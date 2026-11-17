Yapay Zeka Özeti:
- Leapmotor, elektrikli hatchback modeli B05'in güncellenen versiyonunu duyurdu. Yenilenen otomobilde 17,3 inçlik dev multimedya ekranı, artırılmış gerçeklik destekli gösterge paneli ve masaj özellikli koltuklar öne çıkıyor. Ayrıca 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde aracın 640 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor. Modelin tüm teknik detayları ve fiyatı Guangzhou Otomobil Fuarı’nda netleşecek.
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4.430 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.520 mm yüksekliğe sahip otomobilin aks mesafesi 2.735 mm. Üç parçalı LED gündüz farları ve boydan boya uzanan arka ışık şeridi yerini koruyor. Gövde renklerine pembe ve siyah seçenekleri ekleniyor.
17,3 inç ekran ve masajlı ön koltuklar
Ön koltuklar, 124 dereceye kadar yatırılabilen “sıfır yer çekimi” tipi koltuklarla yenileniyor. Hem sürücü hem de ön yolcu koltuğunda ısıtma, havalandırma ve masaj işlevleri bulunuyor.
Orta konsolun ön bölümündeki saklama alanı da yeniden düzenlenmiş. Üstte iki telefon yuvası, altta ise bardaklıkların bulunduğu iki katlı bir yerleşime geçilmiş. İç mekana gri ve mor renk seçenekleri de dahil edilmiş.
640 km’ye kadar menzil bekleniyor
Güncellenen modelin fiyatı da lansmanda belli olacak. Mevcut Lafa5, Çin’de 97.800 ila 129.800 yuan (14.670-19.470 dolar) arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Yeniliklerin Avrupa’daki B05’e ne zaman aktarılacağı ise paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: