    Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ofislerin güç ihtiyacını karşılamaya geliyor

    Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 tablet modelinde 13 inçlik LCD ekran, Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti, 10200mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.      

    Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun birbirinden iddialı ürün lansmanlarında son olarak sahneye Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 tablet modeli çıktı. Firma son kullanıcıdan ziyade kurumsal kullanıcıları hedefleyen bir donanım tercih etmiş.

    Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 özellikleri ve fiyatı

    • 13 inçlik 3540x2190 piksel LCD ekran
    • Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti
    • 8GB RAM/12GB RAM
    • 128GB/256GB/512GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 10200mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 550 Euro başlangıç

    Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 tablet modeli daha çok ofis ve sınıf ortamları için geliştirildi. 144Hz ekran tazeleme hızı, 800 nit pik parlaklık, 4 adet JBL hoparlör, Dolby Atmos desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2 yıl büyük güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunan tablet modelinin kutusundan ince kılıf ve ekran kalemi de hediye olarak çıkıyor.

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

