    Dünyada ilk: Lenovo, 1.000Wh/L enerji yoğunluğuna sahip silikon anotlu batarya tanıttı

    Lenovo, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni batarya teknolojisini tanıttı. Şirket, 1.000Wh/L enerji yoğunluğuna sahip silikon anotlu bataryanın, bu alanda dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor.

    Lenovo, dizüstü bilgisayarlar ve iş istasyonları için geliştirdiği yeni bir konsept batarya teknolojisini tanıttı. Şirket, 1.000Wh/L enerji yoğunluğuna sahip silikon anotlu bu bataryanın, bu alanda dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor.

    Yüzde 10 daha yüksek enerji yoğunluğu

    Bu yeni nesil batarya, önceki modellere kıyasla yüzde 10’dan fazla enerji yoğunluğu artışı sunuyor. ED1000 adı verilen batarya, fiziksel boyutu büyütmeden 99.9 Whr kapasiteye ulaşabiliyor. Bu da gelecekteki Lenovo dizüstü bilgisayarların aynı kasa boyutunu koruyarak daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans sunabileceği anlamına geliyor.

    Shanghai Jiao Tong University ile iş birliği içinde geliştirilen bu teknoloji, taşınabilir bilgisayarlar için enerji yoğunluğu konusunda yeni bir standart oluşturuyor. Aynı zamanda yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların tasarımında daha fazla esneklik ve daha uzun kullanım süreleri vaat ediyor.

    Yeni iş istasyonu ürünlerini duyurdu

    Lenovo ayrıca yeni nesil iş istasyonlarını, 16–19 Mart tarihleri arasında NVIDIA GTC 2026 kapsamında tanıtacağını duyurdu. Bu sistemler; öğrencilerden mühendislere, veri bilimcilerden tasarımcılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor ve CAD, BIM, veri bilimi ile yapay zeka geliştirme gibi yoğun iş yüklerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

    Yeni seride yer alan modellerden ThinkPad P14s Gen 7, taşınabilirliğe odaklanan hafif bir mobil iş istasyonu olarak öne çıkıyor. Kompakt yapısına rağmen yapay zeka destekli iş yüklerini çalıştırabilecek donanıma sahip.

    ThinkPad P16s Gen 5 ise daha güçlü performans arayan kullanıcıları hedefliyor. Gelişmiş işlemciler ve isteğe bağlı NVIDIA RTX PRO grafik kartlarıyla, görselleştirme ve yapay zeka tabanlı görevlerde yüksek performans sunuyor.

    Serinin üst segmentinde yer alan ThinkPad P1 Gen 9, ince ve hafif tasarımı güçlü işlemciler ve RTX PRO grafiklerle birleştirerek üst düzey performans sağlıyor.

    Masaüstü tarafında ise ThinkStation P5 Gen 2, çift RTX PRO GPU desteğiyle ağır yapay zeka iş yükleri ve profesyonel uygulamalar için güçlü bir çözüm sunuyor.

