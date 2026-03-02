Giriş
    Lenovo’dan katlanabilir oyun canavarı: Legion Go Fold

    Lenovo’nun MWC’de tanıttığı katlanabilir ekranlı Legion Go Fold konsepti, çıkarılabilir kontrolcüleri, mini OLED paneli ve çoklu kullanım modlarıyla mobil oyun deneyimine yeni bir pencere açıyor.

    Lenovo’dan katlanabilir oyun canavarı: Legion Go Fold Tam Boyutta Gör
    Mobil oyun pazarındaki iddiasını her geçen yıl artıran Lenovo, bu kez alışılmışın dışında bir konseptle gündemde. Şirket, Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress kapsamında esnek OLED ekrana sahip yeni el konsolu konsepti Legion Go Fold’u sergiledi. İlk bakışta sıra dışı ve hatta biraz hantal görünen cihaz, sunduğu çok yönlülükle dikkat çekiyor.

    İster 11.6 inç, ister 8.7 inç

    Geçtiğimiz günlerde detayları sızan Legion Go Fold’un en çarpıcı özelliği şüphesiz 11.6 inç büyüklüğündeki esnek OLED ekranı. Bu ölçü klasik bir el konsolu için büyük kabul edilebilir. Ancak cihazın asıl farkı, ekranın ortadan katlanabiliyor olması. Panel ikiye büküldüğünde ekran boyutu 7.7 inçe düşüyor ve daha geleneksel bir en-boy oranı sunuyor.

    İhtiyaç duyulduğunda ekran tekrar açılarak geniş bir görüntü alanı sağlanabiliyor. Böylece kullanıcı, hem kompakt bir el konsolu hem de daha büyük ekranlı bir oyun deneyimi arasında anında geçiş yapabiliyor.

    Legion Go Fold yalnızca katlanabilir ekranıyla değil, modüler yapısıyla da dikkat çekiyor. Cihazın kontrolcülerinin çıkarılabilir olması, kullanım senaryolarını ciddi biçimde çeşitlendiriyor. Kontrolcüler çıkarılıp ekran yatay moda çevrilebiliyor ve ardından yeniden takılarak geniş ekranlı, daha sürükleyici bir deneyim elde edilebiliyor. Hatta kontrolcüler Lenovo’nun sunduğu özel bir aksesuar yardımıyla tek parça bir gamepad’e dönüştürülebiliyor.

    Dizüstü de olabiliyor

    Lenovo’dan katlanabilir oyun canavarı: Legion Go Fold Tam Boyutta Gör
    Her şey bununla da sınırlı değil. Cihazın gövdesi üzerinde yer alan pogo pin bağlantı noktası sayesinde kablosuz bir klavye bağlanabiliyor. Böylece Legion Go Fold, küçük ölçekli bir oyun dizüstü bilgisayarına dönüşebiliyor. Katlanmış el konsolu, geniş ekranlı oyun cihazı, masaüstü mod ve mini dizüstü formu dahil olmak üzere en az dört farklı kullanım modu böylece sunulmuş oluyor.

    Öte yandan sağ kontrolcü üzerinde yer alan 1 inç büyüklüğündeki ek OLED ekran, cihazın yenilikçi detaylarından biri. Bu küçük panel saat, performans ayarları ve çeşitli widget’ları gösterebiliyor. Ayrıca dokunmatik yüzey olarak da kullanılabiliyor. Özellikle fare ve klavye için tasarlanmış PC oyunlarında bu özellik önemli bir avantaj sağlıyor.

    Bunun yanında sağ gamepad’de küçük bir kaydırma tekerleği ve gizli bir sensör de bulunuyor. Bu sayede kontrolcü, dikey konumda bir fareye dönüşebiliyor. Özellikle FPS türündeki oyunlarda daha hassas kontrol imkanı sunması hedefleniyor.

    Donanım da güçlü

    Tüm bu işlevselliği sağlayan donanım tarafında ise Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB RAM ve 48 Whr batarya yer alıyor. Ancak Lenovo, Legion Go Fold için henüz resmi bir üretim planı açıklamış değil. Dolayısıyla teknik özellikler tam olarak nihai ürünü temsil etmeyebilir. Ayrıca 48 Whr kapasiteli bataryanın, bu boyuttaki ve bu güce sahip bir cihaz için uzun vadede yeterli olup olmayacağı da bir soru işareti. Lenovo, bu gerçeğe dönüştürür mü bilinmez ama bu kadar karmaşık bir donanım yapısının maliyetinin ne olacağı merak konusu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/pc/the-lenovo-legion-go-fold-gaming-handheld-concept-looks-awkward-but-its-versatility-is-endless-230000816.html https://www.theverge.com/tech/886848/lenovo-legion-go-fold-concept-windows-foldable-pc-gaming-handheld
