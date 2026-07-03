Lenovo'dan oyunculara yeni tablet geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Lenovo, bu yıl tanıttığı Legion Y700 (Gen 5) modelinin ardından yeni bir oyuncu tableti daha hazırlıyor. Şirket, şimdilik Legion Y700 Unlimited adıyla tanıtılan model için ilk resmi paylaşımları yaptı. Yeni tabletteki en önemli yenilik ise 5G bağlantı desteği olacak.

Lenovo Legion Y700 Unlimited Ağustosta tanıtılacak

Lenovo tarafından paylaşılan tanıtım videosu, yeni modelin ağustos ayında resmiyet kazanacağını doğruluyor. Şirket teknik özellikleri henüz açıklamasa da, önümüzdeki haftalarda yeni tanıtımların paylaşılması bekleniyor. İlk görüntüler, tabletin kamera tasarımında değişikliğe gidildiğini gösteriyor. Arka tarafta yenilenen kamera adasının yanı sıra RGB LED halka da konumlandıırlmış.

Yeni modelin donanım özellikleri henüz netleşmese de mevcut Legion Y700 (Gen 5), 8,8 inç büyüklüğünde 165 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 12 GB ile 24 GB arasında RAM seçenekleri ve 9.000 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca cihazda 68W hızlı şarj desteği, 50MP arka kamera ve Android 16 işletim sistemi bulunuyor.

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Lenovo'nun tanıtım süreci ilerledikçe yeni Legion Y700 Unlimited modelinin işlemci, ekran ve batarya gibi teknik özelliklerinin de resmi olarak açıklanması bekleniyor. Özellikle 5G desteğinin eklenmesi, tableti mobil oyuncular için daha cazip hale getirebilir.

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Lenovo'dan oyunculara yeni tablet geliyor: İşte tanıtım tarihi

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