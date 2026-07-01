Lenovo’dan öğrenciler için yapay zekalı sıra dışı telefon

Lenovo AI Student Phone, donanım açısından bir akıllı telefondan çok tuşlu telefonları andırıyor. Cihaz, darbeye dayanıklı Panda Glass korumasına sahip 1,83 inçlik dokunmatik ekran ile geliyor ve el yazısı girişini destekliyor. Gücünü 1.850 mAh kapasiteli bataryadan alan model, standart 4G bağlantısı sunuyor ve özel bir IoT SIM kartı gerektirmeden sesli ve HD görüntülü görüşmeler yapabiliyor.
Cihazda yer alan sınıf modu, okul saatlerinde etkinleştirildiğinde telefonun işlevlerini büyük ölçüde kısıtlıyor. Bu mod açıkken cihaz yalnızca saati gösterebiliyor ve acil durumlar için SOS araması yapabiliyor.
Lenovo ayrıca QR kod tabanlı bir mobil ödeme sistemi de sunuyor. Öğrenciler mağazalarda ödeme yapabilirken, ebeveynler harcama limitleri belirleyebiliyor ve tüm işlemleri uygulama üzerinden takip edebiliyor.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş