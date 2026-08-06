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    Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü Rus İHA alarmı: Hedef Ukrayna uçakları mıydı?

    Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçaklarının yakınında patlayıcı yüklü bir İHA bulundu. İlk bulgulara bulgular ise olayın Rusya bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

    Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü Rus İHA alarmı Tam Boyutta Gör

    Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA), Avrupa'da krize neden oldu. İlk bulgular olayın arkasında Rusya’nın olabileceğine işaret ediyor. Eğer bu değerlendirme doğrulanırsa, bu olay Ukrayna sınırından uzakta Avrupa'da tespit edilen ilk patlayıcı yüklü İHA vakası olarak kayıtlara geçecek.

    Patlamadı ama büyük hasar verebilirdi

    Dört pervaneli ve üzerinde patlayıcı taşıyan İHA, havalimanının güney pistindeki bir personel tarafından bulundu. Alman basınında yayımlanan fotoğraflar, İHA'nın Ukraynalı Antonov kargo uçaklarından yalnızca birkaç metre uzaklıkta bulunduğunu gösteriyor.

    Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü Rus İHA alarmı Tam Boyutta Gör

    Alman medyasına göre İHA'ya bağlanan bomba, PETN ve Semtex tipi plastik patlayıcılardan oluşuyordu. Ancak düzenekteki fünyenin arızalı olması nedeniyle patlama gerçekleşmedi. Yerel basın, İHA'nın yaklaşık 800 gram patlayıcı taşıdığını aktardı.

    İkinci hava aracı da DHL uçağına çarptı

    İlk olayın ardından bölgede tespit edilen ikinci bir tanımlanamayan hava aracı, yerden birkaç yüz metre yükseklikte bir DHL kargo uçağıyla çarpıştı. Olay sonucunda uçakta yalnızca hafif hasar meydana geldi.

    Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü Rus İHA alarmı Tam Boyutta Gör

    Leipzig Havalimanı, Ukraynalı Antonov ağır yük uçaklarının Avrupa üssü olarak faaliyet gösteriyor. Bunun yanında tesis, NATO, Alman ordusu ve DHL tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Ukrayna uçaklarının burada konuşlanması nedeniyle havalimanının Kiev'e yönelik lojistik ve askeri sevkiyatlarda önemli bir merkez olduğu değerlendiriliyor.

    Avrupa'da artan İHA faaliyetleri endişe yaratıyor

    Öte yandan son bir yılda Rusya bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda İHA olayı yaşandı. Geçen yıl eylül ayında yaklaşık 20 silahsız Gerbera tipi delta kanatlı Rus İHA'sı Polonya hava sahasına girerek geniş çaplı alarma neden olmuş, ülkenin doğusundaki iki bölgede halka evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapılmıştı.

    Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) geçen ay yayımladığı analiz ise Kremlin'in İngiltere'deki RAF Lakenheath ABD hava üssü ile Fransa, Belçika ve Hollanda'daki kritik askeri tesisleri İHA’lar ile gözetlediği sonucuna varmıştı.

    Rapora göre NATO savaş uçakları Polonya'daki olayda İHA'ları etkisiz hale getirmekte zorlanırken, Batılı ülkeler gözetleme faaliyetlerinde kullanılan araçların faillerini tespit etmekte ve İHA'ları ele geçirmek konusunda da başarı sağlayamadı.

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