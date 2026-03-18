Dünyada ilk: Lenovo, 1.000Wh/L enerji yoğunluğuna sahip silikon anotlu batarya tanıttı

Yüzde 10 daha yüksek enerji yoğunluğu
Bu yeni nesil batarya, önceki modellere kıyasla yüzde 10’dan fazla enerji yoğunluğu artışı sunuyor. ED1000 adı verilen batarya, fiziksel boyutu büyütmeden 99.9 Whr kapasiteye ulaşabiliyor. Bu da gelecekteki Lenovo dizüstü bilgisayarların aynı kasa boyutunu koruyarak daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans sunabileceği anlamına geliyor.
Shanghai Jiao Tong University ile iş birliği içinde geliştirilen bu teknoloji, taşınabilir bilgisayarlar için enerji yoğunluğu konusunda yeni bir standart oluşturuyor. Aynı zamanda yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların tasarımında daha fazla esneklik ve daha uzun kullanım süreleri vaat ediyor.
Yeni iş istasyonu ürünlerini duyurdu
Lenovo ayrıca yeni nesil iş istasyonlarını, 16–19 Mart tarihleri arasında NVIDIA GTC 2026 kapsamında tanıtacağını duyurdu. Bu sistemler; öğrencilerden mühendislere, veri bilimcilerden tasarımcılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor ve CAD, BIM, veri bilimi ile yapay zeka geliştirme gibi yoğun iş yüklerini karşılayacak şekilde tasarlandı.
ThinkPad P16s Gen 5 ise daha güçlü performans arayan kullanıcıları hedefliyor. Gelişmiş işlemciler ve isteğe bağlı NVIDIA RTX PRO grafik kartlarıyla, görselleştirme ve yapay zeka tabanlı görevlerde yüksek performans sunuyor.
Serinin üst segmentinde yer alan ThinkPad P1 Gen 9, ince ve hafif tasarımı güçlü işlemciler ve RTX PRO grafiklerle birleştirerek üst düzey performans sağlıyor.
Masaüstü tarafında ise ThinkStation P5 Gen 2, çift RTX PRO GPU desteğiyle ağır yapay zeka iş yükleri ve profesyonel uygulamalar için güçlü bir çözüm sunuyor.
