Legion Go 2 SteamOS ile geliyor: Ryzen Z2 Extreme ve dahası

Legion Go 2 SteamOS ile geliyor
SteamOS sürümü, Windows tabanlı Legion Go 2 ile aynı donanımı koruyor. Cihazda AMD'nin Ryzen Z2 Extreme APU'su yer alırken, bellek tarafında 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM sunuluyor. Depolama seçenekleri ise 2 TB'a kadar PCIe Gen4 M.2 2242 SSD ile genişletilebiliyor. Ayrıca microSD kart desteği de korunuyor.
Legion Go 2 SteamOS, ekran tarafında 8,8 inç boyutunda OLED panel kullanılıyor. 1920 × 1200 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ve VRR desteği ile geliyor. Tasarım ve kullanım tarafında ise Legion Go 2'nin ayırt edici özellikleri korunmuş durumda. Cihaz, ayrılabilir kontrolcüler, entegre ayaklık ve sağ kontrolcüde yer alan FPS fare modu ile geliyor.
Cihaz, batarya tarafında 74 Wh kapasiteli bir pilden güç alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında çift USB4 Type-C portu öne çıkarken, SteamOS işletim sistemi cihaza ön yüklü olarak geliyor.
Lenovo Legion Go 2 SteamOS sürümünün Haziran 2026'da satışa sunulması planlanıyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 1.199 dolar olarak açıklandı. Windows sürümünün 2025'in son döneminde satışa çıktığı düşünüldüğünde, SteamOS'li model daha çok doğrudan oyun odaklı kullanıcıları hedefleyen bir alternatif olacak.