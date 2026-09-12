Lenovo Googlebook 15 güçlü donanımıyla ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Lenovo Googlebook 15, şirketin Google destekli yeni dizüstü bilgisayar platformuna yönelik hazırladığı cihaz olarak ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Lenovo'nun ürün bilgi belgelerinde GB 15IPH12 model koduyla geçen bilgisayar, Googlebook OS işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz; 15,3 inç 120Hz OLED ekran, Intel Core Ultra 5 325 işlemci, 32 GB'a kadar LPDDR5x bellek ve yerleşik Gemini Intelligence özelliklerini aynı gövdede bir araya getiriyor.

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İşte Lenovo Googlebook 15'in beklenen özellikleri ve tasarımı:

Googlebook 15'in öne çıkan bileşenlerinden biri 15,3 inçlik OLED dokunmatik ekranı oluyor. Panel, 2880 x 1800 çözünürlük ve 16:10 en boy oranı sunarken 120 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve DCI-P3 renk alanının yüzde 100'ünü kapsıyor. Görüntülü görüşmeler için ise cihazda çift mikrofonla birlikte 5 MP RGB web kamerası bulunuyor ve kamera fiziksel gizlilik kapağıyla destekleniyor. Ses tarafında Dolby Atmos destekli dört hoparlör kullanan cihazın klavyesi arkadan aydınlatmalı olurken 150 x 95 mm ölçülerindeki dokunsal touchpad, geniş bir kullanım alanı sunuyor. Klavyenin alt sırasındaki Fn ve Alt tuşları arasında yer alan özel Google G tuşu ise cihazın en dikkat çekici tasarım ayrıntılarından biri olarak öne çıkıyor.

Donanım tarafında Lenovo Googlebook 15, entegre grafik birimine sahip Intel Core Ultra 5 325 işlemciyle geliyor. Bellek seçenekleri 16 GB ve 32 GB LPDDR5x olarak belirlenirken depolama kapasitesi 256 GB veya 512 GB şeklinde sunuluyor. Lenovo'nun model adlandırma dokümanında GB 15IPH12 kodundaki IPH ifadesinin Panther Lake-H platformunu temsil ettiği belirtiliyor. Şirket ayrıca işlemciyi Seri 3 Intel Core Ultra ailesinin bir parçası olarak tanımlıyor ve grafik çözümünün işlemciye entegre olduğunu ifade ediyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka yaklaşımı da yeni dizüstü bilgisayarın yazılım tarafında önemli bir yer tutuyor. Lenovo, Googlebook 15'in yerleşik Gemini Intelligence özelliğiyle kullanıcılara fikirden eyleme geçiş sürecinde kişiselleştirilmiş ve proaktif yardım sağlayabileceğini belirtiyor. Bunun yanında cihazın Android telefonlarla senkronize çalışacağı ve telefondaki uygulama ve dosyalara bilgisayar üzerinden erişilebileceği aktarılıyor.

Lenovo, cihazın kapak bölümünde yer alan ince çok renkli ışık şeridine Glowbar adını veriyor. Şirketin açıklamasına göre bu gösterge, pil ve şarj durumunun hızlı şekilde takip edilmesini sağlıyor ve görsellerde Google renklerini andıran dar bir çizgi olarak görülüyor. Güvenlik tarafında parmak izi okuyucu ile Google yüz tanıma sistemi de teknik özellikler arasında yer alıyor. Metal kasaya sahip olan bilgisayar Cloud Grey renk seçeneğiyle hazırlanırken 341 x 236 x 15,9 mm ölçülerinde ve 1,29 kilogram ağırlığında.

Tam Boyutta Gör Bağlantı seçenekleri de Googlebook 15'in donanım yaklaşımını tamamlıyor. Cihazda iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Type-A portu, HDMI 2.0 ve 3,5 mm birleşik ses jakı bulunuyor; kablosuz bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği sunuluyor. 70 Wh kapasiteli bataryanın kontrollü video oynatma testlerinde 11 saate kadar kullanım sağlayabildiği belirtiliyor, ancak gerçek pil ömrünün kullanım biçimi, bağlantı koşulları ve sistem ayarlarına göre değişmesi bekleniyor.

Son olarak Lenovo'nun Googlebook ekosistemini yalnızca dizüstü bilgisayarla sınırlamadığı da görülüyor. Ürün belgelerinde Googlebook için Lenovo AI Mouse adlı bir aksesuarın yanı sıra Lenovo E310 True Wireless Stereo kulaklıklar ve Lenovo 540 Convertible Sleeve de listeleniyor.

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Lenovo Googlebook 15 güçlü donanımıyla ortaya çıktı

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