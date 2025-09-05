Lenovo’dan profesyonellere mobil güç: ThinkPad P16 Gen 3

Donanım tarafında da cihaz, serinin en üst seviyesini temsil ediyor. Intel Core Ultra 9 285HX işlemciye kadar yükseltilebilen seçenekler, RTX Pro 5000 grafik kartı, 192 GB RAM ve 99,99 Wh batarya kapasitesi ile profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Dizüstü, CAD, 3D modelleme, simülasyon, edit ve render işlemleri gibi iş yükleri için tasarlanmış durumda.
Buna karşın cihaz, bağlantı ve ekran tarafında güçlü yenilikler getiriyor. 5G LTE desteği, Thunderbolt 5 uyumluluğu ve yeni 3.2K çözünürlüklü Tandem OLED ekran bunlardan öne çıkanlar. OLED panel, 600 nit parlaklık ve 120 Hz değişken yenileme hızı sunarken alternatif olarak 4K IPS ekran seçeneği de 800 nit parlaklıkla tercih edilebiliyor.
Avrupa’da 2.900 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak ThinkPad P16 Gen 3, ekim ayında kullanıcılarla buluşacak.