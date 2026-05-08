    Lenovo'dan uygun fiyatlı retro el konsolu: Lenovo G02

    Lenovo, taşınabilir oyun konsolu pazarındaki ürün gamını yeni bir modelle genişletti. Şirketin uygun fiyatlı yeni modeli Lenovo G02, retro oyun seven kullanıcıları hedefliyor.

    Lenovo, taşınabilir oyun konsolu pazarındaki ürün gamını yeni bir modelle genişletti. Şirketin yeni modeli Lenovo G02, AliExpress üzerinde yaklaşık 63 dolar fiyat etiketiyle ortaya çıktı. Daha önce 1.000 dolar seviyesindeki Legion Go serisiyle üst segment oyunculara hitap eden Lenovo, bu kez retro oyun severleri hedefleyen daha uygun fiyatlı bir cihazla dikkat çekiyor.

    Lenovo G02 neler sunuyor?

    Lenovo G02, retro el konsollarında sıkça tercih edilen Rockchip RK3326 işlemciden güç alıyor. 64-bit dört çekirdekli Cortex-A35 mimarisine sahip yonga setine Mali-G31 MP2 grafik birimi eşlik ediyor. Cihazda 1 GB RAM ve 4 GB dahili depolama yer alırken, microSD kart desteği sayesinde kapasite 1 TB’a kadar artırılabiliyor.

    Her ne kadar RK3326 güncel bir işlemci olmasa da, retro oyun emülasyonu konusunda hala popüler seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy ve PlayStation 1 oyunlarında sorunsuz performans sunabilen işlemci; Nintendo 64, PSP ve Dreamcast oyunlarında ise zorlanabiliyor.

    Lenovo G02, 4:3 görüntü oranına sahip 4.5 inç IPS LCD ekranla geliyor. 1024 x 768 piksel çözünürlük sunan panel, klasik retro oyun deneyimi için oldukça uygun görünüyor. Bu ekran boyutu cihazı Anbernic RG405M ve Retroid Pocket 3+ gibi rakip modellerle aynı sınıfa taşıyor.

    Windows veya Android yerine Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanan cihazın 30’dan fazla emülatörü desteklediği belirtiliyor. Hafif Linux yapısı sayesinde 4000 mAh bataryanın tek şarjla yaklaşık 3 ila 6 saat kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Şarj işlemi ise USB Type-C bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

    Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıkan Lenovo G02, plastik gövdesi sayesinde yalnızca 258 gram ağırlığında. 149 x 99 x 34 mm boyutlarındaki cihaz, çantada ya da geniş ceplerde rahatlıkla taşınabilecek kompakt bir yapıya sahip. RGB aydınlatmalı analog çubuk gibi modern detaylar da cihazın dikkat çeken tarafları arasında yer alıyor.

    Lenovo G02 şu anda AliExpress’te yaklaşık 63 dolardan satılıyor. Benzer segmentte yer alan RG40XXV’nin Amazon fiyatı ise yaklaşık 87 dolar seviyesinde. Alibaba’da toplu siparişlerde cihazın birim fiyatının 40 dolara kadar düştüğü de belirtiliyor. Bu nedenle mevcut fiyatın lansmana özel olabileceği ve ilerleyen dönemde kampanyalarla daha da aşağı çekilebileceği düşünülüyor.

