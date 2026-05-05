Lenovo, 31.5 inç boyutunda 4K 240Hz QD-OLED oyuncu monitörünü satışa sundu

Tam Boyutta Gör OLED oyuncu monitörleri pazarı son dönemde hızla büyüyor. Lenovo da alt markası Lecoo ile bu pazara yeni bir model ekledi.

Lenovo Lecoo W3259PS özellikleri

W3259PS isimli model, 31,5 inç boyutundaki QD-OLED paneliyle üst segment oyuncuları hedefliyor. 4K UHD çözünürlüğe ve 240Hz yenileme hızına sahip monitör Çin'de 5.499 yuan (yaklaşık 805 dolar) fiyattan satışa sunuluyor.

W3259PS’in en dikkat çekici yönü QD-OLED paneli. OLED teknolojisi, kendi ışığını yayan pikseller sayesinde parlaklık ve renkleri piksel bazında kontrol edebiliyor. Bu da derin siyahlar ve yüksek kontrast oranı anlamına geliyor. Ayrıca ekran, aydınlık ortamlarda yansımayı azaltmak için yansıma önleyici kaplama ile geliyor. 450 nit tepe parlaklık değeri ise bu sınıftaki masaüstü OLED monitörler için standart bir değer.

Tam Boyutta Gör Oyun tarafında monitör, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 ms gri-yeşil (GTG) tepki süresi sunarak hızlı sahnelerde bulanıklık ve gölgelenmeyi minimuma indiriyor. Adaptive Sync desteği ekran yırtılmalarını engellerken, FPS ve RTS türleri için hazır görüntü modları ve nişangah gibi yazılımsal özellikler de bulunuyor.

İçerik üretimi açısından da iddialı olan model, 10-bit paneliyle 1,07 milyar renk gösterebiliyor. %99 DCI-P3 ve %100 sRGB renk gamutunu kapsayan monitör, fabrika çıkışında ortalama Delta E < 2 kalibrasyonuyla geliyor. Uzun kullanımda göz yorgunluğunu azaltmak için titreşimsiz görüntü ve donanımsal düşük mavi ışık teknolojisi de monitörde yer alıyor.

Monitörde bir DisplayPort, iki HDMI ve 90W güç aktarımı sunan bir USB-C portu bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar tek kabloyla hem görüntü aktarımı yapıp hem de dizüstü bilgisayarlarını şarj edebiliyor. Ayrıca Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) özellikleri sayesinde aynı anda iki farklı kaynağı görüntülemek mümkün.

Tasarım tarafında ise yükseklik, eğim, dönme ve pivot ayarlarını destekleyen ergonomik bir stand sunuluyor. Alternatif olarak monitör kolu kullanmak isteyenler için arka kısımda 75 x 75 mm VESA montaj desteği de mevcut.

