LEGO Marvel Skyline seti duyuruldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avengers: Doomsday vizyon tarihi yaklaştıkça Marvel de mümkün olan tüm pazarlık stratejilerini devreye sokuyor. Uzun dönemli oyuncak ortağı LEGO, yeni film öncesinde oldukça kapsamlı yeni bir set hazırladı.

LEGO Marvel Skyline seti

LEGO Marvel Skyline seti pek çok ikonik mekânı içerisinde barındırıyor. Avengers kulesi, Daily Bugle merkezi, Fisk kulesi, X-Mansion, Sanctum Santorum, Attorneys at Law serisindeki Nelson and Murdock, Oscorp Industries, Roxxon Corporation, Baxter Building, Department of Damage Control gibi toplam 14 mekân oldukça küçük bir alana sığdırılmış.

LEGO Donkey Kong Arcade seti duyuruldu 2 ay önce eklendi

Set içerisinde ayrıca Galactus mini figürü, Örümcek Adam ve Human Torch mikro figürü, Quinjet, X-Jet, Chitauri Leviathan, Thanos Copter araçları da mini kombinasyonlar halinde yer alıyor. LEGO Build Together özelliği ile oyuncular uygulama içerisinde şehri birlikte inşa edebiliyor. Setin fiyatı 100$ olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: