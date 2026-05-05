Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo, 31.5 inç boyutunda 4K 240Hz QD-OLED oyuncu monitörünü satışa sundu

    Lenovo, alt markası Lecoo ile hızla büyüyen OLED monitör pazarına yeni bir ürün ekledi. W3259PS isimli model, 31,5 inç boyutundaki QD-OLED paneliyle üst segment oyuncuları hedefliyor.

    Lenovo'dan 31.5 inç boyutunda 4K 240Hz QD-OLED oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    OLED oyuncu monitörleri pazarı son dönemde hızla büyüyor. Lenovo da alt markası Lecoo ile bu pazara yeni bir model ekledi.

    Lenovo Lecoo W3259PS özellikleri

    W3259PS isimli model, 31,5 inç boyutundaki QD-OLED paneliyle üst segment oyuncuları hedefliyor. 4K UHD çözünürlüğe ve 240Hz yenileme hızına sahip monitör Çin'de 5.499 yuan (yaklaşık 805 dolar) fiyattan satışa sunuluyor.

    W3259PS’in en dikkat çekici yönü QD-OLED paneli. OLED teknolojisi, kendi ışığını yayan pikseller sayesinde parlaklık ve renkleri piksel bazında kontrol edebiliyor. Bu da derin siyahlar ve yüksek kontrast oranı anlamına geliyor. Ayrıca ekran, aydınlık ortamlarda yansımayı azaltmak için yansıma önleyici kaplama ile geliyor. 450 nit tepe parlaklık değeri ise bu sınıftaki masaüstü OLED monitörler için standart bir değer.

    Lenovo'dan 31.5 inç boyutunda 4K 240Hz QD-OLED oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Oyun tarafında monitör, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 ms gri-yeşil (GTG) tepki süresi sunarak hızlı sahnelerde bulanıklık ve gölgelenmeyi minimuma indiriyor. Adaptive Sync desteği ekran yırtılmalarını engellerken, FPS ve RTS türleri için hazır görüntü modları ve nişangah gibi yazılımsal özellikler de bulunuyor.

    İçerik üretimi açısından da iddialı olan model, 10-bit paneliyle 1,07 milyar renk gösterebiliyor. %99 DCI-P3 ve %100 sRGB renk gamutunu kapsayan monitör, fabrika çıkışında ortalama Delta E < 2 kalibrasyonuyla geliyor. Uzun kullanımda göz yorgunluğunu azaltmak için titreşimsiz görüntü ve donanımsal düşük mavi ışık teknolojisi de monitörde yer alıyor.

    Monitörde bir DisplayPort, iki HDMI ve 90W güç aktarımı sunan bir USB-C portu bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar tek kabloyla hem görüntü aktarımı yapıp hem de dizüstü bilgisayarlarını şarj edebiliyor. Ayrıca Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) özellikleri sayesinde aynı anda iki farklı kaynağı görüntülemek mümkün.

    Tasarım tarafında ise yükseklik, eğim, dönme ve pivot ayarlarını destekleyen ergonomik bir stand sunuluyor. Alternatif olarak monitör kolu kullanmak isteyenler için arka kısımda 75 x 75 mm VESA montaj desteği de mevcut.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    H
    hhjjkkll 36 dakika önce

    Dünya Katılım Bankasına 1GV2ZB6W Kodu İle Kayıt Ol 0.1Gr Altın Kazanmaya Başla Kampanya 30 Haziranda Bitiyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bimcell internet ayarları crossbow fiyat 1.4 cvvt motor yorumları bardakta mısır tarifi kena bridge of spirits türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF GAMING A15
    ASUS TUF GAMING A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum