletişiminin temelini oluşturuyor. Ancak, mevcut radyo sistemleri sınırlı bant genişliği nedeniyle yüksek hacimli veri iletiminde yetersiz kalıyor. Bu durum, derin uzay araştırmalarında ciddi bir sorun yaratıyor. Örneğin, uzay araçlarının dakikalar içinde topladığı verilerin Dünya’ya indirilmesi mevcut teknolojilerle günler sürebiliyor. Bu nedenle NASA ve diğer uzay ajansları, son yıllarda geleneksel radyo dalgaları yerine lazer tabanlı optik iletişim sistemleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

    Yeni testte kullanılan OCT sistemi, 12 inç (30 cm) çapındaki kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 10 watt gücünde bir lazerle donatılan sistem, 2,5 Gbps’ye kadar veri aktarım kapasitesine sahip. Yüksek hassasiyetli lazer, 2.970 deniz mili (yaklaşık 5.500 km) uzaklıktaki hedef uydularla bağlantı kurabiliyor ve saniyede 25°’lik hedefleme hızıyla yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Yapılan testlerde, uçak ile Kepler uydusu arasında 1 Gbps’ye yakın veri aktarım hızı başarıyla elde edildi.

    GA-EMS Başkanı Scott Forney, testin başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, hava platformları ile uzay tabanlı sistemler arasındaki iletişim açığını kapatmada kritik bir adım attı. OCT sistemi, yüksek hızlı ve güvenli veri aktarımı sağlayarak taktik ve operasyonel görevlerde yeni bir standart oluşturacak." ifadelerini kullandı.

    GA-EMS ve Kepler’in gerçekleştirdiği bu başarılı test, yalnızca teknoloji açısından değil aynı zamanda stratejik iletişim altyapısının geleceği açısından da kritik öneme sahip. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin daha yüksek hızlara, daha uzun menzillere ve daha güvenli protokollere evrilmesi bekleniyor. Böylece hava ve uzay sistemleri arasındaki sınırlar giderek daha da silikleşecek ve küresel veri paylaşımı yeni bir boyuta taşınacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    X
    Xantiave 7 saat önce

    bu reklam nedir la :D

    T
    thecenk 11 saat önce

    ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilgisayar mouse görmüyor hararet göstergesi yanıp sönüyor aştiden ankamall'a nasıl gidilir etek traşı için makine cinsiz korku filmleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum