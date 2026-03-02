Giriş
    Lenovo, dizüstünde LPCAMM2 dönemini başlattı

    Lenovo, Çin’de ThinkBook 14+ ve 16+ olarak adlandırılan yeni dizüstü modellerini tanıttı. Bu seri, LPCAMM2 bellekleri kullanan şirketin ilk tüketici cihazlarını temsil ediyor.

    Lenovo, dizüstünde LPCAMM2 dönemini başlattı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Çin’de ThinkBook 16+ modelini resmen piyasaya sürerek LPCAMM2 bellek standardını tüketici segmentine taşıdı. Şirket, bu hamleyle 2024’te ThinkPad P1 Gen 7 ile başlattığı yeni RAM standardını artık daha geniş kitlelere sunmayı hedefliyor. LPCAMM2, LPDDR5X performansını SODIMM modüllerinin avantajlarını birleştiren bir bellek standardı olarak öne çıkıyor. ThinkBook 16+ ise bu teknolojiyi kullanan ilk tüketici odaklı Lenovo cihazı olarak kayda geçti.

    Yeni model, Intel Core Ultra X7 385H işlemci ve Arc B390 entegre grafik birimi (iGPU) ile destekleniyor. Bellek tarafında ise 32 GB’a kadar LPDDR5X-8533 kapasitesi sunuluyor.

    Neler sunuyor?

    Lenovo, dizüstünde LPCAMM2 dönemini başlattı Tam Boyutta Gör
    ThinkBook 16+, Wi-Fi 7 desteği, 165 Hz yenileme hızına sahip ekran, %100 DCI-P3 renk kapsaması ve VRR desteğiyle görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Güç yönetimi ise 99,9 Wh kapasiteli batarya ile destekleniyor.

    Bağlantı seçenekleri de oldukça zengin: 2× Thunderbolt 4, 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× USB 2.0 Type-B, 3,5 mm ses jakı ve 4-in-1 SD kart okuyucu (SD, SDHC, SDXC ve CMMC destekli) kullanıcıya geniş uyumluluk sunuyor.

    Lenovo, cihazı Windows Hello uyumlu 1080p web kamerası ile donatırken fiziksel gizlilik kapağı da ekledi. Ayrıca, ThinkBook 16+, Lenovo’nun Magic Bay aksesuar ekosistemi ile uyumlu olarak geliyor ve 2026 itibarıyla daha fazla laptopta bu ekosistem genişletilecek. Kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir diğer özellik ise basınca duyarlı Forcepad, dokunsal geri bildirim ve çoklu dokunma desteği ile geliyor.

    Çin’de satışa sunulan modellerin fiyatları da belli oldu. ThinkBook 16+ 2026, 8.499 RMB ($1,240) seviyesinden başlarken, ThinkBook 14+ 2026 ise 8.299 RMB ($1,210) başlangıç fiyatına sahip. Her iki model de aynı iç donanım özelliklerini taşıyor. Şu an için bu modellerin Çin dışındaki pazarlara ne zaman veya hangi varyantlarla sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

