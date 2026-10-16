League of Legends Classic için yolun sonu: Son tarih paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Riot Games, oyunculara League of Legends'ın eski dönemlerini yeniden yaşama fırsatı sunmak amacıyla Temmuz ayında yayınladığı League of Legends Classic modu için yolun sonuna geldi. Şirket, nostalji odaklı modun 3. Sezon'un sonunda, Ocak 2027'nin başlarında kapatılacağını açıkladı.

LoL Classic kapanıyor

League of Legends Classic, uzun yıllar içerisinde büyük değişimler geçiren MOBA'nın geçmiş dönemlerini yeniden deneyimlemek isteyen oyunculara hitap ediyordu. Ancak Riot Games'in açıklamasına göre modun çıkışından kısa süre sonra oyuncu ilgisinde belirgin bir düşüş yaşandı. Geliştirici ekip, birçok oyuncunun Classic'ten ayrılarak League of Legends'ın diğer bölümlerine geri döndüğünü belirtti.

Riot, mod tamamen kapatılana kadar oyuncu deneyimini iyileştirmek için bazı düzenlemeler yapacak. Oyuncu sayısının düşük olduğu bölgelerde maçlar için bekleme sürelerinin uzamasını önlemek amacıyla pencere tabanlı eşleştirme kuyrukları devreye alınacak. Ayrıca 2026 boyunca yayınlanması planlanan güncellemelerde Classic modunun şampiyon havuzuna yeni karakterler eklenmeye devam edecek.

Gelecekte geri dönebilir

Riot Games'in açıklamasındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise Classic'in tamamen rafa kaldırılmayacak olması. Şirket, bu ilk deneyim sırasında elde edilen geri bildirimleri değerlendirdikten sonra modu gelecekte yeniden oyuncuların karşısına çıkarmayı planlıyor. Ancak dönüşün mevcut formatta olması beklenmiyor.

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Riot, League of Legends Classic'in ileride sınırlı süreli bir etkinlik modu olarak geri gelebileceğini ve bu dönüşte çeşitli değişiklikler ile yeni içeriklerin bulunabileceğini söylüyor. Riot Games, Classic'in duyurulmasından bu yana modu oyunculara tanıtmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişti. Bunlar arasında, yaz aylarında düzenlenen Mid-Season Invitational turnuvasında emekli 10 profesyonel oyuncunun karşı karşıya geldiği özel gösteri maçı da bulunuyordu.

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League of Legends Classic için yolun sonu: Son tarih paylaşıldı

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