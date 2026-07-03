Lenovo'dan oyunculara yeni tablet geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

Lenovo Legion Y700 Unlimited Ağustosta tanıtılacak
Lenovo tarafından paylaşılan tanıtım videosu, yeni modelin ağustos ayında resmiyet kazanacağını doğruluyor. Şirket teknik özellikleri henüz açıklamasa da, önümüzdeki haftalarda yeni tanıtımların paylaşılması bekleniyor. İlk görüntüler, tabletin kamera tasarımında değişikliğe gidildiğini gösteriyor. Arka tarafta yenilenen kamera adasının yanı sıra RGB LED halka da konumlandıırlmış.
Lenovo'nun tanıtım süreci ilerledikçe yeni Legion Y700 Unlimited modelinin işlemci, ekran ve batarya gibi teknik özelliklerinin de resmi olarak açıklanması bekleniyor. Özellikle 5G desteğinin eklenmesi, tableti mobil oyuncular için daha cazip hale getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: