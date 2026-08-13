Konpakt boyutta dev ekran: Lenovo'dan uzayan ekranlı ThinkBook geliyor

Konpakt boyutta dev ekran
Windows Latest tarafından paylaşılan bilgilere göre Project Swan, rollable OLED ekran kullanacak. Ancak Lenovo'nun önceki ThinkBook Plus Gen 6 modelinden farklı olarak ekran bu kez dikey yönde değil, yatay olarak genişleyecek.
Project Swan'ın konsept olarak mı kalacağı yoksa ticari olarak satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak cihazın ThinkBook ailesinde konumlandırılması, premium iş dizüstüsü ailesine katılacağını doğruladı.
Sızdırılan görsellerde cihazın ana gövdesinin sol tarafında iki adet USB Type-C bağlantı noktası da görülüyor. Sağ tarafta herhangi bir bağlantı noktası gösterilmediği için cihazın diğer portları hakkında henüz bilgi yok. USB Type-C bağlantılarının boyutları da dizüstünün oldukça ince bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor.
Yatay genişleyen ekran tasarımının bazı avantajları olsa da Lenovo'nun önceki rollable dizüstüsüne kıyasla ergonomi tarafında bir dezavantajı bulunuyor. ThinkBook Plus Gen 6'nın dikey olarak genişleyen ekranı, cihaz düz bir yüzey üzerinde kullanıldığında ekranın üst bölümünü göz hizasına yaklaştırıyordu. Project Swan'ın yatay açılan yapısı ise bu avantajı sunmayacak.
Lenovo'nun Project Swan ile birlikte rollable ekran teknolojisini daha farklı bir kullanım senaryosuna taşıması bekleniyor. Cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin detayların ise ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: