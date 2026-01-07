Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Legion Go 2 SteamOS ile geliyor: Ryzen Z2 Extreme ve dahası

    Lenovo, el konsolu pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, CES 2026 kapsamında Legion Go 2'nin SteamOS ile gelen yeni sürümünü resmen doğruladı.

    Legion Go 2 SteamOS ile geliyor: Ryzen Z2 Extreme ve dahası Tam Boyutta Gör
    Lenovo, CES 2026 kapsamında Legion Go 2'nin SteamOS ile gelen yeni sürümünü resmen doğruladı. "Powered by SteamOS" etiketiyle satışa çıkacak model, Lenovo'nun SteamOS kullanan ikinci el konsolu olurken, bu kez daha üst segmentte konumlanan Legion Go 2 modelini temel alıyor.

    Legion Go 2 SteamOS ile geliyor

    SteamOS sürümü, Windows tabanlı Legion Go 2 ile aynı donanımı koruyor. Cihazda AMD'nin Ryzen Z2 Extreme APU'su yer alırken, bellek tarafında 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM sunuluyor. Depolama seçenekleri ise 2 TB'a kadar PCIe Gen4 M.2 2242 SSD ile genişletilebiliyor. Ayrıca microSD kart desteği de korunuyor.

    Legion Go 2 SteamOS, ekran tarafında 8,8 inç boyutunda OLED panel kullanılıyor. 1920 × 1200 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ve VRR desteği ile geliyor. Tasarım ve kullanım tarafında ise Legion Go 2'nin ayırt edici özellikleri korunmuş durumda. Cihaz, ayrılabilir kontrolcüler, entegre ayaklık ve sağ kontrolcüde yer alan FPS fare modu ile geliyor.

    Cihaz, batarya tarafında 74 Wh kapasiteli bir pilden güç alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında çift USB4 Type-C portu öne çıkarken, SteamOS işletim sistemi cihaza ön yüklü olarak geliyor. 

    Lenovo Legion Go 2 SteamOS sürümünün Haziran 2026'da satışa sunulması planlanıyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 1.199 dolar olarak açıklandı. Windows sürümünün 2025'in son döneminde satışa çıktığı düşünüldüğünde, SteamOS'li model daha çok doğrudan oyun odaklı kullanıcıları hedefleyen bir alternatif olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartı ekstre borcu eksi gözüküyor suv mu sedan mı yamaii fs 1432 kendi arsama hafriyat dökebilir miyim en iyi mısır turu yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum