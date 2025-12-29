Lenovo'dan ilginç konsept: Ekranı dışa doğru yuvarlanan dizüstü bilgisayar

Önceki modelde olduğu gibi Rollable XD de fiziksel olarak boyut değiştirebilen bir ekran fikri üzerine kurulu. Cihaz, normal kullanımda 13,3 inçlik bir ekrana sahip olacak, ancak ekran dikey yönde uzayarak 16 inçlik geniş bir çalışma alanına dönüşebilecek.
Ekran arkaya doğru sarılıyor
ThinkPad Rollable XD Concept’in, yapay zeka destekli canlı çeviri, sesli asistan ve dokunma, kaydırma hareketleri ile sesli komutlar gibi çoklu giriş yöntemlerini destekleyeceği ifade ediliyor. Bu sayede uygulama açma veya modlar arasında geçiş yapmak mümkün olacak. Ancak konseptin nihai olarak ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil.
