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    Lenovo’dan öğrenciler için yapay zekalı sıra dışı telefon

    Lenovo, öğrenciler ve ebeveynleri hedefleyen AI Student Phone modelini tanıttı. Cihaz, geleneksel akıllı telefonlardan farklı olarak oyun, internet ve sosyal medya uygulamalarını içermiyor.

    Lenovo’dan eğitim odaklı telefon: AI Student Phone Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Çin'de öğrenciler ve ebeveynleri hedefleyen yeni cihazı AI Student Phone modelini tanıttı. Sadece 299 yuan (44 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, geleneksel akıllı telefonlardan farklı olarak oyunları, internet tarayıcısını ve sosyal medya uygulamalarını tamamen dışarıda bırakıyor.

    Lenovo AI Student Phone neler sunuyor?

    Lenovo AI Student Phone, donanım açısından bir akıllı telefondan çok tuşlu telefonları andırıyor. Cihaz, darbeye dayanıklı Panda Glass korumasına sahip 1,83 inçlik dokunmatik ekran ile geliyor ve el yazısı girişini destekliyor. Gücünü 1.850 mAh kapasiteli bataryadan alan model, standart 4G bağlantısı sunuyor ve özel bir IoT SIM kartı gerektirmeden sesli ve HD görüntülü görüşmeler yapabiliyor.

    Lenovo’dan eğitim odaklı telefon: AI Student Phone Tam Boyutta Gör
    Telefonun en dikkat çekici özelliği ise gövdesinde yer alan fiziksel AI tuşu. Öğrenciler bu tuşa basılı tutarak yapay zeka destekli sesli asistana soru sorabiliyor, genel kültür bilgilerine ulaşabiliyor veya ödevleriyle ilgili yardım alabiliyor. Ayrıca cihazda matematik formülleri ve İngilizce kelime dağarcığı gibi eğitim içeriklerinin bulunduğu yerleşik bir kütüphane de bulunuyor.
    Lenovo’dan eğitim odaklı telefon: AI Student Phone Tam Boyutta Gör
    Lenovo, AI Student Phone'u aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarını takip edebileceği bir cihaz olarak konumlandırıyor. Telefon, GPS tabanlı gerçek zamanlı konum takibi ve coğrafi sınır (geofencing) desteği sunuyor. Böylece çocuk belirlenen okul veya mahalle gibi alanlara giriş yaptığında ya da bu alanlardan ayrıldığında ebeveynlere bildirim gönderilebiliyor. Mobil uygulama üzerinden ebeveynler, bilinmeyen numaraları engelleyebiliyor, cihazın açılıp kapanacağı saatleri belirleyebiliyor ve uzaktan çeşitli ayarlar yapabiliyor.

    Cihazda yer alan sınıf modu, okul saatlerinde etkinleştirildiğinde telefonun işlevlerini büyük ölçüde kısıtlıyor. Bu mod açıkken cihaz yalnızca saati gösterebiliyor ve acil durumlar için SOS araması yapabiliyor.

    Lenovo ayrıca QR kod tabanlı bir mobil ödeme sistemi de sunuyor. Öğrenciler mağazalarda ödeme yapabilirken, ebeveynler harcama limitleri belirleyebiliyor ve tüm işlemleri uygulama üzerinden takip edebiliyor.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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