Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Leapmotor, Münih'te elektrikli hatchback modeli B05'i tanıtacak

    Leapmotor, Münih’te sahneye çıkaracağı B05 ile elektrikli hatchback pazarına giriyor. B01'in hatchback versiyonu olacak yeni model, 650 km menzil hedefiyle VW ID.3 ve Cupra Born’a meydan okuyacak.

    Leapmotor, Münih'te elektrikli hatchback modeli B05'i tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Leapmotor B01

    Avrupa'da Stellantis ortaklığıyla ilerleyen Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, önümüzdeki ay Münih Otomobil Fuarı’nda yeni B05 hatchback modelini görücüye çıkaracak. Yeni B05, markanın küresel ürün gamını genişletme planının parçası olarak önümüzdeki iki yıl içinde tanıtılacak üç yeni modelden biri. Diğerleri ise bir başka hatchback ve küçük bir SUV olacak.

    B05, yılın başlarında tanıtılan B01 sedanın kompakt kardeşi olarak pazara sunulacak. B05’in gelişi, VW ID.3, Cupra Born ve MG4 EV gibi güçlü rakiplerin yer aldığı rekabetçi elektrikli hatchback segmentinde Leapmotor’a önemli bir giriş imkanı sağlayacak.

    Leapmotor’un Avrupa’daki mevcut ürün gamında şu an T03 şehir otomobili ve C10 orta boy SUV yer alıyor. B05'in markanın Leap 3.5 adını verdiği platform üzerine inşa edilmesi ve 650 kilometrelik menzil sunması bekleniyor.

    Fiyat henüz açıklanmadı ancak “Excellence within reach” (Ulaşılabilir mükemmellik) sloganıyla yüksek teknoloji ve donanımı uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen marka, B05’i 35 bin euronun altında bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

    B05’in, markanın diğer modelleriyle benzer tasarım detaylarını paylaşması bekleniyor. Bu kapsamda boydan boya uzanan LED ışık imzası, sportif jant tasarımları ve aerodinamik bir silüet bekleyebiliriz.. İç mekânda ise 14,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve yüksek kaliteli malzemeler öne çıkacak.

    Leapmotor’un ürün gamı, ilerleyen süreçte B10’un altında konumlanacak giriş seviyesi crossover modeli A10 ile daha da genişleyecek. Renault 4 ve Jeep Avenger’a rakip olacak bu model, daha sonra bir hatchback versiyona (A05) da temel oluşturacak. A05’in 25 bin euronun altında fiyatlandırılarak Fiat Grande Panda, Citroën ë-C3 ve Skoda Epiq ile rekabet etmesi bekleniyor.

    Henüz 10 yıllık bir marka olmasına rağmen Leapmotor, hem Çin’de hem de küresel pazarda hızlı büyüyor. Bugün dünyada yaklaşık 1500 satış noktasına sahip olan firma, geçen yıl dünyanın en çok satan 11. elektrikli araç markası oldu. Hedefi bu yıl 9. sıraya, 2026’da ise 7. sıraya yükselmek ve sonunda dünyanın en büyük 5 elektrikli araç markasından biri haline gelmek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    airbnb güvenilir mi tercihen ne demek araba yedek anahtar çıkartma konazol şampuan instagram ncmec

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum