Lenovo elektronik kitap okuyucusu pazarına girebilir

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Bu yıl patlama yapacağı düşünülen iki önemli donanım segmenti bulunuyor ki bunlar; tablet bilgisayarlar ve elektronik kitap okuyucuları. Tablet bilgisayar pazarında durum malum. Apple'ın lanse etmeye hazırlandığı iSlate (?) isimli tablet bilgisayarla birlikte farklı üreticiler tarafından hazırlanan çok sayıda yeni modelin pazara girmesi bekleniyor ki bir bölümünü CES 2010 fuarında görme fırsatı yakaladık.

Elektronik kitap okuyucuları pazarında ise durum biraz daha net. Amazon tarafından satışa sunulan Kindle isimli eKitap okuyucusunun yüksek satış başarısı elde etmesi ve Amazon'a fiziksel kitaplardan daha fazla dijital kitap satışı kazandırmasıyla hareketlenen bu pazara başta Asus olmak üzere pek çok donanım üreticisinin hatta pek çok telekom operatörünün girmek istediği uzun süredir biliniyor.

Marka ve model çeşitliğinin artmasına paralel olarak rekabetin sınıf atlayarak daha da şiddetleneceği pazara girmek için uygun zamanı kollayan üreticilerden biri de Lenovo. LePhone adını verdiği yeni modeliyle akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanan Lenovo'nun, Tianji iBook isimli yeni eKitap okuyucusunu kendi markası altında sunarak elektronik-kitap okuyucusu pazarına gireceği bildiriliyor.

Model adı iBook EB-605 olarak belirlenen eKitap okuyucusu, 6-inç boyutunda e-ink ekrana sahip. Samsung tarafından üretilen ve 400MHz'de çalışan ARM tabanlı işlemcinin güç verdiği eKitap okuyucusunun aynı zamanda taşınabilir medya oynatıcısı olarak kullanılabileceği de belirtiliyor. WiFi desteğine sahip olması beklenen iBook EB-605'in dijital kitap formatlarının önemli bir kısmıyla uyumlu olduğu bildiriliyor.

İlk olarak Çin pazarında 293$ seviyesindeki fiyatıyla satışa sunulması beklenen yeni eKitap okuyucusunun uluslararası pazarlara ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.