    Lenovo, genişleyebilen ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

    Lenovo, genişleyebilen ekranlı dizüstü bilgisayar hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayar modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Legion Pro Rollable adlı modelin tek tuşla yatay olarak genişleyebilen bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

    Tek tuşla 21:9 ekrana geçiş yapabilecek

    Yeni model, yılın başında tanıtılan ve yuvarlanabilir OLEDpanel kullanan ThinkBook Plus Gen 6’nın izinden gidiyor. Windows Latest’in haberine göre Lenovo, aynı kayar ekran teknolojisini bu kez Legion oyun serisine taşıyor. Kullanıcılar, birkaç saniye içinde standart dizüstü görünümünden 21:9 geniş ekranlı oyun deneyimine geçiş yapabilecek.

    Sızdırılan görselde, sayı tuş takımını da içeren tanıdık bir Legion tasarımı görülüyor; ancak asıl dikkat çekici olan kısım, ekranı yana doğru açan motorlu mekanizma. Panelin 120 Hz yenileme hızına sahip olduğu ve kullanılan yuvarlanabilir sistemden dolayı OLED teknolojisine dayandığı belirtiliyor. Bu da yüksek kontrast ve canlı renkler anlamına geliyor.

    Bilgisayarın, Intel'in Panther Lake serisinden bir işlemci ve GeForce RTX 50 serisi GPU'dan güç alacağı belirtiliyor. Cihazın önümüzdeki senenin başında gerçekleştirilecek olan CES 2026’da tanıtılması bekleniyor.

    Taşınabilirlikten ödün vermeden ultra geniş oyun deneyimi isteyen kullanıcılar için geliştirilen Legion Pro Rollable, yılın en dikkat çeken dizüstü bilgisayarlarından bir olmaya aday. Fiyat bilgisi henüz bulunmuyor ancak ucuz bir cihaz olmayacağı kesin.

