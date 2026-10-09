Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LEGO Marvel Skyline seti duyuruldu

    LEGO Marvel Skyline seti Marvel yapımlarında bugüne kadar gördüğümüz toplam 14 ikonik mekânı kompakt bir alana sığdırırken efsane araçları da unutmamış.         

    LEGO Marvel Skyline Tam Boyutta Gör
    Avengers: Doomsday vizyon tarihi yaklaştıkça Marvel de mümkün olan tüm pazarlık stratejilerini devreye sokuyor. Uzun dönemli oyuncak ortağı LEGO, yeni film öncesinde oldukça kapsamlı yeni bir set hazırladı.

    LEGO Marvel Skyline seti

    LEGO Marvel Skyline seti pek çok ikonik mekânı içerisinde barındırıyor. Avengers kulesi, Daily Bugle merkezi, Fisk kulesi, X-Mansion, Sanctum Santorum, Attorneys at Law serisindeki Nelson and Murdock, Oscorp Industries, Roxxon Corporation, Baxter Building, Department of Damage Control gibi toplam 14 mekân oldukça küçük bir alana sığdırılmış.

    Set içerisinde ayrıca Galactus mini figürü, Örümcek Adam ve Human Torch mikro figürü, Quinjet, X-Jet, Chitauri Leviathan, Thanos Copter araçları da mini kombinasyonlar halinde yer alıyor. LEGO Build Together özelliği ile oyuncular uygulama içerisinde şehri birlikte inşa edebiliyor. Setin fiyatı 100$ olarak açıklandı.

    LEGO Marvel Skyline geliyor Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Profil resmi
    arel.gr 36 dakika önce

    burada neden yorum yok ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kıbrıs casino yaş sınırı fizik bölümü okuyanların yorumları dideral heyecan giderici kullananlar jandarma uzman çavuş 500 bine alınacak arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO 2
    TECNO Spark GO 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum