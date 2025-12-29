Lenovo'dan ilginç konsept: Ekranı dışa doğru yuvarlanan dizüstü bilgisayar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlara en çok yatırım yapan PC markası olarak öne çıkıyor. Şirket, CES 2025’te ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC’yi tanıtmış ve Haziran ayında satışa sunmuştu. Şimdi ise Lenovo, bu seriyi CES 2026’da yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Ocak ayında ThinkPad Rollable XD Concept PC adlı yeni konseptini sergilemeyi planlıyor.

Önceki modelde olduğu gibi Rollable XD de fiziksel olarak boyut değiştirebilen bir ekran fikri üzerine kurulu. Cihaz, normal kullanımda 13,3 inçlik bir ekrana sahip olacak, ancak ekran dikey yönde uzayarak 16 inçlik geniş bir çalışma alanına dönüşebilecek.

Ekran arkaya doğru sarılıyor

Tam Boyutta Gör Bu konsepti ilginç kılan asıl detay, Lenovo’nun yuvarlanabilir paneli nasıl konumlandırdığı. Bilgisayar, klasik metal veya plastik kasa yerine şeffaf cam bir arka yüzey kullanılıyor. Esnek ekran, kullanılmadığında bu camın arkasında kıvrılarak saklanıyor. Bu tasarım oldukça etkileyici olsa da, ekranın esnek kısmının önemli bir bölümü sürekli olarak dış etkenlere açık kalıyor. Lenovo ve Corning’in bu durumu 180 derece bükülebilen Corning Gorilla Glass Victus 2 ile çözdüğü belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun bu dış yüzeyi sadece koruma için değil, bilgi gösterimi için de kullanabileceği söyleniyor. Windows Latest’in kaynaklarına göre Rollable XD, Lenovo’nun “bağlamsal akıllı cihazlar” olarak adlandırdığı yeni nesil ürün vizyonunun bir ön gösterimi niteliğinde.

Nvidia Feynman mimarisi geliyor: LPU, X3D ve dahası 4 sa. önce eklendi

ThinkPad Rollable XD Concept’in, yapay zeka destekli canlı çeviri, sesli asistan ve dokunma, kaydırma hareketleri ile sesli komutlar gibi çoklu giriş yöntemlerini destekleyeceği ifade ediliyor. Bu sayede uygulama açma veya modlar arasında geçiş yapmak mümkün olacak. Ancak konseptin nihai olarak ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: