Lenovo’nun yeni kompakt şarj adaptörü 245W güç sunuyor

Yüzde 30 daha küçük ve yüzde 28 daha hafif
Galyum nitrür (GaN) teknolojisini kullanan yeni adaptör, Lenovo’nun verilerine göre standart 240W’lık bir adaptöre kıyasla hacim açısından yaklaşık yüzde 30, ağırlık açısından ise yüzde 28 daha küçük. Bu sayede yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayarı yanında taşıyan kullanıcıların çantasında daha az yer kaplıyor.
Lecoo Bellator 245W, yüksek güç aktarımı nedeniyle topraklı üç uçlu fiş kullanıyor. Adaptörün 1,5 metre uzunluğundaki kablosu gövdeye entegre edilmiş durumda. Kablonun ucunda ise 5,5 × 2,5 mm yuvarlak DC bağlantısı bulunuyor. Lenovo, istikrarlı güç aktarımı sağlamak amacıyla kabloda daha kalın bir iletken çekirdek ve dahili yalıtım katmanı kullandığını belirtiyor. Dahili kablo tasarımı, kullanıcıların ayrıca güç kablosu taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.
Yeni adaptör, Lenovo’nun Bellator 7000, Bellator 7000P ve Bellator 7000X modelleriyle uyumlu. Bu bilgisayarlarda adaptör, işlemci ve ekran kartının daha yüksek performans seviyelerinde çalışmasını sağlayan Beast Mode ve Battle Mode profillerini destekliyor.
Lenovo Lecoo Bellator 245W, Çin’de 8 Ekim’de 249 yuan fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 37 dolar seviyesine karşılık geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: