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Oynat Leapmotor, elektrikli hatchback modeli B05'in güncellenen versiyonunu duyurdu. Yenilenen otomobilde 17,3 inçlik dev multimedya ekranı, artırılmış gerçeklik destekli gösterge paneli ve masaj özellikli koltuklar öne çıkıyor. Ayrıca 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde aracın 640 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor. Modelin tüm teknik detayları ve fiyatı Guangzhou Otomobil Fuarı’nda netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Leapmotor, 27 Kasım’da başlayacak Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği yeni Lafa5’in ilk detaylarını paylaştı. Avrupa’da B05 adıyla bilinen modelde tasarım büyük ölçüde korunurken kabin donanımları yenileniyor. Teknik tarafta ise 800V elektrik mimarisine geçiş bekleniyor.

4.430 mm uzunluğa, 1.880 mm genişliğe ve 1.520 mm yüksekliğe sahip otomobilin aks mesafesi 2.735 mm. Üç parçalı LED gündüz farları ve boydan boya uzanan arka ışık şeridi yerini koruyor. Gövde renklerine pembe ve siyah seçenekleri ekleniyor.

17,3 inç ekran ve masajlı ön koltuklar

Tam Boyutta Gör Kabindeki en belirgin değişiklik, 14,6 inçlik 2.5K multimedya ekranının yerini 17,3 inçlik 3K ekranın alması. Buna 50 inçlik görüntü alanı sunan artırılmış gerçeklik destekli head-up display eşlik ediyor. Sürücünün dikkatini takip eden izleme sistemi de tüm versiyonlarda standart olacak.

Ön koltuklar, 124 dereceye kadar yatırılabilen “sıfır yer çekimi” tipi koltuklarla yenileniyor. Hem sürücü hem de ön yolcu koltuğunda ısıtma, havalandırma ve masaj işlevleri bulunuyor.

Orta konsolun ön bölümündeki saklama alanı da yeniden düzenlenmiş. Üstte iki telefon yuvası, altta ise bardaklıkların bulunduğu iki katlı bir yerleşime geçilmiş. İç mekana gri ve mor renk seçenekleri de dahil edilmiş.

640 km’ye kadar menzil bekleniyor

Tam Boyutta Gör Daha önce paylaşılan bilgilere göre yeni Lafa5, 800V elektrik mimarisini kullanacak. Modelin Çin’in CLTC ölçüm standardına göre 560 ve 640 km menzil sunan iki seçenekle gelmesi bekleniyor. Ancak nihai teknik özellikler, batarya kapasiteleri ve şarj performansı henüz açıklanmış değil.

Güncellenen modelin fiyatı da lansmanda belli olacak. Mevcut Lafa5, Çin’de 97.800 ila 129.800 yuan (14.670-19.470 dolar) arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Yeniliklerin Avrupa’daki B05’e ne zaman aktarılacağı ise paylaşılmadı.

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Leapmotor B05’e büyük güncelleme: Dev ekran ve masajlı koltuklar

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