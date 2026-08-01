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    Lenovo, Googlebook ekosistemini üç yeni modelle genişletiyor

    Lenovo'nun Googlebook platformu için geliştirdiği 2'si 1 arada cihaz ve yeni AI Mouse modeli sızıntılarla ortaya çıktı. İşte Googlebook 2'si 1 arada tabletin detayları:

    Lenovo, Googlebook ekosistemini üç yeni modelle genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo'nun Googlebook ekosistemi için geliştirdiği yeni 2'si 1 arada cihaz, resmi tanıtım öncesinde ortaya çıkan görsellerle gündeme geldi. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yalnızca klasik dizüstü bilgisayar modelleriyle sınırlı kalmayıp tablet formunda bir Googlebook üzerinde de çalışıyor. Cihazın tasarımı ilk bakışta standart bir Android tableti andırsa da klavye üzerindeki ayrıntılar bunun Google'ın yeni işletim sistemi için geliştirildiğini gösteriyor.

    Lenovo'nun Googlebook ekosistemi tablet ve AI Mouse ile genişliyor

    Paylaşılan görsellerde en dikkat çekici detaylardan biri klavye tasarımı oluyor. Sol taraftaki Ctrl tuşunun altında "Googlebooks" ibaresinin yer aldığı, geleneksel Windows tuşunun bulunduğu bölümde ise "G" simgesinin kullanıldığı görülüyor. Bu tasarım tercihinin, cihazın doğrudan Googlebook platformuna yönelik geliştirildiğini işaret ettiği değerlendiriliyor. Donanım tarafında ise henüz kapsamlı teknik özellikler paylaşılmış değil ancak cihazın multimedya deneyimine odaklanan bazı ayrıntılar şimdiden ortaya çıkmış durumda.

    Sızıntılara göre yeni model Dolby Atmos desteğiyle birlikte çalışan dörtlü hoparlör sistemine sahip olacak. Tabletin ayrıca kalem desteği sunduğu ve bunun Lenovo'nun Tab Pen Pro 2 modeli olabileceği öne sürülüyor. Buna karşın klavye ile dijital kalemin kutu içeriğine dahil edilip edilmeyeceği ya da ayrı aksesuar olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Lenovo, Googlebook ekosistemini üç yeni modelle genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan bilgiler yalnızca yeni tabletle sınırlı kalmıyor. Lenovo'nun Googlebook platformuna özel geliştirdiği yeni AI Mouse modeli de yeniden gündeme gelmiş durumda. Bu aksesuarın varlığı daha önce çeşitli sızıntılarla gündeme taşınmıştı ancak son görseller sayesinde ürünün üst yüzey tasarımı da ilk kez daha net biçimde görülebiliyor. Cihazın Googlebook deneyimine özel bazı işlevler sunacağı ve Google'ın üzerinde çalıştığı düşünülen Magic Pointer teknolojisiyle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

    Sızdırılan teknik bilgilere göre AI Mouse yaklaşık 59 gram ağırlığında olacak. Kablosuz bağlantı sunacağı belirtilen modelde RGB ışık şeridi ile özel bir "yapay zeka tuşu" da bulunuyor. Yapay zeka destekli bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı dönemde üreticilerin yalnızca dizüstü bilgisayarları değil, çevre birimlerini de benzer özelliklerle donatması sektörün yeni yönelimlerinden biri olarak görülüyor. Lenovo'nun bu yaklaşımı da Googlebook platformunu daha bütünleşik bir donanım ekosistemine dönüştürme hedefinin parçası olarak değerlendiriliyor.

    Tanıtım tarihi konusunda resmi bir açıklama bulunmasa da cihazların eylül ayında Berlin'de düzenlenmesi beklenen IFA 2026 fuarında duyurulacağı tahmin ediliyor. Fiyatlandırmaya ilişkin resmi bilgiler ise henüz paylaşılmış değil. Google'ın daha önce Googlebook cihazlarının üst segmentte konumlanacağını ifade ettiği bilinse de Lenovo'nun yeni modellerinin hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.

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    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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