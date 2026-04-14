    Leapmotor T03'ün ticari versiyonu Avrupa'da satışa çıkıyor

    Stellantis, Leapmotor T03’ü elektrikli hafif ticariye dönüştürdü. Kompakt yapısı ve uygun fiyatıyla şehir içi teslimatlara odaklanan model Avrupa’da satışa çıkıyor.

    Stellantis, Leapmotor ile olan ortaklığı kapsamında küçük Leapmotor T03 modelini minik bir ticari araca dönüştürdü. Şehir içindeki teslimatlar için geliştirilen model, Avrupa şehirlerinin dar sokaklarına uygun kompakt yapısı, sıfır emisyonlu güç ünitesi ve filo müşterilerini hedefleyen fiyatlandırmasıyla dikkat çekiyor.

    657 litrelik yükleme alanı

    İç mekânda ise beklentilerin üzerinde bir donanım seviyesi sunuluyor. Araçta 8 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekranı ve kapsamlı sürüş destek sistemleri yer alıyor.

    Leapmotor T03'ün taşıma kapasitesi ise sınırlı. Modelin maksimum taşıma kapasitesi 220 kg olarak açıklanıyor. Bu da ağır yüklerden ziyade paket teslimatı ve şehir içi dağıtım gibi hafif işler için uygun olduğunu gösteriyor.

    Dış tasarımda standart Leapmotor T03 modeline büyük ölçüde sadık kalınmış. 3.620 mm uzunluğundaki araç, siyah renkte 15 inç çelik jantlarla binek versiyondan ayrışıyor. İç mekânda ise beklentilerin üzerinde bir donanım seviyesi sunuluyor. Araçta 8 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekranı ve kapsamlı sürüş destek sistemleri yer alıyor.

    256 km sürüş menzili

    Kaputun altında, binek versiyonla aynı olan 95 beygirlik (70 kW) elektrik motoru bulunuyor. 158 Nm tork üreten bu motor, 37.3 kWsa batarya ile destekleniyor. Modelin menzili WLTP ölçümüne göre 256 km olarak açıklanırken, 45 kW DC hızlı şarj desteği de sunuluyor. Bu sayede %30-80 arası dolum 36 dakikada gerçekleşiyor.

    Stellantis, Avrupa pazarına yönelik üretim süreçlerinin İtalya’daki Mirafiori fabrikasında tamamlanacağını belirtiyor. Ancak Leapmotor T03’ün ana üretimi Çin’in Jinhua kentinde devam ediyor.

    Model için siparişler bu ay içerisinde Avrupa’nın bazı pazarlarında açılacak. İlk teslimatların yaz aylarında yapılması bekleniyor. Başlangıç fiyatı 17 bin euro civarında olan araç, Avrupa’daki en uygun fiyatlı hafif ticari elektrikli modellerden biri olmaya aday.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

