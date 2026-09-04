Lenovo’dan laptoplarda fan dönemini bitirecek konsept: Project AeroBlade

Karşılaştırmak gerekirse, güncel ThinkPad X1 Carbon modelleri en kalın noktalarında yaklaşık 14 mm ölçüsüne ve 1 kilogram civarında ağırlığa sahip. AeroBlade ise belirgin olarak hem daha hafif hem de daha ince.
Soğutma için fan yerine AirJet kullanılıyor
Project AeroBlade'in temelini, Frore Systems tarafından geliştirilen AirJet katı hal soğutma teknolojisi oluşturuyor. Sistem, piezoelektrik membranlar aracılığıyla hava akışını oluşturuyor ve havayı dizüstü bilgisayarın kasası içerisinde dolaştırıyor. Böylece geleneksel fanlara veya başka hareketli parçalara ihtiyaç duyulmuyor.
Frore'un AirJet teknolojisi aslında yeni değil ancak teknoloji, özel birkaç cihaz dışında henüz geniş ölçekte satışa sunulan ürünlerde yaygınlaşabilmiş değil.
Havalandırma ızgarası bulunmuyor
Lenovo, AeroBlade bir konsept ürün olduğu için teknik özelliklerin tamamını açıklamadı. Şirketin mevcut prototipi Intel Lunar Lake işlemci, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları, Wi-Fi 7 ve OLED ekran ile çalışıyor. Lenovo İletişim Direktörü Jeff Witt'in aktardığı bilgilere göre cihazın ticari olarak satışa çıkması halinde daha yeni nesil bir işlemci kullanılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: