Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo'dan oyunculara yeni tablet geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

    Lenovo, bu yıl tanıttığı Legion Y700 (Gen 5) modelinin ardından yeni bir oyuncu tabletini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni tabletin en dikkat çeken yeniliği ise 5G bağlantı desteği olacak.

    Lenovo'dan oyunculara yeni tablet geliyor: İşte tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Lenovo, bu yıl tanıttığı Legion Y700 (Gen 5) modelinin ardından yeni bir oyuncu tableti daha hazırlıyor. Şirket, şimdilik Legion Y700 Unlimited adıyla tanıtılan model için ilk resmi paylaşımları yaptı. Yeni tabletteki en önemli yenilik ise 5G bağlantı desteği olacak. 

    Lenovo Legion Y700 Unlimited Ağustosta tanıtılacak

    Lenovo tarafından paylaşılan tanıtım videosu, yeni modelin ağustos ayında resmiyet kazanacağını doğruluyor. Şirket teknik özellikleri henüz açıklamasa da, önümüzdeki haftalarda yeni tanıtımların paylaşılması bekleniyor. İlk görüntüler, tabletin kamera tasarımında değişikliğe gidildiğini gösteriyor. Arka tarafta yenilenen kamera adasının yanı sıra RGB LED halka da konumlandıırlmış. 

    Yeni modelin donanım özellikleri henüz netleşmese de mevcut Legion Y700 (Gen 5), 8,8 inç büyüklüğünde 165 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 12 GB ile 24 GB arasında RAM seçenekleri ve 9.000 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca cihazda 68W hızlı şarj desteği, 50MP arka kamera ve Android 16 işletim sistemi bulunuyor.

    Lenovo'nun tanıtım süreci ilerledikçe yeni Legion Y700 Unlimited modelinin işlemci, ekran ve batarya gibi teknik özelliklerinin de resmi olarak açıklanması bekleniyor. Özellikle 5G desteğinin eklenmesi, tableti mobil oyuncular için daha cazip hale getirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kerbal space program türkçe yama qled mi mini led mi toyota efe koridor sensörlü lamba sürekli yanıp sönüyor çamaşır makinesi temiz su hortumu ek yapma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15
    Acer Aspire Lite AL15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum