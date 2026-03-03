Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ofislerin güç ihtiyacını karşılamaya geliyor

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 özellikleri ve fiyatı
- 13 inçlik 3540x2190 piksel LCD ekran
- Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti
- 8GB RAM/12GB RAM
- 128GB/256GB/512GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 10200mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 550 Euro başlangıç
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 tablet modeli daha çok ofis ve sınıf ortamları için geliştirildi. 144Hz ekran tazeleme hızı, 800 nit pik parlaklık, 4 adet JBL hoparlör, Dolby Atmos desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2 yıl büyük güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunan tablet modelinin kutusundan ince kılıf ve ekran kalemi de hediye olarak çıkıyor.