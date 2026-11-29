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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Lenovo, elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan 24,5 inçlik taşınabilir akıllı monitörünü sundu. Lecoo markasıyla çıkan cihaz, kendi işletim sistemi ve yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor. 96 watt-saatlik güçlü bataryasıyla 5 saate kadar video oynatabilen ürün, HDMI girişi sayesinde dizüstü bilgisayarlar için harici bir ekran olarak da kullanılabiliyor. Şimdilik sadece Çin'de satışta olan model, lansmana özel 239 dolar fiyat etiketine sahip. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Lenovo'nun alt markası Lecoo, dahili bataryası sayesinde elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilen yeni akıllı monitörünü duyurdu. Lecoo AI Portable Smart Display isimli model, geleneksel taşınabilir monitörlerden farklı olarak kendi işletim sistemine ve akıllı televizyon benzeri özelliklere sahip. Cihaz, aynı zamanda HDMI bağlantısı üzerinden dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için harici monitör olarak kullanılabiliyor.

Lecoo AI Portable Smart Display özellikleri

Lecoo AI Portable Smart Display, 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 75 Hz yenileme hızı sunan 24,5 inç VA panelle geliyor. 350 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen ekran, sRGB renk gamının yüzde 92'sini kapsıyor. Yansıma önleyici mat kaplama, farklı aydınlatma koşullarında daha rahat görüntüleme sağlamayı hedeflerken TÜV SÜD düşük mavi ışık sertifikası da göz konforuna yönelik özellikler arasında yer alıyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri 96 Wh kapasiteli dahili bataryası. Lenovo, bu bataryanın kesintisiz video oynatımında 4-5 saate kadar kullanım sunduğunu belirtiyor. Şarj işlemi standart güç adaptörünün yanı sıra araç çakmaklık çıkışı, taşınabilir güç istasyonu veya USB-C powerbank üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör 4,8 kilogram ağırlığıyla klasik taşınabilir monitörlerden daha büyük ve ağır olan ürün, özellikle farklı odalarda veya elektrik prizinin bulunmadığı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış.

Lenovo'nun yeni monitörü, özelleştirilmiş AIOS 3.0 işletim sistemiyle çalışıyor. Sistem; dijital avatar asistanı, ses ve video eğlencesi, cihaz kontrolü, sağlık ve yaşam desteği, günlük yaşam asistanı, okul öncesi eğitim ve yapay zeka destekli içerik oluşturma olmak üzere yedi farklı kullanım senaryosu sunuyor.

Yapay zeka destekli arama özelliği, kullanıcıların film ve dizileri yalnızca isimleriyle değil oyuncu, karakter, diyaloglardan bir bölüm veya hikayenin açıklaması üzerinden de bulmasına olanak tanıyor. Ayrıca sistem, Çin'deki bölgesel ağızları da tanıyabiliyor. Sesli komutlar ise akıllı telefon veya uzaktan kumanda aracılığıyla verilebiliyor.

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Ses tarafında toplam 20 W çıkış gücüne sahip iki adet 10 W hoparlör ve ayrı bir bas diyaframı bulunuyor. Kullanıcılar ses aktarımı için 3,5 mm kulaklık girişinden veya Bluetooth bağlantısından da yararlanabiliyor.

Lecoo AI Portable Smart Display, HDMI girişi sayesinde dizüstü bilgisayarlara bağlanarak ikinci ekran görevini de üstlenebiliyor. Lenovo henüz ürünün işlemcisi, RAM kapasitesi, depolama alanı ve Wi-Fi özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Şirketin cihazı Çin dışındaki pazarlarda satışa sunmaya yönelik açıklanmış bir planı da bulunmuyor.

Çin'de 1.799 yuan (269 dolar) tavsiye edilen satış fiyatıyla duyurulan ürün, lansmana özel 1.599 yuan (239 dolar) fiyatla satışa sunuldu.

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