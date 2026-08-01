Lenovo, Googlebook ekosistemini üç yeni modelle genişletiyor

Lenovo'nun Googlebook ekosistemi tablet ve AI Mouse ile genişliyor
Paylaşılan görsellerde en dikkat çekici detaylardan biri klavye tasarımı oluyor. Sol taraftaki Ctrl tuşunun altında "Googlebooks" ibaresinin yer aldığı, geleneksel Windows tuşunun bulunduğu bölümde ise "G" simgesinin kullanıldığı görülüyor. Bu tasarım tercihinin, cihazın doğrudan Googlebook platformuna yönelik geliştirildiğini işaret ettiği değerlendiriliyor. Donanım tarafında ise henüz kapsamlı teknik özellikler paylaşılmış değil ancak cihazın multimedya deneyimine odaklanan bazı ayrıntılar şimdiden ortaya çıkmış durumda.
Sızıntılara göre yeni model Dolby Atmos desteğiyle birlikte çalışan dörtlü hoparlör sistemine sahip olacak. Tabletin ayrıca kalem desteği sunduğu ve bunun Lenovo'nun Tab Pen Pro 2 modeli olabileceği öne sürülüyor. Buna karşın klavye ile dijital kalemin kutu içeriğine dahil edilip edilmeyeceği ya da ayrı aksesuar olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Sızdırılan teknik bilgilere göre AI Mouse yaklaşık 59 gram ağırlığında olacak. Kablosuz bağlantı sunacağı belirtilen modelde RGB ışık şeridi ile özel bir "yapay zeka tuşu" da bulunuyor. Yapay zeka destekli bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı dönemde üreticilerin yalnızca dizüstü bilgisayarları değil, çevre birimlerini de benzer özelliklerle donatması sektörün yeni yönelimlerinden biri olarak görülüyor. Lenovo'nun bu yaklaşımı da Googlebook platformunu daha bütünleşik bir donanım ekosistemine dönüştürme hedefinin parçası olarak değerlendiriliyor.
Tanıtım tarihi konusunda resmi bir açıklama bulunmasa da cihazların eylül ayında Berlin'de düzenlenmesi beklenen IFA 2026 fuarında duyurulacağı tahmin ediliyor. Fiyatlandırmaya ilişkin resmi bilgiler ise henüz paylaşılmış değil. Google'ın daha önce Googlebook cihazlarının üst segmentte konumlanacağını ifade ettiği bilinse de Lenovo'nun yeni modellerinin hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii