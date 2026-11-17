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Oynat Riot Games, League of Legends için New Dawn adını taşıyan dev bir güncelleme duyurdu. 2027 yılında çıkacak güncellemeyle sıfırdan tasarlanan yeni bir istemci ve baştan aşağı yenilenen Sihirdar Vadisi geliyor. Rün ile eşya sistemleri sadeleştirilirken grafik motoru da yükseltilecek. Ayrıca şampiyonların görselleri ve yetenek efektleri modernize edilecek. LoL 2 anlamına gelmeyen bu paket, mevcut oyunu geleceğe taşıyacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Riot Games, 2026 League of Legends Dünya Şampiyonası finalleri sırasında yayınladığı tanıtım videosuyla oyunun geleceğine ilişkin ilk ipuçlarını paylaştı. New Dawn adı verilen büyük güncelleme, League of Legends'ın neredeyse tüm temel bileşenlerini kapsayan kapsamlı bir yenileme olacak.

Paylaşılan görüntülerde Blitzcrank, Lux, Leona, Sett, Poppy, Volibear, Riven, Jhin ve Ahri gibi sevilen şampiyonların yenilenmiş görünümleri sergilendi. Master Yi ve Morgana'nın oynanış görüntülerine de yer verilen tanıtımda, oyunun görsel ve mekanik açıdan geçireceği değişimin ilk işaretleri görüldü. Yeni yamadan ekran görüntülerini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

Güncellemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri tamamen yeni bir oyun istemcisi olacak. Riot, istemcinin altyapısını en son 2016 yılında kapsamlı şekilde yenilemişti. Bunun yanında oyunun en önemli unsurlarından Sihirdar Vadisi de yeniden tasarlanacak.

Tanıtım videosunda yenilenen minyonlar, ejderhalar ve Baron Nashor'un yanı sıra şampiyon yeteneklerinin görsel efektlerinde yapılan değişiklikler de görüldü. Şampiyon seçim ekranının ise League of Legends: Wild Rift'teki modern arayüze benzer bir tasarıma kavuşacağı anlaşılıyor.

Harita üzerindeki arazi yapısında yapılacak değişiklikler de güncellemenin önemli parçalarından biri olacak. Bu düzenlemelerin yalnızca ormancıların değil, diğer koridorlardaki oyuncuların da maç içerisindeki stratejilerini etkilemesi bekleniyor.

Rün sistemi kaldırılmayacak, yeni motor da gelmiyor

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New Dawn duyurusunun ardından ortaya çıkan iddialardan biri, Riot'un mevcut rün sistemini kaldırarak şampiyonlara özel yetenek geliştirme seçenekleri getireceği yönündeydi. Ancak Riot Games League Studio Başkanı Andrei van Roon, bu iddiaları yalanladı.

Van Roon, New Dawn ile birlikte oyuncuların Anahtar Rünler dahil olmak üzere rün seçmeye devam edeceğini açıkladı. Bununla birlikte sistemin yeni oynanış özelliklerine yer açmak amacıyla bir miktar sadeleştirileceğini belirtti. 2027 sezon öncesi dönemde eklenecek iki yeni rün de New Dawn güncellemesinde yer alacak.

Riot yöneticisinin açıklamaları, şampiyonlara özel güçlendirmelerin tamamen asılsız olmayabileceğine de işaret ediyor. Van Roon, oyuna karmaşıklık katacak başka içeriklerin de ekleneceğini, bu nedenle bazı rünlerin sadeleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Bir diğer önemli konu ise oyun motoru. League of Legends'ın Unreal Engine'e taşınacağı yönündeki söylentilere açıklık getiren Van Roon, New Dawn'ın Riot tarafından geliştirilen Hextech Engine'in yükseltilmiş bir sürümüyle hazırlanacağını doğruladı. Dolayısıyla oyun farklı bir motora geçmeyecek.

Ayrıca New Dawn, League of Legends 2 olarak da değerlendirilmiyor. Riot, bunun ayrı bir oyun değil, mevcut League of Legends için hazırlanmış büyük ölçekli bir güncelleme olduğunu vurguladı. Mevcut tüm şampiyonlar ve kostümler yeni dönemde de kullanılabilecek. New Dawn adı da oyunun kalıcı ismine eklenecek yeni bir ifade olmayacak, yalnızca güncellemenin adı olacak.

