Leapmotor, Münih'te elektrikli hatchback modeli B05'i tanıtacak

Avrupa'da Stellantis ortaklığıyla ilerleyen Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, önümüzdeki ay Münih Otomobil Fuarı’nda yeni B05 hatchback modelini görücüye çıkaracak. Yeni B05, markanın küresel ürün gamını genişletme planının parçası olarak önümüzdeki iki yıl içinde tanıtılacak üç yeni modelden biri. Diğerleri ise bir başka hatchback ve küçük bir SUV olacak.

B05, yılın başlarında tanıtılan B01 sedanın kompakt kardeşi olarak pazara sunulacak. B05’in gelişi, VW ID.3, Cupra Born ve MG4 EV gibi güçlü rakiplerin yer aldığı rekabetçi elektrikli hatchback segmentinde Leapmotor’a önemli bir giriş imkanı sağlayacak.

Leapmotor’un Avrupa’daki mevcut ürün gamında şu an T03 şehir otomobili ve C10 orta boy SUV yer alıyor. B05'in markanın Leap 3.5 adını verdiği platform üzerine inşa edilmesi ve 650 kilometrelik menzil sunması bekleniyor.

Fiyat henüz açıklanmadı ancak “Excellence within reach” (Ulaşılabilir mükemmellik) sloganıyla yüksek teknoloji ve donanımı uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen marka, B05’i 35 bin euronun altında bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

B05’in, markanın diğer modelleriyle benzer tasarım detaylarını paylaşması bekleniyor. Bu kapsamda boydan boya uzanan LED ışık imzası, sportif jant tasarımları ve aerodinamik bir silüet bekleyebiliriz.. İç mekânda ise 14,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve yüksek kaliteli malzemeler öne çıkacak.

Leapmotor’un ürün gamı, ilerleyen süreçte B10’un altında konumlanacak giriş seviyesi crossover modeli A10 ile daha da genişleyecek. Renault 4 ve Jeep Avenger’a rakip olacak bu model, daha sonra bir hatchback versiyona (A05) da temel oluşturacak. A05’in 25 bin euronun altında fiyatlandırılarak Fiat Grande Panda, Citroën ë-C3 ve Skoda Epiq ile rekabet etmesi bekleniyor.

Henüz 10 yıllık bir marka olmasına rağmen Leapmotor, hem Çin’de hem de küresel pazarda hızlı büyüyor. Bugün dünyada yaklaşık 1500 satış noktasına sahip olan firma, geçen yıl dünyanın en çok satan 11. elektrikli araç markası oldu. Hedefi bu yıl 9. sıraya, 2026’da ise 7. sıraya yükselmek ve sonunda dünyanın en büyük 5 elektrikli araç markasından biri haline gelmek.

