Lenovo, çocuklar için yapay zeka destekli yeni akıllı cihazını tanıttı

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, çocuklara yönelik geliştirdiği yeni yapay zekâ destekli taşınabilir cihazını Çin pazarında satışa sundu. Akıllı saat ile temel seviye akıllı telefon arasında konumlanan ürün; konum takibi, görüntülü görüşme, eğitim araçları ve ebeveyn kontrol özelliklerini tek bir donanımda bir araya getiriyor. Ürünün öne çıkan detayları arasında döner yapılı 5 megapiksel kamera, fiziksel SOS düğmesi ve çok modlu yapay zekâ sistemi yer alıyor.

Döner kamera ve yapay zeka sistemi eğitim araçlarıyla birleşiyor

Cihazın merkezinde 2,0 inç büyüklüğünde HD çözünürlüklü dokunmatik ekran bulunuyor. Lenovo, ekran dayanıklılığı için Panda Glass kullandığını belirtiyor. Bu tercih, özellikle çocuk kullanımında sık görülen düşme ve darbelere karşı ek koruma sağlamayı hedefliyor. Gövdenin ön kısmında yer alan fiziksel düğmelerden biri doğrudan yapay zekâ asistanını çalıştırırken, diğer düğme acil durum senaryoları için SOS işlevi görüyor.

Tam Boyutta Gör Ürünün en dikkat çekici bileşenlerinden biri ise döner menteşe sistemine sahip 5 megapiksellik kamera. Bu yapı sayesinde kamera hem selfie hem de çevresel çekimler için kullanılabiliyor. Çocuklar görüntülü görüşme yapabilirken aynı zamanda fotoğraf çekebiliyor. Lenovo’nun entegre ettiği çok modlu yapay zekâ modeli, kameradan gelen görüntüleri analiz ederek nesne tanıma işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bitkiler, hayvanlar veya günlük nesneler cihaz üzerinden taratıldığında sistem bunları tanımlayabiliyor.

Yapay zekâ sistemi yalnızca görsel analizle sınırlı değil. Cihaz aynı zamanda sesli iletişim kurabiliyor, sorulara yanıt verebiliyor ve temel eğitim araçları sunuyor. Lenovo’nun tanıtım materyallerine göre sistem; ödev desteği, iki dilli içerikler ve öğrenme uygulamalarıyla entegre çalışabiliyor.

Donanım tarafında cihazda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android tabanlı işletim sistemi sayesinde uygulama yükleme desteği de sunuluyor. Lenovo’nun paylaştığı görsellerde WeChat, QQ ve DeepSeek gibi uygulamaların çalıştığı görülüyor. Bunun yanında sözlük uygulamaları ve çeşitli eğitim platformlarıyla uyumluluk da destekleniyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi, Bluetooth ve 4G LTE desteği yer alırken cihaz standart SIM kart yapısını kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Ebeveyn kontrol sistemi cihazın en kritik bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Lenovo, yardımcı mobil uygulama üzerinden ayrıntılı yönetim araçları sunuyor. Ebeveynler uygulama yüklemelerini denetleyebiliyor, ekran süresi limitleri koyabiliyor ve okul saatlerinde belirli işlevleri devre dışı bırakabiliyor. Ayrıca bilinmeyen numaraların engellenmesi ve elektronik güvenlik çiti oluşturulması gibi güvenlik seçenekleri de sistemin içinde yer alıyor. Gerçek zamanlı konum verileri ve geçmiş hareket kayıtları sayesinde cihaz, klasik GPS takip ürünlerine benzer bir işlev de üstleniyor.

Mobil ödeme desteğinin eklenmiş olması ise ürünün yalnızca iletişim ve eğitim odaklı düşünülmediğini gösteriyor. Lenovo, ebeveynlerin harcama limitleri belirleyebildiği ve anlık satın alma bildirimleri alabildiği bir ödeme sistemi sunduğunu belirtiyor. Bunun yanında manyetik şarj desteği, özelleştirilebilir saat arayüzleri ve günlük hatırlatıcı araçları da cihazın ek işlevleri arasında bulunuyor. Son olarak Lenovo’nun yeni cihazı Çin’de 599 yuan, yani yaklaşık 88 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Lenovo, çocuklar için AI destekli yeni akıllı cihazını tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: