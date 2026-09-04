Lenovo’dan ekranı tek tuşla büyüyen laptop: Konsept ürün gerçeğe çok yaklaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lenovo, IFA 2026’da 14 inçlik ekranını birkaç saniye içinde 17 inçe çıkarabilen Project Swan isimli dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi. İnce ve taşınabilir yapısıyla cihaz, konsept olmasına rağmen satışa çıkmaya hazır bir ürün hissi veriyor.

Ekran tek tuşla 17 inçe çıkıyor

Lenovo, genişleyebilen ekran teknolojisini bu yıl bir kez daha farklı bir formda karşımıza çıkarıyor. Şirket daha önce ekranı 16 inçten 24 inçe kadar büyüyebilen bir oyun bilgisayarı konsepti göstermişti. IFA 2026’da tanıtılan Project Swan ise aynı fikri daha geleneksel ve taşınabilir bir dizüstü bilgisayara uyarlıyor.

Cihazın ekranı normal kullanımda 14 inç boyutunda. Bir düğmeye basıldığında panel yatay olarak genişliyor ve ekran boyutu 17 inçe ulaşıyor. Bu işlem yalnızca birkaç saniye sürüyor.

Project Swan'ın en dikkat çekici taraflarından biri ise genişleyebilen ekran mekanizmasına rağmen geleneksel bir dizüstü bilgisayardan çok farklı görünmemesi. Cihaz 17,9 mm kalınlığında ve yaklaşık 1,6 kilogram ağırlığında. Bu değerler, 14 inç sınıfındaki standart dizüstü bilgisayarlardan beklenenden çok da uzak değil.

14 inçten 17 inçe geçiş kağıt üzerinde çok büyük bir fark yaratmayabilir. Ancak özellikle sık seyahat eden veya ikinci bir monitör taşıma imkanı olmayan kullanıcılar için ek ekran alanı önemli bir avantaj sağlayabilir.

Konsept olmasına rağmen bitmiş bir ürün gibi

Tam Boyutta Gör Project Swan'ı ilginç kılan bir diğer detay ise genişleyebilir ekran teknolojisini günlük bir dizüstü bilgisayar formuna oldukça başarılı şekilde gizlemesi. Ekran kapalıyken panelin içerisinde rulo şeklinde bir mekanizma bulunduğunu anlamak neredeyse mümkün değil.

Ekranın kendisinde ise genişleme bölgesinde görülen hafif bir dalgalanma dikkat çekiyor. Bunun dışında panel, konseptin günlük kullanım açısından oldukça olgunlaştığı izlenimini veriyor.

Lenovo'nun şu aşamada Project Swan'ı satışa sunmak için kesinleşmiş bir planı bulunmuyor. Buna rağmen şirketin ulaştığı nokta, genişleyebilen ekranlı dizüstü bilgisayarların konsept aşamasından çıkıp gerçek ürünlere dönüşmesine artık çok az kaldığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: