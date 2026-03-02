Lenovo, dizüstünde LPCAMM2 dönemini başlattı

Yeni model, Intel Core Ultra X7 385H işlemci ve Arc B390 entegre grafik birimi (iGPU) ile destekleniyor. Bellek tarafında ise 32 GB’a kadar LPDDR5X-8533 kapasitesi sunuluyor.
Neler sunuyor?
Bağlantı seçenekleri de oldukça zengin: 2× Thunderbolt 4, 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× USB 2.0 Type-B, 3,5 mm ses jakı ve 4-in-1 SD kart okuyucu (SD, SDHC, SDXC ve CMMC destekli) kullanıcıya geniş uyumluluk sunuyor.
Lenovo, cihazı Windows Hello uyumlu 1080p web kamerası ile donatırken fiziksel gizlilik kapağı da ekledi. Ayrıca, ThinkBook 16+, Lenovo’nun Magic Bay aksesuar ekosistemi ile uyumlu olarak geliyor ve 2026 itibarıyla daha fazla laptopta bu ekosistem genişletilecek. Kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir diğer özellik ise basınca duyarlı Forcepad, dokunsal geri bildirim ve çoklu dokunma desteği ile geliyor.
Çin’de satışa sunulan modellerin fiyatları da belli oldu. ThinkBook 16+ 2026, 8.499 RMB ($1,240) seviyesinden başlarken, ThinkBook 14+ 2026 ise 8.299 RMB ($1,210) başlangıç fiyatına sahip. Her iki model de aynı iç donanım özelliklerini taşıyor. Şu an için bu modellerin Çin dışındaki pazarlara ne zaman veya hangi varyantlarla sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: