Lenovo’dan katlanabilir oyun canavarı: Legion Go Fold

Geçtiğimiz günlerde detayları sızan Legion Go Fold’un en çarpıcı özelliği şüphesiz 11.6 inç büyüklüğündeki esnek OLED ekranı. Bu ölçü klasik bir el konsolu için büyük kabul edilebilir. Ancak cihazın asıl farkı, ekranın ortadan katlanabiliyor olması. Panel ikiye büküldüğünde ekran boyutu 7.7 inçe düşüyor ve daha geleneksel bir en-boy oranı sunuyor.
İhtiyaç duyulduğunda ekran tekrar açılarak geniş bir görüntü alanı sağlanabiliyor. Böylece kullanıcı, hem kompakt bir el konsolu hem de daha büyük ekranlı bir oyun deneyimi arasında anında geçiş yapabiliyor.
Legion Go Fold yalnızca katlanabilir ekranıyla değil, modüler yapısıyla da dikkat çekiyor. Cihazın kontrolcülerinin çıkarılabilir olması, kullanım senaryolarını ciddi biçimde çeşitlendiriyor. Kontrolcüler çıkarılıp ekran yatay moda çevrilebiliyor ve ardından yeniden takılarak geniş ekranlı, daha sürükleyici bir deneyim elde edilebiliyor. Hatta kontrolcüler Lenovo’nun sunduğu özel bir aksesuar yardımıyla tek parça bir gamepad’e dönüştürülebiliyor.
Dizüstü de olabiliyor
Öte yandan sağ kontrolcü üzerinde yer alan 1 inç büyüklüğündeki ek OLED ekran, cihazın yenilikçi detaylarından biri. Bu küçük panel saat, performans ayarları ve çeşitli widget’ları gösterebiliyor. Ayrıca dokunmatik yüzey olarak da kullanılabiliyor. Özellikle fare ve klavye için tasarlanmış PC oyunlarında bu özellik önemli bir avantaj sağlıyor.
Bunun yanında sağ gamepad’de küçük bir kaydırma tekerleği ve gizli bir sensör de bulunuyor. Bu sayede kontrolcü, dikey konumda bir fareye dönüşebiliyor. Özellikle FPS türündeki oyunlarda daha hassas kontrol imkanı sunması hedefleniyor.
Donanım da güçlü
Tüm bu işlevselliği sağlayan donanım tarafında ise Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB RAM ve 48 Whr batarya yer alıyor. Ancak Lenovo, Legion Go Fold için henüz resmi bir üretim planı açıklamış değil. Dolayısıyla teknik özellikler tam olarak nihai ürünü temsil etmeyebilir. Ayrıca 48 Whr kapasiteli bataryanın, bu boyuttaki ve bu güce sahip bir cihaz için uzun vadede yeterli olup olmayacağı da bir soru işareti. Lenovo, bu gerçeğe dönüştürür mü bilinmez ama bu kadar karmaşık bir donanım yapısının maliyetinin ne olacağı merak konusu.
