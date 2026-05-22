LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Yılın merakla beklenen oyunlarından LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight bugün itibariyle PC ve konsol platformlarında oyun severlerin beğenisine sunuldu. İki farklı paket ile gelecek oyunda erken erişim imkânı da sunuldu.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ne anlatıyor?

Batman karakterinin kökenlerini keşfedeceğiniz oyunda Bruce Wayne'i Batman'e dönüştüren yolculuğa çıkıyorsunuz. Genç Bruce Wayne'in Gölge Birliği'ndeki eğitiminden Gotham’ın kahramanı olup Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing ve Batgirl'le iş birliği yapmasına kadar giden bir macera oyuncuları bekliyor.

Kötü tarafta ise Serseriler Galerisi'ndeki artan tehditlerle yüzleşerek The Joker, The Penguin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane ve dahasıyla karşı karşıya geliyorsunuz. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'nın geliştiricileri TT Games tarafından geliştirilen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, hikâye odaklı bir aksiyon ve macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyun 1960’ların TV dizisinden başlayarak çizgi romanlar, steampunk temalı Elsewords çizgi romanı da dahil Batman evrenindeki tüm içerikleri hikâyede kullanıyor.

Oyun tam sürüm ve ekstra teçhizat ve araçların olduğu Deluxe Edition sürümü ile geliyor. Deluxe paketini alanlar 19 Mayıs tarihinde oyuna erken erişim hakkına sahip olmuştu. Deluxe Edition ayrıca Eylül ayında çıkacak olan Mahyem DLC paketini de ücretsiz olarak kullanıcılara sunacak. Oyunun fiyatı şu şekilde:

Steam - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: 69.99$

Steam - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Deluxe: 89.99$

Diğer platformlar - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: 2999TL

Diğer platformlar - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Deluxe: 3849TL

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight neler sunuyor?

