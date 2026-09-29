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    Lenovo’nun yeni kompakt şarj adaptörü 245W güç sunuyor

    Lenovo, oyuncu dizüstü bilgisayarları için geliştirdiği Lecoo Bellator 245W GaN adaptörünü tanıttı. Adaptör, benzer modellere göre yüzde 30 daha küçük hacim ve yüzde 28 daha düşük ağırlık sunuyor.

    Lenovo’dan oyuncu dizüstüleri için kompakt 245W şarj adaptörü Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Çin’de oyuncu dizüstü bilgisayarlarını hedefleyen yeni yüksek güçlü GaN adaptörünü duyurdu. Lecoo Bellator 245W isimli adaptör, 245W’a kadar güç sunarken benzer güçteki adaptörlere kıyasla daha kompakt ve hafif yapısıyla öne çıkıyor.

    Yüzde 30 daha küçük ve yüzde 28 daha hafif

    Galyum nitrür (GaN) teknolojisini kullanan yeni adaptör, Lenovo’nun verilerine göre standart 240W’lık bir adaptöre kıyasla hacim açısından yaklaşık yüzde 30, ağırlık açısından ise yüzde 28 daha küçük. Bu sayede yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayarı yanında taşıyan kullanıcıların çantasında daha az yer kaplıyor.

    Lenovo’dan oyuncu dizüstüleri için kompakt 245W şarj adaptörü Tam Boyutta Gör
    Lenovo Lecoo Bellator 245W’ın ölçüleri 82 × 82 × 33 mm, ağırlığı ise yaklaşık 449,7 gram. Adaptörün boyutları, şirketin mayıs ayında duyurduğu 300W kapasiteli Legion 300W GaN4.0 adaptörle aynı seviyede. Buna karşın yeni model 55W daha düşük güç kapasitesine sahip.

    Lecoo Bellator 245W, yüksek güç aktarımı nedeniyle topraklı üç uçlu fiş kullanıyor. Adaptörün 1,5 metre uzunluğundaki kablosu gövdeye entegre edilmiş durumda. Kablonun ucunda ise 5,5 × 2,5 mm yuvarlak DC bağlantısı bulunuyor. Lenovo, istikrarlı güç aktarımı sağlamak amacıyla kabloda daha kalın bir iletken çekirdek ve dahili yalıtım katmanı kullandığını belirtiyor. Dahili kablo tasarımı, kullanıcıların ayrıca güç kablosu taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

    Yeni adaptör, Lenovo’nun Bellator 7000, Bellator 7000P ve Bellator 7000X modelleriyle uyumlu. Bu bilgisayarlarda adaptör, işlemci ve ekran kartının daha yüksek performans seviyelerinde çalışmasını sağlayan Beast Mode ve Battle Mode profillerini destekliyor.

    Lenovo Lecoo Bellator 245W, Çin’de 8 Ekim’de 249 yuan fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 37 dolar seviyesine karşılık geliyor.

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