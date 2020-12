League of Legends: Wild Rift ile Nimo TV’de efsane ol!

League of Legends yaratıcılarının yeni mobil oyunu League of Legends: Wid Rift ile Nimo TV’de sen de efsane olabilirsin. RIOT Games tarafından geliştirilen mobil MOBA oyun deneyimini ve tecrübeni Nimo TV ile takipçilerine izlet ve ödüllerin tadını çıkar! Ödüllerden kastettiğimiz şey ise tabiki de Nimo Elmasları. Bu elmasları istersen nakit paraya çevirebilirsin veya sevdiğin yayıncılara bağış olarak gönderebilirsin. Toplamda 267.000 TL’lik ödül havuzu Nimo TV’de League of Legends: Wid Rift yayıncılarına dağıtılacak! Unutma, kazandığın Nimo Elmaslarını her ay gerçek paraya çevirebilirsin!

Birincilere 150 dolardan 1000 dolara kadar, sıralamalarda ise ikincilikten onunculuğa kadar; katılımcılar 100 dolar ile 500 dolar arasında bulunan nakit para ödülünü kazanacak. Kullanıcı adının başına “Nimo” yazarak kazandığın ödülü daha da yüksek rakama ulaştırmak senin elinde. League of Legends: Wid Rift’i Nimo TV’de yayın açarak oyna, sen de kazan! Ödül havuzuna daha yakından bakmak ve kayıt olmak istersen seni buraya alalım...

İlginizi Çekebilir

League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor

Kişi başı 285.000 Nimo Elması’na kadar ödül kazanarak, bu ödülü istediğin anda 1.000 dolar nakit para ödülüne çevirmek de senin elinde. Devasa ödül havuzu League of Legends: Wid Rift oyununda Nimo TV’de yayın açanları bekliyor! Ayrıca ben ödül kazanamam diye düşünme. Katılan herkesin kazanması için 200. sıralamaya sahip olanlar dahil, 100 dolara kadar ödül kazanacak.

Son zamanlarda mobil platformdaki oyuncuların en çok beklediği yapımların başını çeken League of Legends: Wid Rift Yayıncı ve Şampiyon Liderlik Etkinliği; aralık ayı boyunca Nimo TV’de yayın yapan kişilere binlerce Nimo Elması kazandırıyor! Etkinliğe katılmak için yapman gerekenler ve ödül havuzu ile ilgili daha fazla bilgi almak ister misin?

Nimo TV ile yaptığın League of Legends: Wid Rift yayınları ile kazanacağın hediyelerin yanı sıra, Nimo TV Discord sunucusunda ve sosyal medya hesaplarını takip edenlere birbirinden çeşitli sürprizler bekliyor! Yayınlardan 1000’lerce dolar, sosyal medyadan da sürpriz hediyeler kazanmak için League of Legends: Wild Rift ile yeteneklerini Nimo TV’de göster, kazan!

10 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasındaki popülarite sıralamasına göre Nimo TV’de League of Legends: Wid Rift yayıncılarını binlerce liralık ödül havuzu bekliyor. Ödüllerin tamamı Nimo TV Elması olarak yayıncıların Nimo TV hesaplarına yüklenecek. Bu sayede kazandığın tüm elmasları nakit paraya çevirebileceksin. Ödülleri nakit paraya çevirmek ve hayallerine bir adım daha yaklaşmak senin elinde. Nimo TV ile yayınını yap, ödülünü kazan!

Kurallar ve ödül havuzuna detaylı bir şekilde göz atmak için bu linke tıklayabilirsin. Nimo TV ile herkesin kazandığı bir etkinlik başlıyor!



Kayıt ve kurallar için linkimiz: https://bit.ly/nimotv-wildrift

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.