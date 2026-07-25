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    LEGO oynanabilir Donkey Kong Arcade setini duyurdu

    Nintendo hayranlarının büyük bir keyifle oynayacağı LEGO Donkey Kong Arcade kabin seti, oyunun ilk seviyesini tüm karakterleri ile karşınıza getiriyor.          

    LEGO Donkey Kong Arcade Tam Boyutta Gör
    Nintendo ile uzun süredir iş birliği halinde olan LEGO, bir yandan Bluetooth bağlantılı Super Mario setlerine devam ederken diğer yandan ikonik konsol ve kabin modellerini de hayranlarına sunmaya devam ediyor.

    LEGO Donkey Kong Arcade geliyor

    Geçtiğimiz haftalarda oynanabilir tarzda bir pinball makinesi piyasaya süren LEGO yine oynanabilir bir set ile karşımızda. Donkey Kong Arcade kabin seti toplam 1371 parçadan oluşuyor ve belirli bir oranda oynanabilirlik sunuyor.

    Kabin setinde 21 adet varil var ve manivelayı çektiğiniz zaman tepeden düşmeye başlıyor. Joystick ise ikonik Jumpman karakterini kontrol ediyor ve tuşa basarak gelen varillerden kaçınabiliyor. Donkey Kong kabin oyununun ilk seviyesini temel alan sette goril karakteri ve yardım bekleyen kız karakteri de yer alıyor. Setin arka kısmı ise varil değiştirme mekanizmasını net bir şekilde gösteriyor. LEGO Donkey Kong Arcade kabin seti 200$ fiyat etiketi ile 1 Ağustos tarihinde piyasada olacak.

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