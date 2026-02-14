Lenovo’dan 96 GB ve 9600 MT/s hızında Samsung LPCAMM2 gösterimi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lenovo cephesinden gelen yeni bir paylaşıma göre LPCAMM2 bellekler ufukta görünmüş durumda. Bir Lenovo ThinkBook ürün yöneticisinin Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da yayımladığı fotoğrafta, Samsung imzalı 96 GB kapasiteli ve 9600 MT/s veri hızına sahip bir LPDDR5X CAMM2 (LPCAMM2) modülü görüntülendi. Paylaşımda ürün için “dual 96” ifadesi kullanılırken, söz konusu modülün henüz seri üretime geçmediği de özellikle vurgulandı.

LPCAMM2 nedir, ne vaat ediyor?

LPCAMM2, klasik SO-DIMM modüllerden farklı olarak LPDDR bellek teknolojisini temel alıyor ve anakarta yatay biçimde monte ediliyor. Bu yaklaşım, genellikle lehimli LPDDR tasarımlarda kaybedilen değiştirilebilir bellek avantajını geri kazandırmayı hedefliyor. Aynı zamanda LPDDR’nin düşük güç tüketimi ve yüksek verimlilik özellikleri korunuyor.

JEDEC tarafından standartlaştırılan LPCAMM2 form faktörü, özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda daha yüksek bant genişliği ve daha iyi enerji verimliliği sunmayı amaçlayan bir çözüm olarak konumlandırılıyor. Geleneksel SO-DIMM modüllerle benzer fiziksel alan içinde daha yüksek performans ve verimlilik sağlama potansiyeli, üreticilerin bu standarda yönelmesinde önemli rol oynuyor.

96 GB kapasite dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Lenovo yöneticisinin paylaştığı modülü özel kılan en önemli unsur, 96 GB gibi alışılmışın üzerinde bir kapasite sunması. Halihazırda Samsung Electronics tarafından yayımlanan teknik bilgilerde LPCAMM2 modüllerin çift kanallı LPDDR tabanlı yapıda olduğu ve mevcut konfigürasyonların 64 GB kapasiteye ve 8.533 Mbps seviyesine kadar çıktığı görülüyor.

Öte yandan Micron Technology, LPCAMM2 için 9.600 Mb/s seviyesine kadar veri hızlarını pazarlama materyallerinde dile getiriyor. Lenovo yöneticisinin paylaştığı etikette yer alan 9600 MT/s değeri de bu hız sınıfıyla örtüşüyor. Bu da söz konusu modülün en azından hız tarafında mevcut üst seviye LPDDR5X bant genişliği hedefleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor.

Mobil işlemci tarafında da 9600 MT/s seviyesine yönelik referanslar bulunuyor. Intel tarafından yayımlanan Core Ultra Series 3 sınıfı mobil işlemci belgelerinde, LPDDR5X bellek yapılandırmalarının 9600 MT/s seviyesine kadar desteklenebildiği belirtiliyor. Bununla birlikte DDR5 seçenekleri de modele göre değişiklik gösteriyor. Ancak pratikte erişilebilecek maksimum bellek hızı kullanılan işlemciye, anakart tasarımına ve bellek yapılandırmasına bağlı olarak değişiyor.

