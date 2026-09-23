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    League of Legends oyuncularına kötü haber: Sesli sohbet ertelendi

    League of Legends için yıllardır beklenen takım içi sesli sohbet özelliği, 26.20 güncellemesinden son anda çıkarıldı. Oyuncuların 17 yıllık bekleyişi yeniden uzayacak.

    League of Legends oyuncularına kötü haber: Sesli sohbet ertelendi Tam Boyutta Gör
    Riot Games, League of Legends oyuncularının uzun süredir beklediği takım içi sesli sohbet özelliği konusunda geri adım attı. Şirket daha önce özelliğin ekim ayında yayınlanması planlanan 26.20 güncellemesiyle belirli bölgelerde kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Ancak yapılan yeni duyuruyla birlikte sesli sohbetin güncellemeden çıkarıldığı paylaşıldı.

    League of Legends sesli sohbeti yine ertelendi

    Riot Games'in açıklamasına göre özelliğin ertelenmesinin nedeni, şirketin topluluğa sunmak istediği kalite seviyesine henüz ulaşılmamış olması. Bununla birlikte geliştirici ekip, yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir tarih paylaşmadı. League of Legends, 2009 yılında yayınlanmasından bu yana takım içi sesli iletişim konusunda üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyuyor.

    Bu nedenle oyuncular, özellikle rekabetçi karşılaşmalarda Discord gibi harici platformları kullanmak zorunda kalıyor. Riot Games'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuru ise uzun süredir beklenen özelliğin nihayet oyuna geleceği beklentisini oluşturmuştu. Ancak 26.20 güncellemesinden çıkarılmasıyla birlikte oyuncuların bekleyişi bir kez daha uzamış oldu.

    League of Legends oyuncularına kötü haber: Sesli sohbet ertelendi Tam Boyutta Gör
    Şirket gecikmenin teknik ayrıntılarını açıklamadı. Ancak sesli sohbetin League of Legends'a eklenmesindeki en önemli konulardan birinin moderasyon olduğu belirtiliyor. Bildiğiniz gibi, oyunun yıllardır toksik oyuncu davranışlarıyla mücadele etmesi, sesli iletişim sisteminin kontrol edilmesini daha karmaşık hale getiriyor.

    Riot Games'in daha önce üzerinde çalıştığı çözümler arasında belirli bir Honor seviyesine ulaşan oyunculara sesli sohbet erişimi verilmesi gibi yöntemler bulunuyordu. Böylece geçmişte olumlu davranış sergileyen oyuncuların sisteme dahil edilmesi amaçlanıyordu. Bunun yanı sıra oyuncuların seslerini değiştirmesine imkan tanıyacak "voice skin" sistemi de planlanan özellikler arasında yer alıyordu.

    Riot Games ise özelliğin istenen kalite seviyesine ulaşması için ertelendiğini belirtti. Şimdilik League of Legends sesli sohbetinin yeni çıkış tarihi bulunmuyor. Riot Games'in ilerleyen dönemde yeni bir takvim açıklaması bekleniyor.

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