Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    League of Legends Classic için yolun sonu: Son tarih paylaşıldı

    Riot Games, nostalji odaklı League of Legends Classic modunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. Temmuz ayında başlayan deneyim, oyuncu ilgisinin azalması nedeniyle Ocak 2027'de sona erecek.

    League of Legends Classic için yolun sonu: Son tarih paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Riot Games, oyunculara League of Legends'ın eski dönemlerini yeniden yaşama fırsatı sunmak amacıyla Temmuz ayında yayınladığı League of Legends Classic modu için yolun sonuna geldi. Şirket, nostalji odaklı modun 3. Sezon'un sonunda, Ocak 2027'nin başlarında kapatılacağını açıkladı.

    LoL Classic kapanıyor

    League of Legends Classic, uzun yıllar içerisinde büyük değişimler geçiren MOBA'nın geçmiş dönemlerini yeniden deneyimlemek isteyen oyunculara hitap ediyordu. Ancak Riot Games'in açıklamasına göre modun çıkışından kısa süre sonra oyuncu ilgisinde belirgin bir düşüş yaşandı. Geliştirici ekip, birçok oyuncunun Classic'ten ayrılarak League of Legends'ın diğer bölümlerine geri döndüğünü belirtti.

    Riot, mod tamamen kapatılana kadar oyuncu deneyimini iyileştirmek için bazı düzenlemeler yapacak. Oyuncu sayısının düşük olduğu bölgelerde maçlar için bekleme sürelerinin uzamasını önlemek amacıyla pencere tabanlı eşleştirme kuyrukları devreye alınacak. Ayrıca 2026 boyunca yayınlanması planlanan güncellemelerde Classic modunun şampiyon havuzuna yeni karakterler eklenmeye devam edecek.

    Gelecekte geri dönebilir

    Riot Games'in açıklamasındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise Classic'in tamamen rafa kaldırılmayacak olması. Şirket, bu ilk deneyim sırasında elde edilen geri bildirimleri değerlendirdikten sonra modu gelecekte yeniden oyuncuların karşısına çıkarmayı planlıyor. Ancak dönüşün mevcut formatta olması beklenmiyor.

    Riot, League of Legends Classic'in ileride sınırlı süreli bir etkinlik modu olarak geri gelebileceğini ve bu dönüşte çeşitli değişiklikler ile yeni içeriklerin bulunabileceğini söylüyor. Riot Games, Classic'in duyurulmasından bu yana modu oyunculara tanıtmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişti. Bunlar arasında, yaz aylarında düzenlenen Mid-Season Invitational turnuvasında emekli 10 profesyonel oyuncunun karşı karşıya geldiği özel gösteri maçı da bulunuyordu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    balkonda güvercin ölmesi ne anlama gelir diyanet özcan aykın 55 günde tyt fizik pdf 103.03 ehliyet kodu ptt-57. topçu tugayı şubesi fotoğraflar deus ex mankind divided türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C61
    Realme C61
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum