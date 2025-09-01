Giriş
    Çinli Leapmotor, yeni elektrikli hatchback modelinin ipucu görsellerini paylaştı

    Stellantis destekli Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, kompakt elektrikli hatchback modeli Lafa 5’i 9 Eylül’de IAA Mobility 2025’te dünya sahnesine çıkaracak.   

    Leapmotor, Münih'te tanıtacağı Lafa 5'in ipuçlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Stellantis’in desteklediği Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Münih’te düzenlenecek IAA Mobility 2025 öncesinde yeni elektrikli hatchback modeli Lafa 5’in ipucu görsellerini paylaştı. Lafa 5, markanın bugüne kadar kullandığı iki karakterli isimlendirme kuralından ayrılan ilk model olma özelliğini taşıyor.

    Kompakt bir hatchback olarak tasarlanan araç, şirket içinde B05 kod adıyla biliniyor ve özellikle şehir içi mobiliteye odaklanıyor. Kısa süre önce yapılan açıklamada, B10 ve B05 (Lafa 5) modellerinin İspanya'da üretileceği açıklanmıştı.

    Leapmotor, Münih'te tanıtacağı Lafa 5'in ipuçlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    B05 kod adıyla bilinen Lafa 5, markanın LEAP 3.5 modüler platformu üzerine inşa edildi. Elektrikli hatchback'in ipucu görsellerine baktığımızda, markanın mevcut tasarım çizgisini sürdürdüğünü görmekteyiz. Kaslı ön kaput, alçak burun kısmı, üç parçadan oluşan gündüz LED'lerine sahip kavisli farlar, gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan LED stoplar, gövde tasarımında dikkat çeken detaylar arasında.

    Lafa 5’in dikkat çeken unsurlarından biri, küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobillerde pek rastlanmayan tavan üzerine yerleştirilmiş LiDAR sistemi. Ayrıca siyah renkte yan aynalar, geri görüş kamerası ve kaslı çamurluk hatları da tasarımı tamamlıyor. Boyutları henüz açıklanmasa da aracın Volkswagen ID.3 ile benzer ölçülerde olacağı tahmin ediliyor. Referans olarak, Alman modelin uzunluğu 4.262 mm, genişliği 1.809 mm ve yüksekliği 1.552 mm.

    Leapmotor, Münih'te tanıtacağı Lafa 5'in ipuçlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    İsimlendirme geleneğinde bir kırılma noktası olan Lafa 5, Leapmotor’un küresel satış hedeflerini hızlandırmak istediğine işaret ediyor. Araç, 9 Eylül’de Münih’te resmi olarak tanıtılacak.
    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 23 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

