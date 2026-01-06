Leapmotor, Snapdragon destekli merkezi araç bilgisayarını tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Leapmotor, Qualcomm’un Snapdragon Cockpit Platform Premium Edition ve Snapdragon Ride Platform Premium Edition çözümleriyle güçlendirilen, üretime hazır ilk merkezi araç bilgisayar platformunu tanıttı. CES 2026’da duyurulan bu gelişme, otomotivde birden fazla araç alanını tek bir birleşik mimaride toplayan yeni nesil merkezi hesaplama dönemini başlatıyor.

Markanın yakında çıkacak amiral gemisi modeli Leapmotor D19, çift Snapdragon 8797 otomotiv platformu ile donatılacak ilk seri üretim araç olacak. Bu çözüm; kokpit, sürücü destek sistemleri, gövde kontrolü ve bağlantı özelliklerini tek bir sistemde birleştirerek üreticilerin geliştirme maliyetlerini ve karmaşıklığı azaltmayı hedefliyor. Aynı zamanda yapay zekâ sayesinde daha hızlı, daha akıllı ve kişiselleştirilebilir sürüş deneyimleri sunuyor.

Yeni merkezi alan kontrol ünitesi; akıllı kokpit, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), aydınlatma ve sıcaklık gibi gövde kontrolleri, kapı ve cam yönetimi ile araç ağ geçidi fonksiyonlarını yüksek performanslı tek bir yapı altında topluyor. Çift yonga mimarisi ise gerçek zamanlı koordinasyon ve gelişmiş yapay zekâ iş yükleri için gerekli hesaplama gücünü sağlıyor.

Platformun sunduğu özellikler oldukça dikkat çekici. Araç içinde 3K ve 4K çözünürlük seçeneklerine kadar sekiz farklı ekranı aynı anda destekleyebiliyor. Eğlence tarafında 18 kanallı ses çıkışı bulunuyor. Ayrıca OTA güncellemeleri, uzaktan teşhis ve araç uzaktan kontrolü gibi yazılım tabanlı hizmetler sürekli güncel kalmayı mümkün kılıyor. Hizmet odaklı mimarisi sayesinde 200’ün üzerinde modüler yetenek sisteme eklenebiliyor.

Sürüş destek tarafında platform; LiDAR, radar, ultrasonik sensörler ve 13’e kadar kamera desteğiyle birlikte çalışabiliyor. L2 seviyesinde sürüş asistanı; park alanından parka otomatik geçiş dahil 30’dan fazla gelişmiş sürüş özelliği sunuyor. Bağlantı tarafında sesli aramalar, acil durum hizmetleri, Bluetooth, Wi-Fi ve hassas konumlandırma sistemleri destekleniyor.

