Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ofislerin güç ihtiyacını karşılamaya geliyor

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun birbirinden iddialı ürün lansmanlarında son olarak sahneye Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 tablet modeli çıktı. Firma son kullanıcıdan ziyade kurumsal kullanıcıları hedefleyen bir donanım tercih etmiş.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 özellikleri ve fiyatı

13 inçlik 3540x2190 piksel LCD ekran

Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti

8GB RAM/12GB RAM

128GB/256GB/512GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

10200mAh batarya, 45W hızlı şarj

550 Euro başlangıç

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 tablet modeli daha çok ofis ve sınıf ortamları için geliştirildi. 144Hz ekran tazeleme hızı, 800 nit pik parlaklık, 4 adet JBL hoparlör, Dolby Atmos desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2 yıl büyük güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunan tablet modelinin kutusundan ince kılıf ve ekran kalemi de hediye olarak çıkıyor.

