Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Leapmotor'un Avrupa'da üretim planları netleşti: Dört model üretecek

    Çinli Leapmotor, Stellantis’in İspanya Figueruelas fabrikasında dört elektrikli model üretmeye hazırlanıyor. İlk olarak B10 modeli 2026’da banttan inecek, 2027’ye kadar üç yeni model daha eklenecek.

    Leapmotor Avrupa'da üretime başlıyor: Dört model üretecek Tam Boyutta Gör
    Leapmotor B10

    Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Stellantis’in İspanya’nın Zaragoza kenti yakınlarındaki Figueruelas fabrikasında dört farklı modeli üretmeyi planlıyor. Üretim, beklendiği gibi ilk olarak B10 modeliyle başlayacak, 2027 yılına kadar ise üç yeni model daha banttan inecek.

    İspanyol otomotiv sitesi Forococheseléctricos’un haberine göre, Leapmotor Küresel Kalite Direktörü Ding Yongfei, Figueruelas tesisinde B10’un yanı sıra B05, A10 ve A05 modellerinin de üretileceğini açıkladı. Ding, toplamda dört modelin bu fabrikada üretileceğini belirterek, Avrupa pazarına yönelik üretim planlarının netleştiğini vurguladı.

    Leapmotor Avrupa'da üretime başlıyor: Dört model üretecek Tam Boyutta Gör
    Leapmotor B05

    Leapmotor B10’un Figueruelas’taki üretiminin Ağustos 2026’da başlaması hedefleniyor. İlk etapta yıllık üretim kapasitesi 40 bin adet olarak planlanırken, bu takvim daha önce dile getirilen 2026’nın üçüncü çeyreği hedefiyle de örtüşüyor. İlk çeyrek ihtimali geçmişte gündeme gelmiş olsa da, Ding Yongfei’nin son açıklamaları üçüncü çeyreğin resmi başlangıç tarihi olduğunu doğruluyor. Diğer modellerin üretim takvimi ise Avrupa pazarındaki talebin hızına bağlı olacak.

    İspanya’daki üretim yalnızca Çin’den getirilen parçaların montajıyla sınırlı kalmayacak. Ding Yongfei, bu açıklamaları Çinli Duoli Technology ile Bask bölgesinin önemli tedarikçilerinden Fagor Ederlan’ın ortak girişimi olan Lieder Automotive’in lansmanında yaptı. Lieder Automotive, Borja’daki eski bir Fagor Ederlan tesisinde üretime hazırlanıyor ve Temmuz 2026’dan itibaren Leapmotor B10 için şasi üretimine başlayarak parçaları Zaragoza yakınlarındaki Stellantis fabrikasına tedarik edecek.

    Avrupalı B10'un fiyatı ucuzlayabilir

    Leapmotor Avrupa'da üretime başlıyor: Dört model üretecek Tam Boyutta Gör
    Leapmotor A10

    Leapmotor B10; 4,52 metre uzunluğunda, kompakt ile orta sınıf arasında konumlanan tamamen elektrikli bir SUV olarak öne çıkıyor. Almanya’da Çin’den ithal edilen versiyonların başlangıç fiyatı 29.990 euro seviyesindeyken, daha büyük bataryaya sahip tam donanımlı versiyonun fiyatı 33.990 euroya kadar çıkıyor.

    Kompakt sınıftaki B05 modeli ise Eylül ayında IAA Mobility’de tanıtılmış ve Çin’de Lafa 5 adıyla satışa sunulmuştu. A05 ve A10 modelleri A segmentinde yer alıyor ancak Avrupa pazarında, Audi ile yaşanabilecek olası marka ismi anlaşmazlıklarını önlemek için farklı isimlerle satışa sunulmaları bekleniyor. A10’un Avrupa’da B03X adıyla pazarlanacağı öngörülüyor. Bu üç yeni modelin Avrupa fiyatları henüz açıklanmadı ancak B10’dan daha uygun fiyatlı olmaları bekleniyor.

    Leapmotor’un İspanya’daki üretimiyle ilgili uzun süredir çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Ancak bölgede yerel tedarik zincirinin kurulması ve Stellantis ile CATL’in yeni batarya fabrikası yatırımı sayesinde proje artık somut bir hal almış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sayısal 150 bin için kaç net range rover 3.6 tdv8 kronik sorunlar epson yazıcı yeşil çıkarıyor araç ilk çalıştığında hararet göstergesi berberlerin kullandığı tıraş makineleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 Ultra
    Xiaomi 15 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum