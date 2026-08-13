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    Konpakt boyutta dev ekran: Lenovo'dan uzayan ekranlı ThinkBook geliyor

    Lenovo'nun Project Swan kod adlı yeni ThinkBook modeli ortaya çıktı. Rollable OLED ekran kullanacak dizüstü bilgisayar, ekranını dikey yerine yatay olarak genişleterek daha büyük çalışma alanı sunacak

    Lenovo'dan ekranı yatay olarak uzayan ThinkBook geliyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo, katlanabilir ve yuvarlanabilir ekran teknolojilerini dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya devam ediyor. Şirketin daha önce tanıttığı ThinkBook Plus Gen 6 ve Legion Go Fold Concept gibi ürünlerin ardından, şimdi de Project Swan kod adlı yeni bir ThinkBook modeli ortaya çıktı.

    Konpakt boyutta dev ekran

    Windows Latest tarafından paylaşılan bilgilere göre Project Swan, rollable OLED ekran kullanacak. Ancak Lenovo'nun önceki ThinkBook Plus Gen 6 modelinden farklı olarak ekran bu kez dikey yönde değil, yatay olarak genişleyecek.

    Lenovo'dan ekranı yatay olarak uzayan ThinkBook geliyor Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere göre ekran kapalı durumdayken yaklaşık kare formuna yakın bir yapıya sahip olacak. Ekranın açılmasıyla birlikte görüntü alanının 16:9 veya 16:10 oranlarına yaklaşması bekleniyor. Böylece Lenovo, standart bir dizüstü bilgisayar boyutlarını korurken ihtiyaç halinde daha geniş bir ekran alanı sunmayı hedefliyor.

    Project Swan'ın konsept olarak mı kalacağı yoksa ticari olarak satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak cihazın ThinkBook ailesinde konumlandırılması, premium iş dizüstüsü ailesine katılacağını doğruladı.

    Sızdırılan görsellerde cihazın ana gövdesinin sol tarafında iki adet USB Type-C bağlantı noktası da görülüyor. Sağ tarafta herhangi bir bağlantı noktası gösterilmediği için cihazın diğer portları hakkında henüz bilgi yok. USB Type-C bağlantılarının boyutları da dizüstünün oldukça ince bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor.

    Yatay genişleyen ekran tasarımının bazı avantajları olsa da Lenovo'nun önceki rollable dizüstüsüne kıyasla ergonomi tarafında bir dezavantajı bulunuyor. ThinkBook Plus Gen 6'nın dikey olarak genişleyen ekranı, cihaz düz bir yüzey üzerinde kullanıldığında ekranın üst bölümünü göz hizasına yaklaştırıyordu. Project Swan'ın yatay açılan yapısı ise bu avantajı sunmayacak.

    Lenovo'nun Project Swan ile birlikte rollable ekran teknolojisini daha farklı bir kullanım senaryosuna taşıması bekleniyor. Cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin detayların ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

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