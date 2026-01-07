Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, CES 2026 kapsamında Legion Go 2'nin SteamOS ile gelen yeni sürümünü resmen doğruladı. "Powered by SteamOS" etiketiyle satışa çıkacak model, Lenovo'nun SteamOS kullanan ikinci el konsolu olurken, bu kez daha üst segmentte konumlanan Legion Go 2 modelini temel alıyor.

Legion Go 2 SteamOS ile geliyor

SteamOS sürümü, Windows tabanlı Legion Go 2 ile aynı donanımı koruyor. Cihazda AMD'nin Ryzen Z2 Extreme APU'su yer alırken, bellek tarafında 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM sunuluyor. Depolama seçenekleri ise 2 TB'a kadar PCIe Gen4 M.2 2242 SSD ile genişletilebiliyor. Ayrıca microSD kart desteği de korunuyor.

Legion Go 2 SteamOS, ekran tarafında 8,8 inç boyutunda OLED panel kullanılıyor. 1920 × 1200 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ve VRR desteği ile geliyor. Tasarım ve kullanım tarafında ise Legion Go 2'nin ayırt edici özellikleri korunmuş durumda. Cihaz, ayrılabilir kontrolcüler, entegre ayaklık ve sağ kontrolcüde yer alan FPS fare modu ile geliyor.

Cihaz, batarya tarafında 74 Wh kapasiteli bir pilden güç alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında çift USB4 Type-C portu öne çıkarken, SteamOS işletim sistemi cihaza ön yüklü olarak geliyor.

Lenovo'dan ekranı dışa doğru yuvarlanan dizüstü bilgisayar 1 hf. önce eklendi

Lenovo Legion Go 2 SteamOS sürümünün Haziran 2026'da satışa sunulması planlanıyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 1.199 dolar olarak açıklandı. Windows sürümünün 2025'in son döneminde satışa çıktığı düşünüldüğünde, SteamOS'li model daha çok doğrudan oyun odaklı kullanıcıları hedefleyen bir alternatif olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Legion Go 2 SteamOS ile geliyor: Ryzen Z2 Extreme ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: