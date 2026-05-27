Lenovo, çocuklar için yapay zeka destekli yeni akıllı cihazını tanıttı

Döner kamera ve yapay zeka sistemi eğitim araçlarıyla birleşiyor
Cihazın merkezinde 2,0 inç büyüklüğünde HD çözünürlüklü dokunmatik ekran bulunuyor. Lenovo, ekran dayanıklılığı için Panda Glass kullandığını belirtiyor. Bu tercih, özellikle çocuk kullanımında sık görülen düşme ve darbelere karşı ek koruma sağlamayı hedefliyor. Gövdenin ön kısmında yer alan fiziksel düğmelerden biri doğrudan yapay zekâ asistanını çalıştırırken, diğer düğme acil durum senaryoları için SOS işlevi görüyor.
Yapay zekâ sistemi yalnızca görsel analizle sınırlı değil. Cihaz aynı zamanda sesli iletişim kurabiliyor, sorulara yanıt verebiliyor ve temel eğitim araçları sunuyor. Lenovo’nun tanıtım materyallerine göre sistem; ödev desteği, iki dilli içerikler ve öğrenme uygulamalarıyla entegre çalışabiliyor.
Donanım tarafında cihazda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android tabanlı işletim sistemi sayesinde uygulama yükleme desteği de sunuluyor. Lenovo’nun paylaştığı görsellerde WeChat, QQ ve DeepSeek gibi uygulamaların çalıştığı görülüyor. Bunun yanında sözlük uygulamaları ve çeşitli eğitim platformlarıyla uyumluluk da destekleniyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi, Bluetooth ve 4G LTE desteği yer alırken cihaz standart SIM kart yapısını kullanıyor.
Mobil ödeme desteğinin eklenmiş olması ise ürünün yalnızca iletişim ve eğitim odaklı düşünülmediğini gösteriyor. Lenovo, ebeveynlerin harcama limitleri belirleyebildiği ve anlık satın alma bildirimleri alabildiği bir ödeme sistemi sunduğunu belirtiyor. Bunun yanında manyetik şarj desteği, özelleştirilebilir saat arayüzleri ve günlük hatırlatıcı araçları da cihazın ek işlevleri arasında bulunuyor. Son olarak Lenovo'nun yeni cihazı Çin'de 599 yuan, yani yaklaşık 88 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.