Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo’dan profesyonellere mobil güç: ThinkPad P16 Gen 3

    Lenovo, IFA 2025’te tanıttığı ThinkPad P16 Gen 3 ile iş istasyonu serisini yeniledi. Dizüstü, USB-C şarj desteği, 192 GB’a kadar RAM ve RTX Pro 5000 ekran kartı ile ön plana çıkıyor.

    Lenovo’dan profesyonellere mobil güç: ThinkPad P16 Gen 3 Tam Boyutta Gör
    Lenovo, IFA 2025 kapsamında iş istasyonu serisini yenileyerek ThinkPad P16 Gen 3 modelini tanıttı. Şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü dizüstü bilgisayar olarak öne çıkan cihaz, Intel Arrow Lake HX işlemci, Nvidia RTX Pro 5000 GPU, 192 GB’a kadar RAM ve 3 adede kadar M.2 SSD desteği ile donatıldı.

    Mühendisler ve mimarlar için

    Lenovo’dan profesyonellere mobil güç: ThinkPad P16 Gen 3 Tam Boyutta Gör
    Lenovo, bu modelle seriyi tamamen baştan tasarladı. P16 Gen 3, koyu gri gövdeden vazgeçip ThinkPad’in klasik siyah tasarımına geri dönüyor. Ayrıca önceki nesilde bulunmayan RJ45 Ethernet girişi de geri getirildi. Bu kez 2.5 GBit Ethernet desteği sunularak şimdiye kadarki en hızlı ThinkPad bağlantısı sağlanıyor.

    Donanım tarafında da cihaz, serinin en üst seviyesini temsil ediyor. Intel Core Ultra 9 285HX işlemciye kadar yükseltilebilen seçenekler, RTX Pro 5000 grafik kartı, 192 GB RAM ve 99,99 Wh batarya kapasitesi ile profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Dizüstü, CAD, 3D modelleme, simülasyon, edit ve render işlemleri gibi iş yükleri için tasarlanmış durumda.

    Lenovo’dan profesyonellere mobil güç: ThinkPad P16 Gen 3 Tam Boyutta Gör
    Önemli bir yenilik ise ilk kez bir P serisi ThinkPad’in USB-C üzerinden şarj edilebilmesi. Daha önce kullanılan özel Slim Tip adaptör yerine USB PD 3.1 destekli 180W şarj cihazı tercih edilmiş. Bu değer, önceki modeldeki 230W adaptörden daha düşük olduğundan, grafik kartının TGP’sinin 100W civarında sınırlandırılabileceği tahmin ediliyor.

    Buna karşın cihaz, bağlantı ve ekran tarafında güçlü yenilikler getiriyor. 5G LTE desteği, Thunderbolt 5 uyumluluğu ve yeni 3.2K çözünürlüklü Tandem OLED ekran bunlardan öne çıkanlar. OLED panel, 600 nit parlaklık ve 120 Hz değişken yenileme hızı sunarken alternatif olarak 4K IPS ekran seçeneği de 800 nit parlaklıkla tercih edilebiliyor.

    Avrupa’da 2.900 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak ThinkPad P16 Gen 3, ekim ayında kullanıcılarla buluşacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    travego yakıt tüketimi derin dondurucu kaç dakikada bir çalışır cf moto 250 sr yorum mutabakatsızlık ne demek mobil mi castrol mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum