Lego çalışır bir pinball seti satışa sundu

Lego Arcade Pinball Machine seti
Lego Arcade Pinball Machine adıyla piyasaya sürülen pinball makinesi toplamda 2273 parçadan oluşuyor. Space Mission adını taşıyan tablada yetişkin ve bebek astronot figürleri yer alıyor. Gerçekçi mekanizması ile tabla minik bir pinball tecrübesi sunuyor.
Oyunu eğlenceli hale getiren ise topu asteroide çarptırdıkça yetişkin ve bebek astronot figürlerinin birbirine yaklaşması. Oyun sonunda iki figür birbirine kavuşuyor. Arka plandaki skor tabelası ise statik bir parça. Lego Icons serisine dahil olan Lego Arcade Pinball Machine setinin fiyatı 230$ ve Temmuz ayının ilk haftasında piyasaya sürülecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel