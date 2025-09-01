Çinli Leapmotor, yeni elektrikli hatchback modelinin ipucu görsellerini paylaştı
Stellantis destekli Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, kompakt elektrikli hatchback modeli Lafa 5’i 9 Eylül’de IAA Mobility 2025’te dünya sahnesine çıkaracak.
Kompakt bir hatchback olarak tasarlanan araç, şirket içinde B05 kod adıyla biliniyor ve özellikle şehir içi mobiliteye odaklanıyor. Kısa süre önce yapılan açıklamada, B10 ve B05 (Lafa 5) modellerinin İspanya'da üretileceği açıklanmıştı.
Lafa 5’in dikkat çeken unsurlarından biri, küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobillerde pek rastlanmayan tavan üzerine yerleştirilmiş LiDAR sistemi. Ayrıca siyah renkte yan aynalar, geri görüş kamerası ve kaslı çamurluk hatları da tasarımı tamamlıyor. Boyutları henüz açıklanmasa da aracın Volkswagen ID.3 ile benzer ölçülerde olacağı tahmin ediliyor. Referans olarak, Alman modelin uzunluğu 4.262 mm, genişliği 1.809 mm ve yüksekliği 1.552 mm.
