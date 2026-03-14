Leapmotor'dan BYD Dolphin'e rakip yeni model: Leapmotor A05

Leapmotor, ürün gamının giriş seviyesinde yer alacak yeni A05 modelinin detaylarını paylaştı. Mevcut Leapmotor A10 modelinin hemen altında yer alacak kompakt model, bütçe odaklı bir araç olmasına rağmen opsiyon olarak Lidar sistemiyle de alınabiliyor.
Leapmotor A05 tasarım ve boyutları
Çift renkli tasarıma sahip 16 inç jantlarla donatılan Leapmotor A05, Çin'deki yeni güvenlik standartları gereği yarı gizli kapı kollarına sahip. Arka tarafta ise kare formundaki stop lambaları, otomobilin yuvarlak hatları arasında son derece dikkat çekici görünüyor. Modelde ayrıca ön-arka park sensörleri de bulunuyor.
Leapmotor A05; 4.200 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe, 1.560 mm yüksekliğe ve 2.605 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle BYD Dolphin'den 9 cm daha kısa ancak 3 cm daha geniş bir gövdeye sahip.
Motor ve performans
Kompakt model, LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılacak ancak batarya kapasitesi ve menzil değerleri henüz belli değil. Örnek olması açısından, bir üst model olan A10'da 39,8 kWsa ve 53 kWsa'lik LFP bataryalar ile 505 km'ye kadar (CLTC) menzil sunuluyor.
Kişiselleştirme ve donanım seçenekleri
Leapmotor, A05 için çeşitli kişiselleştirme ve pratik seçenekler sunuyor. Kullanıcılar isteğe bağlı olarak LiDAR, ön kamera, yan ve arka kamera setleri, farklı çamurluk kaplamaları, iki tonlu gövde rengi ve çeşitli jant tasarımları gibi özellikleri seçebilecek.
Fiyat henüz belli değil ancak A10 modelinin yaklaşık 12 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılması hedefleniyor. A05, bu fiyat bandını daha da aşağıya çekecektir.
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur