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    Lenovo’dan laptoplarda fan dönemini bitirecek konsept: Project AeroBlade

    Lenovo, geleneksel fanlar yerine Frore AirJet kullanan Project AeroBlade konseptini tanıttı. 10 mm’den ince laptop, fansız aktif soğutma sayesinde sıfır ses sunuyor.

    Lenovo’dan laptoplarda fan dönemini bitirecek konsept Tam Boyutta Gör
    Lenovo, IFA 2026 kapsamında geleneksel fanlar yerine katı hal soğutma teknolojisi kullanan Project AeroBlade Concept adlı ultra ince dizüstü bilgisayarını duyurdu. 14 inçlik konsept model, 10 mm'nin altında kalınlığı ve 830 gramın altındaki ağırlığıyla dikkat çekiyor.

    Karşılaştırmak gerekirse, güncel ThinkPad X1 Carbon modelleri en kalın noktalarında yaklaşık 14 mm ölçüsüne ve 1 kilogram civarında ağırlığa sahip. AeroBlade ise belirgin olarak hem daha hafif hem de daha ince.

    Soğutma için fan yerine AirJet kullanılıyor

    Project AeroBlade'in temelini, Frore Systems tarafından geliştirilen AirJet katı hal soğutma teknolojisi oluşturuyor. Sistem, piezoelektrik membranlar aracılığıyla hava akışını oluşturuyor ve havayı dizüstü bilgisayarın kasası içerisinde dolaştırıyor. Böylece geleneksel fanlara veya başka hareketli parçalara ihtiyaç duyulmuyor.

    Lenovo’dan laptoplarda fan dönemini bitirecek konsept Tam Boyutta Gör
    Bu yapı, AeroBlade'in aktif olarak soğutulmasını sağlarken fan gürültüsünü de ortadan kaldırıyor. Lenovo'nun konseptinde fan olmasa da pasif soğutma yerine aktif soğutma sunuluyor.

    Frore'un AirJet teknolojisi aslında yeni değil ancak teknoloji, özel birkaç cihaz dışında henüz geniş ölçekte satışa sunulan ürünlerde yaygınlaşabilmiş değil.

    Havalandırma ızgarası bulunmuyor

    Lenovo’dan laptoplarda fan dönemini bitirecek konsept Tam Boyutta Gör
    Lenovo ile yapılan bu iş birliği, katı hal soğutmanın daha geniş bir ürün yelpazesine ulaşması açısından önemli olabilir. AirJet teknolojisi yalnızca cihazın 10 mm'nin altında tutulmasına ve 830 gramın altında bir ağırlığa ulaşmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda AeroBlade'in alt kısmında geleneksel havalandırma açıklıklarına da ihtiyaç bırakmıyor.

    Lenovo, AeroBlade bir konsept ürün olduğu için teknik özelliklerin tamamını açıklamadı. Şirketin mevcut prototipi Intel Lunar Lake işlemci, Thunderbolt 4 bağlantı noktaları, Wi-Fi 7 ve OLED ekran ile çalışıyor. Lenovo İletişim Direktörü Jeff Witt'in aktardığı bilgilere göre cihazın ticari olarak satışa çıkması halinde daha yeni nesil bir işlemci kullanılması bekleniyor.

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