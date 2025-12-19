League of Legends için devasa bir güncelleme geliştiriliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Riot Games, League of Legends’in 16 yıllık tarihindeki en büyük dönüşümüne hazırlanıyor. 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan ve şirket içinde “League Next” kod adıyla anılan kapsamlı güncelleme, oyunun hem teknik altyapısını hem de oyuncuların günlük deneyimini kökten değiştirmeyi hedefliyor.

League baştan sona yenileniyor

Riot tarafından paylaşılan bilgilere göre bu büyük güncellemenin merkezinde Sihirdar Vadisi haritasının tamamen yenilenmesi yer alıyor. Geliştirici ekip, mevcut haritanın yerini alacak versiyonun tamamen yeni görsellere sahip olacağını doğruluyor. Bu değişim yalnızca estetikle sınırlı kalmayacak, haritayla birlikte oynanışta da belirli yenilikler sunulacak. Riot, bu noktada oyunun temel dinamiklerini bozacak radikal adımlardan özellikle kaçındığını vurguluyor.

League'in yönetici yapımcısı Paul Bellezza, yayınlanan videoda “League of Legends 2'yi bir gün yapıp yapmayacağımız sık sık soruluyor ve bunun cevabı her zaman hayır oldu ve olmaya da devam edecek” diyor. Bellezza, Riot’un stratejisinin bugüne kadar olduğu gibi mevcut oyunu sürekli güncelleyerek geliştirmek üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Şirketin yaklaşımı, yeni oyun modları, şampiyon güncellemeleri ve iki haftada bir yapılan denge yamalarıyla oyunu canlı tutmak şeklinde devam edecek.

Dolayısıyla League’in mevcut durumunda bir aksama olmayacak. Ancak geliştirici ekibin çoğunluğu halihazırda 2027’deki bu güncelleme üzerinde çalışıyor. 2027 güncellemesinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise oyun istemcisinin tamamen yeniden tasarlanması olacak. Mevcut durumda ayrı bir uygulama olarak çalışan League of Legends istemcisi, yeni sistemle birlikte oyunun içine entegre edilecek. Böylece oyuncular, harici bir başlatıcıya ihtiyaç duymadan tüm menü, sosyal ve oyun öncesi işlemleri doğrudan oyun içinden gerçekleştirebilecek.

Rün sistemi bile değişecek

Riot stüdyo başkanı Andrei van Roon, güncellemenin kapsamının açıklananlardan daha geniş olduğuna da işaret ediyor. Geliştirici ekip, rün sistemi gibi oyunun kilit unsurlarında da yapısal değişiklikler planlıyor. Bunun yanı sıra, yeni oyuncu deneyimi de ayrı bir odak noktası olacak. Zaten WASD desteğinin gelmesi de yeni oyunculara yönelik bir değişiklikti.

Riot’un hedefi, bu yenileme tamamlandığında League of Legends’in, oyuna ilk kez başlayacak oyuncular için şimdiye kadarki en erişilebilir ve anlaşılır dönemine girmesi. League her ne kadar “basit” gibi dursa da oyunda ustalaşmak ciddi zaman gerektiriyor. Ve bu zaman sadece bilgi açısından değil, mekanik açıdan da gerekli. Bu durum oyuna yeni başlayanlar için hayli zorlayıcı. Zira Arcane animasyon serisi sonucu oluşan ilgi ile oyuna katılan yeni oyuncuların devam etmekte zorlandığına dair geçmiş raporlar da mevcut.

Starfield, 2026'nın ilk yarısında Switch 2 ve PS5’e gelebilir 10 sa. önce eklendi

Bloomberg tarafından aktarılan ve Riot tarafından dolaylı olarak doğrulanan bilgilere göre “League Next”, oyunun bugüne kadarki en büyük güncellemesi olacak. Haberde, karakter modellerinin ve kullanıcı arayüzünün yenilenmesi ile birlikte geliştirici ekibin güncellemeleri daha hızlı ve sorunsuz yayınlayabilmesini sağlayacak iyileştirmelerinin de bu pakete dahil olacağı öne sürülüyor.

Şimdilik Riot Games, 2027 güncellemesinin ana hatlarından bahsetmiş durumda. Muhtemelen daha birçok değişiklik de yapılacaktır. Şirket, 2027’ye kadar olan süreçle ilgili gelecekte daha fazla bilgi paylaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

League of Legends için devasa bir güncelleme geliştiriliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: