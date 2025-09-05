Lenovo’dan profesyonellere mobil güç: ThinkPad P16 Gen 3

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lenovo, IFA 2025 kapsamında iş istasyonu serisini yenileyerek ThinkPad P16 Gen 3 modelini tanıttı. Şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü dizüstü bilgisayar olarak öne çıkan cihaz, Intel Arrow Lake HX işlemci, Nvidia RTX Pro 5000 GPU, 192 GB’a kadar RAM ve 3 adede kadar M.2 SSD desteği ile donatıldı.

Mühendisler ve mimarlar için

Tam Boyutta Gör Lenovo, bu modelle seriyi tamamen baştan tasarladı. P16 Gen 3, koyu gri gövdeden vazgeçip ThinkPad’in klasik siyah tasarımına geri dönüyor. Ayrıca önceki nesilde bulunmayan RJ45 Ethernet girişi de geri getirildi. Bu kez 2.5 GBit Ethernet desteği sunularak şimdiye kadarki en hızlı ThinkPad bağlantısı sağlanıyor.

Donanım tarafında da cihaz, serinin en üst seviyesini temsil ediyor. Intel Core Ultra 9 285HX işlemciye kadar yükseltilebilen seçenekler, RTX Pro 5000 grafik kartı, 192 GB RAM ve 99,99 Wh batarya kapasitesi ile profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Dizüstü, CAD, 3D modelleme, simülasyon, edit ve render işlemleri gibi iş yükleri için tasarlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Önemli bir yenilik ise ilk kez bir P serisi ThinkPad’in USB-C üzerinden şarj edilebilmesi. Daha önce kullanılan özel Slim Tip adaptör yerine USB PD 3.1 destekli 180W şarj cihazı tercih edilmiş. Bu değer, önceki modeldeki 230W adaptörden daha düşük olduğundan, grafik kartının TGP’sinin 100W civarında sınırlandırılabileceği tahmin ediliyor.

Buna karşın cihaz, bağlantı ve ekran tarafında güçlü yenilikler getiriyor. 5G LTE desteği, Thunderbolt 5 uyumluluğu ve yeni 3.2K çözünürlüklü Tandem OLED ekran bunlardan öne çıkanlar. OLED panel, 600 nit parlaklık ve 120 Hz değişken yenileme hızı sunarken alternatif olarak 4K IPS ekran seçeneği de 800 nit parlaklıkla tercih edilebiliyor.

Avrupa’da 2.900 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak ThinkPad P16 Gen 3, ekim ayında kullanıcılarla buluşacak.

