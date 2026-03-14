    Leapmotor'dan BYD Dolphin'e rakip yeni model: Leapmotor A05

    Leapmotor A05, giriş seviyesi elektrikli kompakt otomobil olarak Çin’de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Araç, LiDAR seçeneği ve kişiselleştirilebilir donanımlarla A10’un alt segmentine konumlanıyor.

    Leapmotor, ürün gamının giriş seviyesinde yer alacak yeni A05 modelinin detaylarını paylaştı. Mevcut Leapmotor A10 modelinin hemen altında yer alacak kompakt model, bütçe odaklı bir araç olmasına rağmen opsiyon olarak Lidar sistemiyle de alınabiliyor.

    Leapmotor A05 tasarım ve boyutları

    Leapmotor A05'in dış tasarımında kardeş model A10'a benzer bir ön tasarım dilini benimserken, bazı yerel detaylarda küçük farklılıklar sunuyor. Diğer modeller gibi yuvarlak hatların hakim olduğu araçta ince farlar, çıkıntılı burun kısmı, dikey hava girişleri dikkat çekiyor. Siyah renkte tasarlanan yan aynalar ve C sütunları ise gövde rengiyle kontrast oluşturuyor.

    Çift renkli tasarıma sahip 16 inç jantlarla donatılan Leapmotor A05, Çin'deki yeni güvenlik standartları gereği yarı gizli kapı kollarına sahip. Arka tarafta ise kare formundaki stop lambaları, otomobilin yuvarlak hatları arasında son derece dikkat çekici görünüyor. Modelde ayrıca ön-arka park sensörleri de bulunuyor.

    Leapmotor A05; 4.200 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe, 1.560 mm yüksekliğe ve 2.605 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle BYD Dolphin'den 9 cm daha kısa ancak 3 cm daha geniş bir gövdeye sahip.

    Motor ve performans

    Leapmotor A05, 70 kW (94 hp) veya 90 kW (121 hp) güç sunan elektrik motorlarıyla tercih edilebiliyor. 90 kW'lık daha güçlü versiyon tercih edildiğinde, isteğe bağlı olarak Lidar sistemi de donanımlar arasına eklenebiliyor. Bu da Leapmotor A05'i Lidar sistemine sahip en ucuz modellerden biri haline getiriyor.

    Kompakt model, LFP (lityum demir fosfat) batarya ile donatılacak ancak batarya kapasitesi ve menzil değerleri henüz belli değil. Örnek olması açısından, bir üst model olan A10'da 39,8 kWsa ve 53 kWsa'lik LFP bataryalar ile 505 km'ye kadar (CLTC) menzil sunuluyor.

    Kişiselleştirme ve donanım seçenekleri

    Leapmotor, A05 için çeşitli kişiselleştirme ve pratik seçenekler sunuyor. Kullanıcılar isteğe bağlı olarak LiDAR, ön kamera, yan ve arka kamera setleri, farklı çamurluk kaplamaları, iki tonlu gövde rengi ve çeşitli jant tasarımları gibi özellikleri seçebilecek.

    Fiyat henüz belli değil ancak A10 modelinin yaklaşık 12 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılması hedefleniyor. A05, bu fiyat bandını daha da aşağıya çekecektir.

    erhanakansel 1 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

