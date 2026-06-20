Lenovo Aurora GH15 oyun kulaklığı, 1000mAh batarya ile tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Lenovo, Aurora ekosistemini genişleten yeni Aurora GH15 oyun kulaklığını duyurdu. Oyuncular ve multimedya kullanıcılarını hedefleyen model, RGB aydınlatma desteği, dört farklı bağlantı seçeneği, çıkarılabilir mikrofonu ve 1000mAh kapasiteli bataryasıyla Çin'de satışa çıktı. Lenovo Aurora GH15 oyun kulaklığı, 25 ms seviyesine kadar düşen kablosuz gecikme süresi ve katlanabilir yapısıyla hem masaüstü kullanımına hem de taşınabilir senaryolara hitap ediyor.

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İşte Lenovo Aurora GH15'in özellikleri ve fiyatı:

Lenovo Aurora GH15'in dikkat çeken özelliklerinden biri, Aurora Sync RGB aydınlatma sistemiyle uyumlu çalışması oldu. Kulaklık, Lenovo Legion dizüstü bilgisayarlar, klavyeler ve diğer Aurora destekli çevre birimleriyle aydınlatma efektlerini senkronize edebiliyor. Şirketin yazılım altyapısı sayesinde kullanıcılar, tek bir arayüz üzerinden farklı ışık efektleri arasında geçiş yapabiliyor.

Ses tarafında ise modelde 40 mm dinamik sürücüler yer alıyor. Frekans aralığı 20 Hz ile 20 kHz arasında değişirken, empedans değeri 32Ω ±15% seviyesinde bulunuyor. Lenovo, özel akustik bölme tasarımı sayesinde düşük frekansların güçlendirildiğini ve yüksek frekans detaylarının korunabildiğini belirtiyor.

Kablosuz performans tarafında ise 2.4 GHz bağlantı desteği öne çıkıyor. Lenovo, gecikme süresinin 25 ms seviyesine kadar düşebildiğini ifade ediyor. Özellikle çevrim içi oyunlarda görüntü ile ses arasındaki senkronizasyonun korunması, tepki süreleri açısından önemli kabul ediliyor. Kulaklık, açık ve engelsiz bir ortamda 10 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Aurora GH15'in bir diğer dikkat çeken yönü ise dört farklı bağlantı yöntemini desteklemesi oldu. Bluetooth bağlantısı akıllı telefon ve tabletlerle kullanım imkânı sunarken, USB tabanlı 2.4 GHz kablosuz bağlantı düşük gecikme arayan bilgisayar oyuncularını hedefliyor. Type-C kablosuz adaptör desteği sayesinde Nintendo Switch gibi taşınabilir cihazlarla da uyumluluk sağlanıyor. Ayrıca 3.5 mm kablolu bağlantı seçeneği, pil seviyesi tükendiğinde kullanımın devam etmesine olanak tanıyor.

İletişim tarafında kulaklık, 360 derece hareket kabiliyetine sahip çıkarılabilir bir mikrofonla geliyor. ENC çevresel gürültü azaltma teknolojisi, özellikle çok oyunculu oyunlar veya sesli görüşmeler sırasında arka plan seslerini azaltmayı hedefliyor. Mikrofonun çıkarılabilir olması ise günlük kullanım sırasında daha sade bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.

Lenovo, tasarım bölümünde uzun süreli kullanıma odaklanmış durumda. Paslanmaz çelik kafa bandı dayanıklılık sağlarken, protein deri kulak yastıkları basıncı azaltmaya yardımcı oluyor. Nefes alabilen yapı sayesinde uzun kullanım senaryolarında ısı birikiminin azaltılması hedefleniyor. Katlanabilir tasarım ise kulaklığın sırt çantası veya dizüstü bilgisayar çantasında daha az yer kaplamasını sağlıyor.

Güç tarafında ise 1000mAh kapasiteli dahili batarya bulunuyor. Şarj işlemi USB Type-C bağlantı noktası üzerinden gerçekleştiriliyor. Son olarak Lenovo Aurora GH15, Çin'de siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 249 yuan (yaklaşık 37 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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Lenovo Aurora GH15 oyun kulaklığı, 1000mAh batarya ile tanıtıldı

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