Rünler ve eşyalarda değişiklikler geliyor

Riot Games, New Dawn öncesinde Ocak 2027'de hayata geçirilecek sezon öncesi değişiklikleri de açıkladı. Bu kapsamda rün ve eşya sisteminde çeşitli düzenlemeler yapılacak.

Arakçı, mağazadaki eşyalarda küçük indirimler sağlayan yeni ve kendine özgü bir ganimet ödülüyle Anahtar Rün olarak geri dönecek. Devroğan isimli yeni Anahtar Rün ise şampiyonlarla çatışma sırasında giderek artan zırh ve büyü direnci sağlayacak. Azami yüke ulaşıldığında bir şok dalgası oluşturacak.

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Eşya tarafında isabet halinde çalışan etkilerin sistemi yeniden düzenlenecek ve bu etkilerden yararlanan şampiyonlara daha fazla dizilim seçeneği sunulacak. Son Durak, artık zırh ve büyü direnci sağlamak yerine rakipleri delip geçmeye odaklanacak. Aklın Sonu ise büyücü rakiplere karşı tercih edilebilecek bir hareket hızı eşyası olarak güncellenecek.

Mahvolmuş Kralın Kılıcı'nın mevcut yüzdelik can hasarı mekaniği korunurken yavaşlatma etkisi kaldırılacak. Kader Vergisi adlı yeni eşya ise saldırı hızı ve zırh sağlayacak. Üç vuruşluk pasife sahip olacak eşya, Mahvolmuş Kralın Kılıcı'nın kaldırılan yavaşlatma etkisini de bekleme süresi olmadan devralacak.

Vadiyaran'ın istatistikleri ve özel etkileri yenilenirken Cançiçeği Tacı adında, mutlak sömürü sağlayan ve yüksek miktarda iyileştirmeye imkan tanıyan yeni bir yetenek gücü eşyası eklenecek. Mezar Belası ise yakındaki rakiplerin peşine düşen Sis Tayfları çağırabilen yeni bir zırh deşme eşyası olacak. Peri Işıkları ise oyundan kaldırılacak.

Dereceli sisteminde büyük sıfırlama

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Ocak 2027'de başlayacak değişiklikler dereceli sistemi de etkileyecek. Riot, Dereceli Hücumu adını verdiği yeni bir sistemi denemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda bütün oyuncuların görünür dereceleri Demir IV seviyesine sıfırlanacak.

Ancak karşılaşma kalitesinin korunması için oyuncuların gizli eşleştirme puanları (MMR) değişmeyecek. Böylece herkes Demir IV seviyesinden yeniden yükselmeye başlayacak ve yüksek LP kazanımlarıyla daha hızlı ilerleyebilecek.

Kostüm tarafında ise önceki Şanlı kostümlerin alternatif sürümleri olan Zamansız Şanlı kostümleri sunulacak. Oyuncular bu kostümleri açmak için Zamansız Jetonlar kazanabilecek. Ayrıca kostümleri açmak için yıl sonunu beklemek gerekmeyecek, istenen içerikler anında elde edilebilecek.

New Dawn'ın kapsamlı tanıtımının Ocak 2027'de yapılması planlanıyor.

Dünya Şampiyonası 2027'de üç ülkeye yayılacak

Riot Games, League of Legends'ın oyun tarafındaki yeniliklerinin yanı sıra 2027 espor takviminde de değişikliklere gidiyor. Yeni sezon Çin'de düzenlenecek ve kapsamı genişletilen First Stand turnuvasıyla başlayacak. Ardından Mid-Season Invitational, İspanya'nın Valensiya kentinde gerçekleştirilecek.

2027 Dünya Şampiyonası ise Japonya ve Güney Kore'de düzenlenecek. Japonya'nın Nagoya kentinde ülke tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası maçları oynanacak. Turnuva, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki karşılaşmalarla sona erecek.

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League of Legends için yeni dönem başlıyor: New Dawn duyuruldu

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