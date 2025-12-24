Giriş
    Lenovo'dan kendi kendini şarj eden klavye ve fare geliyor

    Lenovo, Lenovo Self-Charging Kit Concept adını verdiğini kendi kendini şarj eden klavye ve mouse ürünlerini CES 2026'da tanıtacak. İşte gün ışığıyla şarj olan yeni klavye ve fare hakkında her şey:

    lenovo güneş enerjili klavye ve mouse Tam Boyutta Gör
    Lenovo, güneş enerjisiyle çalışan ancak yalnızca dışarıda değil, ev ve ofis gibi kapalı alanda da enerji toplamak üzere tasarlanmış yeni klavye ve mouse’unu tanıtmaya hazırlanıyor.

    Işıkla şarj olan klavye ve mouse (sayısal tuş takımlı)

    Lenovo Self-Charging Kit Concept Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun her iki çevre birimini de sürekli olarak çalıştırabilen yeni nesil güneş enerjisi toplama teknolojisini kullandığı söyleniyor. Daha da etkileyici olanı, sistemin 50 lüks kadar düşük iç mekan aydınlatması altında bile enerji üretebiliyor olması. Kıyaslama yapmak gerekirse, güneş enerjili hesap makineleri, çalışmak için genellikle 200 - 500 lüks civarında ışığa ihtiyaç duyuluyor.

    Paylaşılan görselde sayısal tuş takımlı klavyede ok tuşlarının üstünde enerji için bir boşluk bırakıldığı görülürken, farede bu alan daha geniş tutulmuşa benziyor.

    Uyarlanabilir akıllı klavye

    Lenovo Adaptable Keyboard Concept Tam Boyutta Gör
    Lenovo yaklaşan CES etkinliğinde ayrıca Lenovo Adaptable Keyboard Concept ürününü tanıtacak. Rapora göre, bu klavye optik aktivasyon kontrolleri kullanarak tuş vuruşu davranışını ayarlayabiliyor ancak Lenovo bu mekanizmanın tam olarak nasıl çalıştığını açıklamadı. Ayrıca, üst kısımda bir ada üzerinde Wi-Fi, Bluetooth ve pil durumu göstergeleri, sağ üstte de ekstra bir simge bulunuyor.

    Lenovo 900 kablosuz düşük profilli klavye ve fare

    Son olarak, Lenovo, yarı saydam tasarıma sahip mekanik klavye ve mouse tanıtacak. Diğer iki konseptin aksine, bu set konsept bir model değil. Görseli olmamasına rağmen, 900 serisinin Lenovo’nun özel 4 noktalı mekanik anahtarını ve 2.4G dongle veya çift Bluetooth aracılığıyla çoklu cihaz eşleştirmesi sağlayacağı söyleniyor.

