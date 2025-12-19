Leapmotor'un Avrupa'da üretim planları netleşti: Dört model üretecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Stellantis’in İspanya’nın Zaragoza kenti yakınlarındaki Figueruelas fabrikasında dört farklı modeli üretmeyi planlıyor. Üretim, beklendiği gibi ilk olarak B10 modeliyle başlayacak, 2027 yılına kadar ise üç yeni model daha banttan inecek.

İspanyol otomotiv sitesi Forococheseléctricos’un haberine göre, Leapmotor Küresel Kalite Direktörü Ding Yongfei, Figueruelas tesisinde B10’un yanı sıra B05, A10 ve A05 modellerinin de üretileceğini açıkladı. Ding, toplamda dört modelin bu fabrikada üretileceğini belirterek, Avrupa pazarına yönelik üretim planlarının netleştiğini vurguladı.

Leapmotor B10’un Figueruelas’taki üretiminin Ağustos 2026’da başlaması hedefleniyor. İlk etapta yıllık üretim kapasitesi 40 bin adet olarak planlanırken, bu takvim daha önce dile getirilen 2026’nın üçüncü çeyreği hedefiyle de örtüşüyor. İlk çeyrek ihtimali geçmişte gündeme gelmiş olsa da, Ding Yongfei’nin son açıklamaları üçüncü çeyreğin resmi başlangıç tarihi olduğunu doğruluyor. Diğer modellerin üretim takvimi ise Avrupa pazarındaki talebin hızına bağlı olacak.

İspanya’daki üretim yalnızca Çin’den getirilen parçaların montajıyla sınırlı kalmayacak. Ding Yongfei, bu açıklamaları Çinli Duoli Technology ile Bask bölgesinin önemli tedarikçilerinden Fagor Ederlan’ın ortak girişimi olan Lieder Automotive’in lansmanında yaptı. Lieder Automotive, Borja’daki eski bir Fagor Ederlan tesisinde üretime hazırlanıyor ve Temmuz 2026’dan itibaren Leapmotor B10 için şasi üretimine başlayarak parçaları Zaragoza yakınlarındaki Stellantis fabrikasına tedarik edecek.

Avrupalı B10'un fiyatı ucuzlayabilir

Leapmotor B10; 4,52 metre uzunluğunda, kompakt ile orta sınıf arasında konumlanan tamamen elektrikli bir SUV olarak öne çıkıyor. Almanya’da Çin’den ithal edilen versiyonların başlangıç fiyatı 29.990 euro seviyesindeyken, daha büyük bataryaya sahip tam donanımlı versiyonun fiyatı 33.990 euroya kadar çıkıyor.

Kompakt sınıftaki B05 modeli ise Eylül ayında IAA Mobility’de tanıtılmış ve Çin’de Lafa 5 adıyla satışa sunulmuştu. A05 ve A10 modelleri A segmentinde yer alıyor ancak Avrupa pazarında, Audi ile yaşanabilecek olası marka ismi anlaşmazlıklarını önlemek için farklı isimlerle satışa sunulmaları bekleniyor. A10’un Avrupa’da B03X adıyla pazarlanacağı öngörülüyor. Bu üç yeni modelin Avrupa fiyatları henüz açıklanmadı ancak B10’dan daha uygun fiyatlı olmaları bekleniyor.

Leapmotor’un İspanya’daki üretimiyle ilgili uzun süredir çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Ancak bölgede yerel tedarik zincirinin kurulması ve Stellantis ile CATL’in yeni batarya fabrikası yatırımı sayesinde proje artık somut bir hal almış durumda.

