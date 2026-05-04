Lego şimdi de Sega Genesis seti hazırlıyor

Lego Sega Genesis neler sunuyor?
Haziran ayı setleri içerisinde yer alan Lego Sega Genesis seti toplamda 479 parçadan oluşuyor. İki adet kontrolcüsü olan sette bir de Sonic and Tails kartuşu yer alıyor. Ayrıca Sonic portresi yapabileceğiniz bir blok grubu da mevcut.
Lego daha önce Sonic filmi için sadece Sega Genesis kontrolcüsü barındıran bir set piyasaya sürmüş ve kısa sürede tükenmişti. Konsol setinin de global çapta büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. 1 Haziran itibariyle satışa çıkacak olan setin fiyatı 40$ olarak belirlendi. LEGO setlerinin Türkiye fiyatı genelde Euro cinsinden TL karşılığına yakın oluyor.