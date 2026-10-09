LEGO Marvel Skyline seti duyuruldu

LEGO Marvel Skyline seti
LEGO Marvel Skyline seti pek çok ikonik mekânı içerisinde barındırıyor. Avengers kulesi, Daily Bugle merkezi, Fisk kulesi, X-Mansion, Sanctum Santorum, Attorneys at Law serisindeki Nelson and Murdock, Oscorp Industries, Roxxon Corporation, Baxter Building, Department of Damage Control gibi toplam 14 mekân oldukça küçük bir alana sığdırılmış.
Set içerisinde ayrıca Galactus mini figürü, Örümcek Adam ve Human Torch mikro figürü, Quinjet, X-Jet, Chitauri Leviathan, Thanos Copter araçları da mini kombinasyonlar halinde yer alıyor. LEGO Build Together özelliği ile oyuncular uygulama içerisinde şehri birlikte inşa edebiliyor. Setin fiyatı 100$ olarak açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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